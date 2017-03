Lốp mới nên lắp đằng trước hay đằng sau?

Lốp xe - một yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới sự an toàn của người ngồi trên xe, luôn phải nhận được coi trọng đúng vị trí. Nếu bạn đang quan tâm đúng mức đến lốp xe của mình, bạn hoàn toàn có thể tự tin và an tâm trước mỗi chuyến đi. Một vài công việc sau đây sẽ giúp bạn có được những chuyến đi an toàn.

Kiểm tra áp suất lốp

Áp suất lốp là một trong những thông số quan trọng nhất mà bạn cần lưu tâm tới, nếu như không được bơm đúng áp suất, lốp xe của bạn có thể bị mòn một cách nhanh chóng, có thể dẫn đến nổ lốp và ảnh hưởng đến cả mức tiêu hao nhiên liệu của xe. Ngoài ra, vào một thời điểm diện tích tiếp xúc với mặt đất sẽ lấn sang cả phần uốn cong (khung định hình của lớ) giữa mặt ngang và theo chiều thẳng đứng, điều này dẫn đến làm biến dạng lốp xe hoặc gây nổ lốp.





Tuy nhiên, nếu bơm căng quá mức thì áp suất trong bên trong lốp xe cũng tăng lên. Nếu tiếp tục ma sát lốp xe trên đường quá lâu hay va đập mạnh do gặp phải địa hình xấu sẽ dễ bị nổ lốp. Để kiểm tra áp suất chính xác của lốp xe thì bạn phải kiểm tra khi lốp xe đang lạnh, tức là chưa hoạt động trong khoảng 3 giờ đồng hồ và nếu có hoạt động thì chỉ di chuyển với tốc độ trung bình trong khoảng cách không quá 1,5km.

Đảo lốp

Dù 4 chiếc lốp đặc chủng công trình cùng chịu trọng tải của ô tô nhưng độ ma sát của các lốp không giống nhau do phân bố trọng lượng của xe khác nhau, do vậy sẽ có lốp mòn nhiều và lốp mòn ít. Để giảm bớt độ chênh lệch và bảo đảm có mức mài mòn tương đối giống nhau trong quá trình sử dụng thì bạn phải đảo lốp. Nguyên tắc của việc đảo lốp chính là đảo vị trí của lốp mòn nhiều nhất cho lốp mòn ít nhất.

Tùy vào từng loại lốp mà các nhà sản xuất khuyến cáo người sử dụng đảo lốp sau khoảng 8.000 - 10.000 km. Ngoài ra, khi đi thay lốp xe nếu có điều kiện thì nên thay cả 4 quả lốp, còn nếu không thì nên thay cả đôi trước hoặc sau là tốt nhất cho sự ổn định của xe.

Lốp mới lắp đằng trước hay đằng sau?. Chắc hẳn là sẽ rất nhiều người nói là thay vào phía trước, bởi đó là bánh dẫn lái cho xe và truyền lực (đại đa số xe du lịch tại Việt nam có dẫn động cầu trước), tuy nhiên điều đó không phải vậy… Theo cảnh báo từ Michelin Việt Nam, việc thay lốp mới đằng sau sẽ giúp bạn điều khiển xe tốt hơn khi phanh gấp hoặc vào cua gấp, giúp giảm nguy cơ mất lái, đặc biệt là khi đi trên những đường trơn trượt, điều này sẽ giúp chiếc xe bám đường tốt hơn...

