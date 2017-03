Trời nắng nóng, đừng “bỏ quên” trẻ trên ôtô

Đó là con số thống kê tính riêng tại nước Mỹ khiến nhiều bậc cha mẹ phải giật mình.



Cũng theo báo cáo trên, kể từ năm 1998 tới nay, đã có trên 700 trẻ tử vong trong xe do sốc nhiệt tại Mỹ. Trong đó, hơn 70% là các bé chưa tới 2 tuổi, và hơn nửa do bị bỏ quên trong xe. Nhiều trường hợp trẻ bị bỏ quên và không thể tự thoát ra ngoài. Đặc biệt, gần 20% trường hợp tử vong do người trông nom trẻ cố tình để trẻ trong xe.





Ảnh minh họa.

Ở Mỹ, việc trẻ em gặp nguy hiểm về tính mạng vì sốc nhiệt trong ôtô khiến có hàng loạt những chiến dịch nhằm ngăn ngừa nguy cơ xảy ra. Theo NHTSA khi nhiệt độ ngoài trời 25-30 độ C, sau 10 phút nhiệt độ trong xe có thể gây tử vong cho trẻ dù kính cửa sổ hạ thấp 5 cm.

Để hở kính xe hay không đỗ trực tiếp dưới nắng không có nghĩa giúp xe mát hơn. Tử vong do sốc nhiệt xảy ra kể cả khi xe đỗ trong bóng râm. Thân nhiệt của trẻ em có thể tăng nhanh hơn gấp 3 đến 5 lần so với người lớn. Sốc nhiệt xảy ra khi thân nhiệt vượt quá 40 độ C và nếu đạt mức gần 42 độ C có thể dẫn đến tử vong



Đáng buồn hơn, 1/4 các vụ tử vong xảy ra khi trẻ em bị bỏ lại trong xe nóng nực mà bố mẹ không hề hay biết.

Một nghiên cứu của tổ chức phi lợi nhuận Safe Kids Worldwide cho thấy, 14% các bậc cha mẹ thừa nhận họ để con một mình trong xe, và 11% cho biết họ làm thế bởi quên mất rằng con mình ở trong xe

Trong khi đó, một khảo sát khác thực hiện trên Internet cho kết quả là số lượng các ông bố để con trong xe nhiều gấp 3 lần các bà mẹ.

Theo Autodaily