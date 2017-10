Mẹo chọn xe hơi cho gia đình trẻ

Khi còn độc thân, bạn có thể dễ dàng hài lòng với một chiếc xe tay ga, hoặc sành điệu hơn, một chiếc xe máy phân khối lớn. Nhưng khi lập gia đình, xe hơi chắc chắn là phương tiện di chuyển tuyệt vời nhất cho cả gia đình bạn, nhất là khi số lượng thành viên gia đình sẽ tăng dần trong tương lai.



Vậy làm sao để chọn được một chiếc xe phù hợp với túi tiền mà vẫn đạt chất lượng, bền bỉ và tiện lợi? Làm sao để có được người bạn đồng hành đáng tin cậy trên mỗi hành trình với những người thân yêu?...



Mẫu xe phù hợp gia đình trẻ Ford Focus Trend

Hãy lưu ý một số mẹo nhỏ dưới đây, nếu bạn thực sự băn khoăn về chiếc xe dành cho gia đình nhỏ của mình.



Kiểu xe phù hợp nhu cầu

Không có lựa chọn xe nào là “đúng” hoặc “sai”, kiểu xe bạn chọn sẽ phụ thuộc vào khả năng tài chính cũng như nhu cầu của bạn. Với những gia đình trẻ thường xuyên di chuyển trong thành phố, một chiếc xe nhỏ gọn và có cốp rộng rãi sẽ là một lựa chọn không tồi. Thiết kế thanh thoát, khoang xe vừa đủ cho 4-5 thành viên cùng khoang chứa đồ vừa đủ - những mẫu sedan như Ford Focus Trend hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng của bạn.



Mẫu xe nhỏ phù hợp cho chị em đưa đón con cái

Không chỉ phù hợp cho gia đình, Focus Trend cũng rất phù hợp cho nhu cầu của người phụ nữ trong gia đình. Nhỏ gọn và tiện dụng với những tính năng hỗ trợ cơ bản, Focus Trend cũng sẽ là trợ thủ đắc lực của phái nữ trong mọi việc gia đình, như mua sắm hay đưa đón con.





Mẫu xe nhỏ phù hợp cho chị em đi shopping

Nếu gia đình thường xuyên đi lại tỉnh xa, dã ngoại, thăm thú hoặc thậm chí là phượt, một chiếc SUV hoặc bán tải có thể sẽ là một lựa chọn hợp lý hơn.



Sẵn sàng chọn xe đã qua sử dụng

Được trở thành chủ nhân đầu tiên của một chiếc xe hoàn toàn mới là một trải nghiệm tuyệt vời. Tuy nhiên, với những cặp đôi mới kết hôn, việc lựa chọn một chiếc xe tốt với mức giá hợp lý không bao giờ là việc dễ dàng. Trong trường hợp này, đừng ngần ngại cân nhắc đến những chiếc xe đã qua sử dụng.



Và phù hợp cho các chàng đi công trường hay công tác

Đây chắc chắn là một món hời cho bạn nếu chiếc xe được chạy chưa nhiều, vẫn còn tốt mà lại được rao bán lại với mức giá phải chăng. Tuy nhiên, bạn nhớ kiểm tra kỹ thông tin bảo hành, bảo dưỡng để ghi nhận toàn bộ những công tác sửa chữa, bảo trì, phụ tùng thay thế trên xe, đồng thời chọn xe từ những đại lý uy tín để tránh những hỏng hóc không đáng có nếu kiểm tra xe không cẩn thận. Bên cạnh đó, hãy tỉnh táo trước những chiếc xe với giá rẻ bất ngờ, nếu giá bán quá rẻ so với giá trị thực thì bạn cần phải xem xét lại.



Lựa chọn chiếc xe tiết kiệm nhiên liệu

Không chỉ phải chi tiền mua xe, bạn còn phải dành ra một khoản chi phí không nhỏ để “nuôi” chúng hàng tháng. Chính vì thế, hãy ưu tiên lựa chọn những chiếc xe có khả năng tiết kiệm nhiên liệu để giảm bớt chi phí về sau. Xe thể thao có thể tăng tốc rất nhanh nhưng cũng ngốn xăng như khả năng tăng tốc của nó. Những loại xe có trọng lượng lớn thường sẽ tiêu thụ nhiều nhiên liệu hơn những chiếc xe nhỏ gọn. Động cơ cũng là một yếu tố quan trọng quyết định khả năng tiết kiệm nhiên liệu của xe.



Focus Trend đủ thông minh, tự động giúp chị em dễ dàng vào chỗ đậu xe

Hội tụ cả hai yếu tố: nhỏ gọn và được trang bị động cơ tiết kiệm nhiên liệu EcoBoost 1.5L, dòng xe Focus Trend của Ford cho khả năng tiêu tốn chỉ 6.6 lít/100 km. Đây là con số vô cùng ấn tượng khi động cơ EcoBoost 1.5L vẫn cho hiệu năng tương đương với những động cơ 2.0L thông thường với công suất cực đại 180 mã lực và mômen xoắn 240 Nm.



Không nên bỏ qua tính năng an toàn

Không gì quan trọng hơn sự an toàn của bạn và những người thân yêu khi tham gia giao thông. Vậy nên, khi chọn xe, bạn nên xem xét kỹ càng các tính năng an toàn của chúng. Chiếc xe phải trở thành một “vệ sĩ” thực thụ cho gia đình nhỏ của bạn trên mỗi hành trình. Ngoài việc chú ý đến thiết kế, nội thất hay sức mạnh động cơ, hãy kiểm tra xem chiếc xe có được trang bị những công nghệ an toàn hay không.

Một số tính năng bảo vệ sự an toàn cho người lái phổ biến như: hệ thống giữ làn đường, tính năng cảnh báo điểm mù, hệ thống cân bằng điện tử… Rất nhiều hãng xe hơi cũng đã phát triển những công nghệ điều khiển bằng giọng nói, giúp người lái thực hiện những tác vụ như gọi điện, nhắn tin một cách dễ dàng hơn mà vẫn đảm bảo sự tập trung an toàn khi cầm lái.



Chiếc xe nhỏ nhưng thông minh, tiết kiệm nhiên liệu và an toàn cho cả nhà

Nếu bạn vừa bắt đầu hành trình mới với gia đình nhỏ của riêng mình, việc đề ra các tiêu chí cụ thể sẽ giúp bạn “khoang vùng” chiếc xe mơ ước một cách dễ dàng hơn. Bạn cũng đừng quên lái thử xe trước khi ký hợp đồng mua xe để chắc chắn có được trải nghiệm lái xe tuyệt vời với một chiếc xe ưng ý.