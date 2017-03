Vì sao lốp mòn không đều?

Hệ thống treo và lái thiết kế để giữ bánh tiếp xúc với mặt đường sao cho tốc độ mòn thấp nhất. Hiện tượng mòn không đều trên bề mặt, giữa các bánh có thể là dấu hiệu nhận biết hư hỏng.

Bề mặt lốp rất quan trọng, đây là bộ phận chính tiếp xúc với mặt đường và phải chịu tải trọng của xe. Bề mặt lốp cũng là nơi chịu lực thắng của chúng ta và cũng là nơi tiếp xúc với những chứng ngại của vật. Chúng ta cần thường xuyên kiểm tra độ mòn của lốp, lốp cũng cần được bơm đúng áp suất và cũng đúng tải trọng, lốp cần được thay trước khi mặt gai mòn tới 1,6 mm.

Nếu lốp xe quá mòn có thể khiến bề mặt tiếp xúc giữa lốp xe và mặt đường trơn trượt vì không còn độ bám dính.

Có nhiều nguyên nhân khiến lốp xe mòn không đều, bạn cần thường xuyên kiểm tra để phát hiện tình trạng nguy hiểm này: - Áp suất hơi của các lốp xe không đồng nhất. - Sự mất cân bằng của các lốp xe. - Độ chụm của các bánh xe bị lệch. Lốp xe mòn không đều ảnh hưởng rất lớn đến độ bám và độ ổn định của xe hơi khiến xe không đảm bảo được sự an toàn cần thiết, bạn nên mang xe đến các cửa hàng uy tín để kiểm tra và khắc phục kịp thời.



Bề mặt lốp mòn không đều



Các kiểu lốp mòn

Đây là dấu hiệu cho thấy áp suất hơi trong bánh không đúng. Lốp xe dạng vành khăn, tiết diện ống tròn. Nếu áp suất quá cao chỉ có phần chính giữa hoa lốp tiếp xúc xuống đường mòn nhiều, phần hoa lốp hai bên chịu áp lực nhỏ mòn ít. Ngược lại nếu áp suất hơi quá thấp, lốp xẹp ở khung vực tiếp xúc đường, phần hoa lốp hai bên lại chịu áp lực cao, phần giữa chịu áp lực thấp. Hiện tượng mòn do áp suất hơi không đúng xuất hiện đều quanh lốp, nếu kéo dài sẽ làm giảm tuổi thọ lốp xe.

Mòn mép trong hai bánh trước

Kiểu mòn hình lông chim hoặc mòn mép trong của hai bánh trước cho thấy độ chụm chưa chuẩn, cần chỉnh lại bằng các dụng cụ chuyên dụng.

Mòn rô-tuyn điều chỉnh độ chụm thường khiến hệ thống lái lỏng lẻo hoặc đánh lái không thật. Nhưng cũng có thể do mòn hoặc mất bi liên kết giữa đòn kéo ngang với thước lái, lỏng khớp liên kết đòn kéo dọc, càng hệ thống treo biến dạng hoặc sai góc đặt bánh sau. Nếu hiện tượng mòn do độ chụm kèm lái giật hoặc lệch cần kiểm tra các góc đặt bánh sau.

Mòn lệch một bên



Lốp mòn cạnh

Vấn đề nằm ở góc Camber. Nguyên nhân do mòn đệm khớp của càng treo, lỏng rô-tuyn, lỗi quá trình lắp giảm chấn… Cũng có thể do giá đỡ động cơ trượt khỏi vị trí, lệch về một bên. Lò xo hệ thống treo yếu hoặc gãy cũng làm sai lệch góc camber.

Mòn vẹt từng vị trí trên mặt hoa lốp





Lốp mòn trên bề mặt



Nguyên nhân do bánh không cân bằng động, giảm xóc mòn.



Mòn chéo

Vết mòn không đều lệch góc so với hoa lốp của bánh sau trên xe truyền động cầu trước do sai góc chụm, mòn đệm càng sau. Hiện tượng mòn không đều có thể do sản sinh ra tiếng ồn giống như bi mai-ơ kém.