Những điều cần biết quan trọng về bảo hiểm ô tô

Bảo hiểm ôtô



Bảo hiểm ôtô bồi thường cho thiệt hại tài chính của bạn phát sinh từ tai nạn liên quan đến xe ôtô của bạn. Đó là 1 hợp đồng giao kết giữa bạn và công ty bảo hiểm(CTBH), theo đó khi bạn đóng phí bảo hiểm(mua bảo hiểm) và CTBH cam kết sẽ bồi thường cho những thiệt hại theo quy định trong hợp đồng bảo hiểm.

Bảo hiểm ôtô bồi thường những gì?

Bảo hiểm ôtô bồi thường cho thiệt hại vật chất xe, trách nhiệm bên thứ ba và tai nạn người ngồi trong xe:

- Thiệt hại vật chất xe: bồi thường trong trương hợp tai nạn dẫn đến xe bị hỏng hóc, biến dạng hay bị mất cắp

- Trách nhiệm bên thứ ba: bối thường trách nhiệm pháp lý của bạn đối với bên thứ ba do sơ xuất gây ra thương tích về người hoặc thiệt hại về tài sản cho bên thứ ba

- Tai nạn người ngồi trên xe: bồi thường về chi phí y tế và các chi phí khác cho những người ngồi trên xe khi gặp tai nạn

Đơn bảo hiểm nào cũng có một số điểm loại trừ, trong đó có nhiều cái rất hay xảy ra và có thể làm bạn bực mình khi gặp tổn thất mà không được bồi thường. Tuy nhiên, có một số trường hợp, CTBH sẽ bỏ một số điểm loại trừ nếu bạn đồng ý đóng thêm phụ phí. Một số loại trừ bạn nên xem xét để mua thêm như là thiệt hại đi vào đường ngập nước, mất cắp bộ phận,…. Không phải CTBH nào cũng sẵn lòng với việc mở rộng cho những điểm loại trừ.





Theo luật định, bảo hiểm trách nhiệm bên thứ ba là bắt buộc với chủ xe ôtô. Nếu bạn không có bảo hiểm này, bạn sẽ bị phạt tiền, giữ xe hay bằng lái bởi cảnh sát giao thông. Bạn phải mua bảo hiểm này, ít nhất ở mức tối thiểu, 50 triệu VND cho thương tích về người và 50 triệu VND cho thiệt hại về tài sản

Thời hạn bảo hiểm

Đa phần, các đơn/hợp đồng bảo hiểm ôtô có thời hạn 1 năm. Trong trường hợp bạn mua xe trả góp, ngân hàng có thể yêu cầu bạn phải mua bảo hiểm tại 1 công ty bảo hiểm chỉ định với thời hạn dài hơn, thường là 3 năm.

Khi hết hạn bảo hiểm, thường thì đại lý bảo hiểm của bạn sẽ nhắc bạn để tái tục hợp đồng và đóng phí bảo hiểm cho thời hạn mới.

Những lưu ý khi xe gặp sự cố và thủ tục thanh toán

Một trong những sơ xuất thường xảy ra nhất khi xe gặp tai nạn là chủ xe không giữ nguyên hiện trường để công ty bảo hiểm xác nhận thiệt hại. Một số trường hợp va quệt với phương tiện khác, khách hàng thường cho rằng xe đã có bảo hiểm nên không quan tâm đến việc lập biên bản. Trong khi đó, hầu hết các công ty bảo hiểm đều quy định trong trường hợp xảy ra tai nạn, chủ xe hay lái xe phải báo ngay cho cơ quan Công an và bảo hiểm để giải quyết.

Ngoài việc thông báo kịp thời, chủ xe không được di chuyển tháo dỡ hoặc sửa chữa xe khi chưa có ý kiến từ phía công ty bảo hiểm, trừ trường hợp phải thi hành chỉ thị của cơ quan có thẩm quyền.

Nếu xảy ra trường hợp mất thì chủ xe (hoặc lái xe) phải thông báo ngay cho Công an và chính quyền địa phương nơi xảy ra sự việc và báo ngay cho công ty bảo hiểm bằng văn bản. Thông thường, đa số các công ty bảo hiểm quy định khoảng thời gian nhận thông báo mất xe là 24h sau khi sự việc xảy ra.

Bên cạnh các quy định trên, chủ xe cần thu thập đầy đủ các loại giấy tờ để công ty bảo hiểm thanh toán một cách nhanh chóng. Tùy theo mỗi công ty nhưng các giấy tờ chung để thanh toán bao gồm: hồ sơ tai nạn do cơ quan Công an lập; các giấy tờ liên quan đến xe như giấy chứng nhận bảo hiểm, giấy chứng nhận kiểm định an toàn môi trường, bằng lái xe, giấy đăng ký xe; các chứng từ hóa đơn liên quan đến chi phí cấp cứu, chứng từ y tế (người), chi phí sửa chữa, thay thế (tài sản) liên quan đến việc giải quyết vụ tai nạn giao thông.

Q.Bảo TH