Kinh nghiệm khi đi đường trơn, trời mưa phùn

Đường trơn, trời mưa là nguyên nhân gây ra nhiều vụ lật xe tại Việt Nam cũng như trên thế giới. Ảnh Cứu hộ 116



Theo Kar (Autopro)

Trên một cung đường quen thuộc, nhưng nếu trời mưa, bạn nên giảm tốc độ xuống ít nhất 10% so với tốc độ ngày nắng trên đường thẳng; giảm 20% nếu ôm cua. Ở đường lạ nên giảm tốc độ hết mức có thể để luôn kiểm soát được tay lái.Quan sát bề mặt đường từ xa để chọn tốc độ phù hợp. Giảm tốc ngay khi trời mù và tầm quan sát bị hạn chế.Khi qua giao lộ, bạn cần giảm tốc hết mức có thể để quan sát 2 bên do tất cả các xe chỉ có thể gạt nước kính lái, góc chữ A hoàn toàn là điểm mù do nước, bụi mưa ngăn cản tầm nhìn.Bạn nên đi hết phần đường của mình để đề phòng đường trơn, xe có thể quăng đuôi sang làn ngược chiều khi xe chuyển hướng lái (khi tránh xe ngược chiều).Cần tránh không phanh gấp, phanh tay khi xe bị trượt. Kiểu đường nhựa bị xe tải để rơi đất sau đó gặp mưa trở nên cực kỳ nguy hiểm (kể cả cho dòng AWD hai cầu toàn thời gian) do bề mặt đất nhão gây trơn trượt mà đường Láng Hòa Lạc là một ví dụ. Ở kiểu mặt đường này nên giảm tốc độ và đi lệch hết mức có thể về phần đường của mình; tránh phanh gấp, kể cả xe có ABS, không dùng phanh tay; cố gắng dùng lái để điều chỉnh hướng đi của xe nếu lốp có dấu hiệu trượt.Nên xử lý non khi trời mưa nghĩa là xử lý tình huống sớm hơn so với điều kiện đường tốt. Tăng khoảng cách với xe trước so với điều kiện bình thường khoảng 40% - ngày thường cách xe trước khoảng 40m, nay nên tăng lên 55 - 60m - phòng khi xe trước phanh đột ngột.Khi ôm cua trong điều kiện mưa phùn, chém cua hết mức có thể để giảm góc cua (với điều kiện tầm quan sát cho phép và đường kẻ phân làn cách quãng cho phép xe chèn vạch).Khi đi đường miền núi, cua tay áo nhiều, cần luôn bám bên núi (kể cả khi phía đường đó xấu hơn); giảm tốc khi vào cua có bề mặt đường nghiêng về ta-luy âm (vực).Chú ý: Khi xe mất lái do đường trơn, nếu bình tĩnh, bạn vẫn có thể điều chỉnh hướng đi của xe. Các loại xe SUV, CUV gầm cao như Land Cruiser, Pajero, Toyota RAV4, Honda CRV, Hyundai Santa Fe, Chevrolet Captiva... càng dễ bị lật trong điều kiện đường trơn và tốc độ cao.