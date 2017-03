Lái xe chơi Tết đường dài, cần chú ý gì?

Khi lái xe đường dài trên đường quốc lộ, đường cao tốc để về quê, tài xế cũng cần lưu ý luôn chủ động và tập trung hơn nhiều so với ngày thường, tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc. Dưới đây là những lời khuyên của những lái xe đường dài kinh nghiệm lâu năm, chuyên gia các hãng cũng như đóng góp mà độc giả gửi về.

1. Chuẩn bị sức khỏe



Thứ cần chuẩn bị trước tiên vẫn là sức khỏe của tài xế cũng như những người khác trên xe. Mức độ tập trung cao hơn ngày thường đòi hỏi thể trạng của lái xe phải tốt nhất. Thời gian ngồi trên xe lâu hơn bình thường nên những người khác cũng cần khỏe mạnh nhất để tránh say xe.



Muốn có sức khỏe tốt, trước khi khởi hành không nên ăn quá no, ngủ đủ giấc, tránh dùng đồ uống có chất kích thích như bia, rượu; tránh ăn đồ lạ ảnh hưởng hệ tiêu hóa. Bên cạnh đó, người đi xe nên chuẩn bị thêm đồ ăn vặt, nước uống để lót dạ nếu đi đường quá dài.



2. Chuẩn bị xe



Trước khi chạy xe ngày Tết, cần kiểm tra tổng thể bằng mắt và cả nhờ thợ kỹ thuật, bão dưỡng xe toàn diện, rửa xe sạch sẽ. Việc rửa xe không chỉ mang tính thẩm mỹ, đó còn là cách làm sạch tránh gây sự cố như đèn bị mờ, phanh bị bụi cát.



Ngồi trong xe, việc thử đèn, còi, phanh, côn là điều cần thiết dù có phải ngày Tết hay không. Thắt dây an toàn đầy đủ ở những ghế có dây an toàn. Kết nối điện thoại rảnh tay nếu xe hỗ trợ, hoặc không có thể dùng tai nghe để tránh mất tập trung.



Dịp Tết đến, nhiều gia đình phải lái xe hàng trăm km về quê, do đó hãy chuẩn bị đầy đủ vật dụng từ phụ tùng, lốp dự phòng, dây điện hay đèn pin đề phòng trường hợp gặp sự cố dọc đường không có khu dân cư.



3. Chuẩn bị lộ trình



Chuẩn bị lộ trình bao gồm ngày di chuyển, tuyến đường sẽ di chuyển và tình hình thời tiết. Để đảm bảo lộ trình "dễ chịu" nhất, tài xế nên thường xuyên cập nhất tình trạng giao thông qua các kênh thông tin. Thời tiết cũng là yếu tố ảnh hưởng lớn, nếu có thể hãy chọn ngày thời tiết khô ráo nhất, bởi dòng lưu lượng cao cộng trời mưa có thể ảnh hưởng tới tầm quan sát và xử lý.



Các tài xế không nên cố gắng bằng được để đi vào cao tốc mà có thể chuyển sang đường quốc lộ. Tuy tốc độ không thể cao bằng nhưng có thể tránh được tắc đường cục bộ dễ xảy ra trên cao tốc, đặc biệt những điểm trạm thu phí, cửa ngõ ra, vào.



4. Di chuyển trên đường



Nguyên tắc đầu tiên là cần tuân thủ luật giao thông đường bộ, không vì vội vàng mà gây cản trở, nguy hiểm cho phương tiện khác. Luôn ghi nhớ, chạy xe trên đường với "cái đầu lạnh và trái tim nóng". Ngồi lên xe, thắt dây an toàn, chỉnh ghế, chỉnh gương cho phù hợp, nổ máy và lên đường.



Hãy thư thả, coi rằng đang thư giãn trên đường, hưởng những lợi ích mà xe hơi mang lại. Qua cửa kính ôtô, chỉ cho những đứa trẻ thành thị về ruộng lúa, cánh cò, đụn rơm, dòng sông, con suối. Nhưng lưu ý đừng mất tập trung, thường xuyên quan sát nhiều phía để giữ khoảng cách an toàn giữa dòng xe dài vô tận.



Hãy giữ đầu lạnh, tập kiên trì nếu chẳng may gặp đường tắc. Ai cũng vội không chỉ riêng ai, vì thế đừng bấm còi inh ỏi như kiểu quát tháo "các người tránh hết ra". Một nền giao thông văn minh, một tài xế văn minh là không dùng còi vô tội vạ.



Khi vào ngày tết từ mùng 1 trở ra, đường sá thường rất vắng vẻ vì mọi người đã quây quần, không còn đi xa. Nếu cần đi thăm bà con, bạn bè ở xa, đừng chủ quan vì đường vắng mát chân ga. Rất có thể nguy cơ tiềm tàng đến từ những thanh niên đèo 3-4 người đầy hơi men tạt ngang dọc, đánh võng, hay trẻ em bất ngờ phi từ trong nhà ra đường. Đường càng vắng, càng cần cẩn trọng.



5. Điều cấm kị



Đã uống bia rượu thì không lái xe, dù chỉ một giọt. Nếu vì phải uống đôi ba ly ngày tết, hãy đi taxi hoặc xuống ngồi ghế sau nhường vô-lăng cho người khác. Ngoài ra đừng bao giờ vì ham vui mà "cố quá". Lái xe trên đường nếu mệt hãy tấp vào lề hé kính tranh thủ chợp mắt.



Khi thấy mệt không vì ham cuộc vui nào đó mà leo lên xe nổ máy, phía trước mũi xe là cả cuộc sống, chứ không chỉ một cuộc vui.





Theo Vnexpress