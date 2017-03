Khi nào bạn nên đảo lốp xe?

Các lốp ở các vị trí khác nhau sẽ chịu áp lực khác nhau trong quá trình sử dụng. Trên các dòng xe du lịch, lốp trước thường phải chịu áp lực lớn hơn rất nhiều so với lốp sau do sức nặng của động cơ và sức nặng của xe khi đạp phanh. Điều này dẫn đến tình trạng các lốp có độ mòn khác nhau. Lốp mòn không đều còn có thể do tải trọng đặt không đều hoặc do điều kiện đường sá.

Việc mòn không đều của lốp ô tô chủ yếu là giữa hai lốp trước và 2 lốp sau (nếu để lâu, không đảo). Sở dĩ có chuyện mòn không đều đó là do kết cấu và yêu cầu liên quan đến hệ thống lái, lốp trước thường phải có độ chụm (như hai mũi chân chúc vào nhau) và độ nghiêng (có độ choãi ra ngoài nếu nhìn từ trên xuống) theo qui định. Độ chụm và độ nghiêng để đảm bảo cho việc khi ô tô chuyển động với tốc độ cao thì lốp đạt vị trí thẳng đứng theo mọi hướng. Hơn nữa mặt đường là một yếu tố làm cho bề mặt từng lốp mòn không đều. Vì vậy đảo giữa các lốp là để bảo đảm giữ cho bộ lốp mòn đều, kéo dài độ sử dụng.





Có một vài cách đảo lốp xe:





Cho lốp xe sử dụng thường xuyên và những phương tiện chạy trên đường trường. Lấy 2 bánh xe sau đảo chéo lên bánh trước, còn 2 bánh trước đảo về 2 bánh sau và giữ nguyên cùng bên không đổi chéo. Cách này gọi là kiểu “thay đổi theo X”





Với loại xe lái 2 cửa (4x4): đảo lốp cơ bản bánh xe và cũng đảo lốp chéo bánh xe trước tay trái đảo xuống sau tay phải và ngược lại, bánh xe trước tay phải đảo xuống bánh xe sau tay trái và ngược lại. Kiểm tra sách hướng dẫn sử dụng xe có chỉ dẫn về cách đảo lốp xe, nếu trong đó không có phần chu kì đảo lốp xe cần đổi vị trí lốp xe mỗi 10.000 km.



Loại 2 cầu (4x4) yêu cầu đảo lốp xe mỗi 4.000 km. Lần đảo lớp xe đầu tiên cho lốp xe mới rất quan trọng và nên nhờ kiểm tra áp suất của lốp xe sau mỗi lần đảo lốp xe theo sự hướng dẫn của nhà sản xuất.

Quốc Bảo