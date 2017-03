Sử dụng phanh ô tô thế nào cho đúng?

(PLO) - Chiếc xe của bạn được trang bị khá nhiều hệ thống an toàn chủ động lẫn bị động nhằm giúp bảo vệ an toàn cho hành khách trong mọi trường hợp va chạm. Nhưng trước khi phải nhờ tới những thiết bị hiện đại và tốn tiền đó, tốt hơn cả là bạn hãy biết cách đạp phanh an toàn đã.



Đây là một số kinh nghiệm dùng phanh khi lái xe ô tô giúp bạn an toàn hơn sau tay lái tránh được những tính huống nguy hiểm hay tai nạn đáng tiếc xảy ra. Đạp phanh thế nào? Trừ trường hợp khẩn cấp bất khả kháng, còn lại, trước khi phanh bạn nên quan sát gương chiếu hậu nếu không muốn xe của bạn bị bẹp “mông” do phanh bất ngờ. Nên cố gắng tránh đạp phanh ở những chỗ xóc, hãy giảm ga và phanh trước lúc đến chỗ xóc. Bằng không, rất dễ xảy ra hỏng phanh.

Đạp mạnh chân phanh và nhả chân khi xe có đấu hiệu trượt, sau đó lại tiếp tục đạp lại cho đến khi xe dừng hoàn toàn. Nên kết hợp việc về số thấp trong quá trình phanh. Nếu xe được trang bị hệ thống ABS, bạn chỉ việc đạp đủ mạnh trong suốt quá trình phanh nhằm đảm bảo cho hệ thống ABS hoạt động đúng chức năng thiết kế. Phanh khẩn cấp Phanh khẩn cấp ( Phanh gấp). Với tốc độ di chuyển cao trên các đường cao tốc bất chợt gặp vật cản, nếu đạp phanh đột ngột và đạp mạnh, ô tô sẽ có nhiều khả năng bị bó cứng phanh lại, khiến bánh xe không lăn trên mặt đường nữa mà trượt, xe hoàn toàn mất kiểm soát. Để phanh gấp được hiệu quả khi xe đang đi tốc độ cao, cần đạp mạnh chân phanh đến khi cảm giác bánh xe đã bắt đầu trượt trên đường, những vẫn đi thẳng theo chiều vẫn kiểm soát được tay lái, ngay lập tức nhả chân phanh. Xe hết trượt, lại tiếp tục phanh cho đến khi xe dừng hẳn lại. Cách phanh này đòi hỏi phải hết sức bình tĩnh, chú ý xử lý nhả phanh đúng lúc ở lần phanh đầu tiên, nếu phanh chết và đánh lái thì hiện tượng bó cứng phanh và mất lái sẽ xảy ra ngay lập tức, gây uy hiểm và rất có thể bị lật xe. Phanh khi đường trơn trượt Mất lái trượt xe rất dễ xảy ra khi đi trên những đoạn đường bị ướt mưa hay bùn lầy. Nên ta cần phanh nhẹ và đạp phanh liên tục nhiều lần để bánh xe có điều kiện bám mặt đường và tránh được việc bị bó cứng phanh. Việc đạp phanh nhiều lần này tương tự với công nghệ ABS trên xe, càng nhiều lần trong một thời gian ngắn thì độ an toàn càng cao. Phanh xe khi đổ đèo Tuyệt đối không được cắt côn khi khi xe đang xuống dốc, vì nó cực kỳ uy hiểm. Cắt côn sẽ làm xe lao theo quán tính với vận tốc tăng dần và chiếc xe rất khó phanh lại trong trường hợp khẩn cấp. Đi xe ở số thấp để ghìm tốc độ của xe, đồng thời luôn sẵn sàng phanh nhẹ khi cần thiết để kiểm soát vận tốc, giúp giảm hao mòn má phanh. Chú ý khoảng cách khi lái xe Công thức tính khoảng cách an toàn giữa hai xe là: vận tốc*3/10 (mét). Có nghĩa là nếu xe bạn đi với vận tốc 60 km/h, khoảng cách an toàn sẽ là 60*3/10 = 18 mét. Khoảng cách này có ích khi xe trước phanh đột ngột và xe bạn cũng phanh ngay lập tức sau đó, tất nhiên là sau thời gian giật mình và nhận ra là xe trước phanh gấp, và hai xe sẽ không va chạm vào nhau.

Nên chọn những xe có trang bị hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) và phân bổ lực phanh điện tử (EBD). ABS giúp bánh xe được phanh - nhả liên tục chống tình trạng bó cứng phanh, chống việc bánh xe bị trượt, nhờ đó rút ngắn tối đa quãng đường phanh. Ngoài ra, phanh đĩa luôn tốt hơn phanh tang trống do khả năng tỏa nhiệt tốt hơn, giảm thiểu khả năng phanh bị bó hoặc chai mặt phanh. Quốc Bảo TH