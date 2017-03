Những thói quen bình thường nhưng sẽ gây hại cho xe

Chú ý khi đậu xe dưới trời nắng

Bạn có biết toàn bộ không gian bên trong một chiếc xe hơi giống như một chiếc hộp kín. Khi bị ánh nắng mặt trời chiếu vào kính lái và các kính cửa sổ đóng kín, quá trình nghẽn nhiệt sẽ xảy ra ở bên trong khoang xe, tương tự như hiệu ứng nhà kính. Thực tế cho thấy nếu nhiệt độ ngoài trời khoảng 35 độ C, thì nhiệt độ bên trong một chiếc xe đỗ sau khoảng 1 giờ có thể lên tới hơn 50 độ C. Nội thất xe bị “om” hàng giờ trong điều kiện đó sẽ bị bạc màu và lão hóa rất nhanh, đặc biệt là các chi tiết bằng da và nhựa.

Giải quyết vấn đề này khi buộc phải đỗ xe dưới trời nắng to thực sự là một bài toán không hề dễ dàng với nhiều chủ xe, bởi việc thực hiện phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Nếu điều kiện an ninh và môi trường đảm bảo (trong sân nhà hay cơ quan, có người trông coi cẩn thận) thì mở hé các cửa kính để gió có thể lưu thông là phương pháp đơn giản nhất. Phương pháp thứ hai có thể là dùng áo chùm có lớp chống nóng, tuy nhiên cách này sẽ bất tiện và mất thời gian hơn, thường chỉ áp dụng khi đỗ xe rất lâu (chẳng hạn như dài ngày trong bãi gửi xe). Q.Bảo TH