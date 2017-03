Vì sao xe 'điên' xuất hiện ngày càng nhiều trên đường?

Theo GS-TS Trịnh Hòa Bình - Giám đốc Trung tâm Dư luận xã hội và truyền thông đại chúng, chuyên gia tư vấn các vấn đề xã hội Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, có nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng xe “điên” gây ra những vụ tai nạn giao thông đã được chỉ ra. Chẳng hạn, có thể người điều khiển phương tiện không thao tác đúng kỹ năng, kỹ thuật khi điều khiển phương tiện xe, cũng có thể do tâm lý người tham gia giao thông trong trạng thái không tỉnh táo, mất kiểm soát hoặc chí ít trong trạng thái không bình thường (tâm lý, thái độ, tình cảm bị cú sốc dẫn đến va chạm, mâu thuẫn khi điều khiển xe hoặc lái xe sử dụng chất gây nghiện). Ngoài ra, có thể kể đến lý do hạ tầng giao thông thấp kém, do công tác quản lý giao thông và các yếu tố khách quan khác. TS Trịnh Hòa Bình cũng tán thành với ý kiến của Ủy ban ATGT khi cho rằng ý thức của người khi tham gia giao thông là nguyên nhân đầu tiên và chiếm tỉ phần nhiều nhất, cũng quan trọng nhất của bức tranh vi phạm về trật tự ATGT.