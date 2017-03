Những điều nên biết khi mua ô tô mới

Dưới đây là những sai lầm thường gặp ở người mua ô tô, và cách tránh mắc sai lầm:

“Mê tít” một mẫu xe

Khi bạn quyết định đầu tư vài chục nghìn đôla để mua một chiếc ô tô, đừng để cảm xúc kiểm soát bản thân. Nếu bị một mẫu xe nào đó hút hồn, bạn dễ rơi vào trạng thái không còn thấy chiếc xe nào khác hấp dẫn, trong khi có thể đó mới là chiếc xe phù hợp với nhu cầu của bạn. Vì quá thích chiếc xe, bạn có thể không nghiên cứu kỹ các ý kiến đánh giá về mẫu xe đó của người đã lái thử, về xếp hạng độ an toàn và các thông tin về giá cả của chiếc xe.

Kết quả là bạn dễ mua phải chiếc xe không thật phù hợp với nhu cầu, thậm chí là mua đắt. Do đó, để xác định xem xe nào phù hợp với mình nhất, bạn nên gạt cảm xúc sang một bên và tỉnh táo so sánh các mẫu xe khác nhau, đánh giá nhu cầu thực sự của bản thân khi mua xe.

Không lái thử

Lái thử là một trong những phần quan trọng nhất của quá trình mua xe, nhưng có nhiều người chỉ làm chiếu lệ hay thậm chí là không hề lái thử trước khi ký vào hợp đồng mua xe. Nhiều mẫu xe có vẻ như “miễn chê” trên…giấy, đặc biệt là trong các bức ảnh giới thiệu sản phẩm, được chụp bởi những thợ ảnh chuyên nghiệp và in trên loại giấy đẹp. Tuy nhiên, việc lái thử mới là cơ hội tốt nhất để bạn đánh giá xem chiếc xe có phù hợp và đáp ứng được sự mong đợi của bạn và gia đình không. Hẳn là bạn không muốn mua một chiếc xe về rồi mới thấy đó không phải là loại xe bạn định mua. Vì thế, hãy dành thời gian, ít nhất là 30 phút, để lái thử và kiểm tra thật kỹ chiếc xe.

Tưởng mình mua được với giá hời

Đừng lấy bảng giá làm thước đo khi thỏa thuận mua xe. Người bán hàng có thể đưa ra một mức giá thấp hơn một chút so với giá niêm yết và nhiều người tiêu dùng dễ dàng nhầm tưởng mình mua được với giá “rẻ” trong khi thực tế là trừ khi thị trường đang “sốt”, nhu cầu quá cao trong khi nguồn cung hạn chế, còn lại, bạn có thể mặc cả để giảm giá hơn nữa, vì thông thường các đại lý có một tỷ lệ chiết khấu nhất định. Tốt nhất là hãy khảo giá thật kỹ trước khi chọn mua ở một đại lý nào đó.

Tính toán không kỹ khi mua trả góp

Với xe mua trả góp, người bán hàng thường tập trung nói đến số tiền hàng tháng bạn phải trả. Đừng cắn câu. Bạn sẽ bị những con số làm cho nhầm lẫn và kết quả là mua đắt. Nếu chỉ nói đến khoản tiền phải trả hàng tháng, người bán hàng đã cộng gộp tất cả cả chi phí, bao gồm giá xe, tiền lãi, các điều kiện tài chính…. Do đó, bạn cần phải tính toán cẩn thận. Hãy thỏa thuận rõ ràng từng điều khoản một, trước tiên là giá xe, rồi mới đến các điều khoản khác.

Bị hấp dẫn bởi giá cả hơn là bản thân chiếc xe

Các chương trình khuyến mại và giảm giá đều rất hấp dẫn, nhưng hãy nhớ rằng chiếc xe mới thật sự quan trọng. Nếu chỉ vì khoản giảm giá hấp dẫn thì không có nghĩa là bạn nên mua chiếc xe. Bạn sẽ dùng chiếc xe trong nhiều năm, vì thể, hãy chắc chắn rằng đó đúng là chiếc xe mà bạn cần. Hãy cân nhắc thật kỹ, rất có thể bạn sẽ mua được một chiếc xe tốt hơn nhiều, với số tiền còn ít hơn.

Không đánh giá đúng giá trị của các tính năng an toàn

Xe ô tô ngày nay có rất nhiều các tính năng an toàn tiên tiến nhưng nhiều người tiêu dùng không biết cái nào là quan trọng nhất hoặc phải lấy cái nào để so sánh giữa các mẫu xe. Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), hệ thống cân bằng điện tử (ESC), túi khí bên bảo vệ đầu... là những trang bị an toàn nên có. Kết quả khảo sát cho thấy ESC có thể giúp giảm đáng kể số vụ tai nạn và tử vong. ESC đặc biệt quan trọng với xe thể thao việt dã (SUV) vì nó giúp hạn chế việc lật xe.

Trong khi đó, các bài kiểm tra đâm bên hông xe cho thấy túi khí bảo vệ đầu ở hông xe giữ vai trò quan trọng trong việc hạn chế tử vong. Tuy nhiên, thật không may là không phải lúc nào bạn cũng có thể nhận được thông tin chính xác hoặc những ý kiến tư vấn đáng tin cậy về lợi ích của những hệ thống an toàn này. Vì thể, bạn nên tìm hiểu kỹ lợi ích của tất cả các hệ thống an toàn hiện nay và tìm cho mình một chiếc xe có đủ những tính năng an toàn cần thiết để bảo vệ bản thân và gia đình.

Tốn tiền cho những thứ không cần thiết

Các đại lý thường cố gắng bán thêm được càng nhiều tùy chọn càng tốt nhằm tăng lợi nhuận. Họ có thể gợi ý bạn đầu tư thêm cho việc chống gỉ, bảo vệ vải trên xe, bảo vệ nước sơn hay khắc VIN - mã số khắc trên cửa xe, được ví như "vân tay" của xe nhằm mục đích theo dõi các trục trặc có thể xảy ra, việc thay đổi quyền sở hữu, đặc biệt là chống trộm.

Đừng phí tiền cho những dịch không thật sự cần thiết này, vì ngày nay, hầu hết các xe đều đã được nhà sản xuất sơn chống gỉ. Bạn có thể tự bảo vệ vải bọc ghế xe và phun lớp bảo vệ sơn xe bằng các sản phẩm bán sẵn ngoài thị trường với giá rẻ hơn nhiều. Ngoài ra, hãy cân nhắc 2 lần trước khi đồng ý tăng thời hạn bảo hành, vì điều khoản này có thể khiến bạn tốn thêm hàng trăm đôla. Nếu bạn đã chọn cho mình một chiếc xe có độ tin cậy cao hoặc xác định chỉ dùng xe trong thời gian 5 năm trở xuống, không cần phải tốn thêm tiền như vậy.