Tuyệt đối không để bình chữa cháy mini trên xe ô tô ở vị trí này

Mới đây, liên tiếp nhiều vụ nổ liên quan đến bình chữa cháy mini đặt trên xe ô tô khiến nhiều người hoang mang, không biết đối với loại bình này phải sử dụng như thế nào để có hiệu quả cao và an toàn nhất.

Trên các diễn đàn về ô tô, các chủ xe, đặc biệt nhóm ô tô dưới chín chỗ đã chia sẻ các kinh nghiệm liên quan đến bình chữa cháy như sau:

- Bình chữa cháy dạng CO 2 có thể gây bỏng và rất nguy hiểm vì khí CO 2 được nén có nhiệt độ -79oC nên khi dùng phải cầm đúng theo hướng dẫn (ghi trên bình), tránh để bọt tuyết xịt vào cơ thể.

- Bình chữa cháy an toàn khi nhiệt độ dưới 55oC nhưng trời nắng nóng, nhiệt độ trong xe có thể lên tới 70oC. Nhiệt độ tăng làm áp suất trong bình thay đổi và tự nổ nếu bình không có van an toàn hoặc van dỏm. Hầu hết các bình chữa cháy loại 1 lít từ Trung Quốc không có van này.





- Các chỗ tránh đặt bình: Dưới gầm ghế người lái (dễ cản trở chân ga, chân thắng), hốc để nước trên cánh cửa (dễ va đập, nguy cơ nổ khi có va chạm bên hông), mặt taplô, phía dưới kính sau của xe…

- Bình chữa cháy cho ô tô dưới chín chỗ là loại nhỏ, có bình thời gian xịt chưa đến một phút nên trong nhiều tình huống bình mini không dập được các đám cháy từ khoang động cơ hoặc từ bình chứa nhiên liệu. Cách tốt nhất trong tình huống này là nhanh chóng rời khỏi xe và báo đơn vị chữa cháy chuyên nghiệp.