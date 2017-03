Những sai lầm chết người khi lái xe

Chủ quan, không chú ý quan sát giao thông trên đường. Các chuyên gia khuyến cáo, trong khi đang điều khiển xe chạy trên đường thì cứ 3 đến 5 giây, người lái xe phải liếc gương chiếu hậu một lần, có như thế mới chủ động được trước một số tình huống.



Lái xe lúc sức khỏe không đảm bảo, tinh thần mất tập trung do gọi điện thoại, thao tác xe không thành thạo, đùa giỡn với những người xung quanh. Ngay cả việc bật nhạc to, ăn uống và hút thuốc cũng làm người lái phân tâm.



Bật nhạc to cũng sẽ làm người lái phân tâm





Tư thế ngồi không hợp lý không những làm cơ thể mệt mỏi mà còn làm hạn chế tầm nhìn, giảm khả năng điều khiển chân phanh, ga, côn. Ngồi quá gần hoặc quá xa vô-lăng làm giảm khả năng lái.



Những lúc trời mưa, không lau khô chân và giày trước khi lái xe, điều này rất dễ khiến người tài xế gặp sự cố bởi chân và giày ướt rất dễ khiến chân bị trượt khỏi các bàn đạp.

Một vài xe có trang bị tính năng kiểm soát hành trình (cruise control) cho phép giữ tốc độ ổn định trên đường cao tốc. Nhưng nhiều chuyên gia khuyên nên tắt tính năng này đi, lái xe chỉ cần nhấp phanh để tắt tính năng này.

Xe bị trượt nước

Lái xe trong mưa rất dễ xảy ra tai nạn, thậm chí số trường hợp tai nạn do lái xe trong mưa còn nhiều hơn do lái xe ban đêm. Phần lớn nguyên nhân gây tai nạn khi lái xe trong mưa là do hiện tượng “trượt nước”.





Khi phát hiện xe không ăn bánh như bình thường, bạn hãy bình tĩnh. Không phanh gấp, không bẻ lái gấp, đa số trường hợp chỉ cần giảm tốc, giữ thẳng hướng lái là có thể thoát khỏi hiện tượng này.

Trong trường hợp buộc phải phanh để tránh va chạm, nhất định không được phanh gấp, phải phanh nhẹ nhàng và liên tục giảm tốc.

Một số sai lầm khác



Không thắt dây an toàn; vi phạm lỗi tốc độ; vượt, dừng, đỗ sai quy định. Không hạn chế tốc độ tối thiểu khi đi vào đường cong, đường sá không tốt… cũng ảnh hưởng đến mức độ an toàn.



Ngoài ra, việc trang bị nhiều thiết bị như tivi, LCD không chuyên dụng, phim cách nhiệt đậm màu… làm hạn chế tầm nhìn, mất tập trung dẫn đến dễ xảy ra tai nạn.



Dán phim cách nhiệt không đảm bảo chất lượng cũng ảnh hưởng đến tầm nhìn





Người lái tự ý thay thế gương phản chiếu, kính chắn gió của xe, độ chế cửa xe sai quy định… sẽ làm tăng thêm nhiều góc khuất chữ A, hạn chế tầm quan sát, khiến người lái khó xử lý khi gặp sự cố.



Để hạn chế thấp nhất các tai nạn có thể xảy ra trong lúc vận hành xe, người lái phải tuyệt đối chấp hành nghiêm luật giao thông, tuyệt đối không thay thế hay hoán cải các thiết bị an toàn xe mà nhà sản xuất đã khuyến nghị.