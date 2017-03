Kinh nghiệm lái xe trong thành phố

Câu chuyện sau đó có thể sẽ rất lằng nhằng mặc dù lẽ phải thuộc về bạn: nào là mất rất nhiều thời gian để giải trình, xe bị tạm giữ để điều tra, bị quy tội không làm chủ được tốc độ, bị mất tiền đền bù thiệt hại cho nạn nhân do tư duy “xe to đền xe nhỏ”, mất thời gian và tiền của để sửa chữa xe, bị mang tiếng và rất nhiều hệ lụy khác.

Khi ngồi sau vô-lăng, mỗi người lái xe sẽ phải đối mặt với rất nhiều tình huống có thể xảy ra mà lỗi thuộc về người khác. Trên mỗi hành trình, mỗi hoàn cảnh sẽ có những điều kiện và đối tượng “coi thường tính mạng” khác nhau, nhưng dưới đây là những đối tượng tiêu biểu có thể gây ra tình huống khiến bạn bị oan gia:

Lao ra đường ưu tiên mà thiếu quan sát

Đây được coi là vấn nạn tại Việt Nam và có thể bắt gặp ở cả những đô thị lớn hay những vùng quê. Bạn chỉ còn cách là giảm tốc độ và chân phanh luôn thường trực khi đi qua các khu dân cư.

Đối đầu xe bạn

Tình trạng xe khách vượt ẩu và đối đầu xe ngược chiều đã gây ra không ít vụ tai nạn thương tâm làm rất nhiều người chết và bị thương. Cũng có không ít vụ tai nạn liên quan đến xe máy lấn đường. Bạn cần giảm tốc độ và đề phòng khi có xe đi ngược chiều, bấm còi khi chuẩn bị ôm cua khuất tầm nhìn.

Đối tượng đi trái đường

Hình ảnh này cũng không hiếm, đặc biệt là trên đường có dải phân cách cứng.





Chỉ vì muốn sang đường ở vị trí gần hơn mà nhiều người sẵn sàng đổi tính mạng lấy sự tiện lợi. Hãy giữ khoảng cách với dải phân cách cứng, đặc biệt là tại những đoạn đường cong.

Người đi bộ băng qua dải phân cách cứng

Những cây xanh trồng ở giữa dải phân cách đã vô tình che khuất tầm nhìn. Người đi bộ thường bất cẩn lao ra, làm các tài xế bất ngờ, khó tránh tai nạn.

Xe máy đi trên đường dành riêng cho ôtô

Mặc dù xe máy bị cấm đi trên đường này, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn có thể lơ đễnh khi ngồi sau vô-lăng.





Vượt ẩu và tạt đầu xe của bạn

Tình huống này có thể do chủ quan của người lái xe vượt, hoặc do khách quan là xe vượt chưa kịp thoát thì gặp chướng ngại vật ngược chiều nên phải tạt vào trong. Tốt nhất là bạn hãy giảm tốc độ và tạo điều kiện thuận lợi (nếu có thể) để xe khác vượt an toàn.

Bám đuôi xe bạn

Đây là thói quen của nhiều lái xe tại Việt Nam. Bạn có thể sẽ phanh gấp do một chướng ngại vật bất ngờ phía trước và bị xe bám sát đuôi đâm từ phía sau. Hãy nhắc nhở xe phía sau giữ khoảng cách an toàn hơn bằng cách nhấp phanh hoặc nhường đường khi điều kiện thuận lợi và xe bám đuôi xin vượt.

Bị ngã vào sườn xe bạ

Đây có lẽ là trường hợp nan giải nhất và bạn có thể bất lực trong việc ngăn chặn tai nạn xảy ra. Để tự bảo vệ chính mình, bạn chỉ còn cách chứng minh rằng sự việc xảy ra ngoài tầm kiểm soát của bạn. Các nhân chứng hay dữ liệu từ camera theo dõi hành trình có thể là những bằng chứng thuyết phục