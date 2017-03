Kinh nghiệm phòng tránh tai nạn đâm xe liên hoàn

Chú ý Khi xảy ra tai nạn liên hoàn, cần giữ nguyên hiện trường rồi gọi CSGT nơi gần nhất đến giải quyết. Lực lượng CSGT sẽ đo đạc, khám nghiệm hiện trường để tìm ra nguyên nhân vụ TNGT. Đối với các xe gây tai nạn, sau khi xem xét ban đầu, cơ quan công an sẽ ra quyết định tạm giữ trong 7 ngày. Trong thời gian đó, nếu các bên không hoà giải, thỏa thuận được việc bồi thường cho các thiệt hại, cơ quan công an sẽ ra quyết định lần hai, tạm giữ tất cả xe nói trên thêm 7 ngày. Nếu việc hòa giải vẫn chưa xong, cơ quan công an tiếp tục ra quyết định lần ba với thời hạn 30 ngày. Sau thời gian đó, nếu các chủ phương tiện vẫn không thoả thuận được việc bồi thường, CSGT sẽ chuyển hồ sơ cho Cơ quan CSĐT, nếu vụ tai nạn chưa đến mức khởi tố hình sự thì CQĐT sẽ chuyển vụ việc đến tòa án dân sự giải quyết theo quy định.