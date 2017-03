Tai nạn ô tô thảm khốc và những nguyên nhân

(PLO) - Các tai nạn giao thông xảy ra phần lớn do các nguyên nhân như thiếu hiểu biết hoặc cố tình vi phạm luật giao thông, cơ sở hạ tầng không bảo đảm an toàn, độ an toàn của một số phương tiện thấp, uống rượu bia khi tham gia giao thông… và 1 điều mà kể cả người người nước ngoài cũng sợ đó là văn hóa giao thông quá kém.