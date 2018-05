10 lý do sở hữu xe SUV thì sẽ không chuyển sang xe khác

Vậy đâu là nguyên nhân của xu hướng này? Câu trả lời đơn giản chỉ là trong phân khúc xe SUV ngày càng có nhiều lựa chọn hơn so với các phân khúc xe phổ thông khác. Đơn cử như: Chevrolet Trailblazer là mẫu xe SUV mới nhất thuộc phân khúc này tại Việt Nam.



SUV giúp bạn chinh phục mọi nẻo đường



Theo một nghiên cứu thị trường gần đây, khách hàng Việt Nam đang tìm đến phân khúc SUV vì nhiều lý do, như: nội thất rộng rãi cho đến thiết kế ngoại thất mạnh mẽ; hầu hết đều có gia đình từ 4 thành viên trở lên và có sở thích thể thao, du lịch...



Dưới đây là 10 lý do khách hàng đang chuyển dần sang sử dụng xe SUV và sẽ còn sử dụng xe trong phân khúc này nhiều năm tới:

1. SUV chở được nhiều người hơn mà vẫn đảm bảo sự thoải mái. Hầu hết các mẫu sedan chỉ chở được từ 4-5 người khiến cho việc đưa cả đại gia đình đi đâu đó với nhau sẽ gặp trở ngại. Trong khi đó, một chiếc SUV 3 hàng ghế có thể chở được tới 7 người với chỗ ngồi thoải mái; hàng ghế thứ hai có thể gập phẳng xuống để hành khách dễ di chuyển vào ngồi ở hàng ghế thứ ba. Đặc điểm quan trọng của dòng SUV là sự linh hoạt.

Ghế nhiều hơn và ngồi thoải mái hơn



2. SUV vận chuyển được nhiều đồ đạc hơn. Khi không chở nhiều người, chiếc SUV với hàng ghế sau gập phẳng có thể chứa lượng đồ đạc nhiều gấp 2 hoặc 3 lần so với khoang xe sedan hoặc những mẫu hatchback cỡ nhỏ. Không gian rộng rãi của SUV giúp việc vận chuyển những món đồ cồng kềnh như thùng, hộp, hành lý, dụng cụ thể thao, thậm chí là cả một chiếc xe đạp hay đồ nội thất trở nên dễ dàng hơn.



Cốp rộng rãi và tiện dụng, linh hoạt hơn



3. SUV có động cơ tiết kiệm nhiên liệu hơn. Các nhà sản xuất ô tô đang tìm mọi cách để làm cho những chiếc SUV tiêu thụ ít nhiên liệu hơn, chẳng hạn như sử dụng các thiết kế hiệu quả hơn về mặt khí động học và áp dụng các công nghệ tiết kiệm nhiên liệu như dùng động cơ nhỏ hơn và vật liệu có kết cấu tiên tiến để giảm trọng lượng. Bao gồm cả động cơ xăng hay diezel kết hợp tăng áp.



Động cơ mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu



4. SUV ngày càng an toàn hơn. SUV nói chung là loại xe an toàn nhất trong số các phương tiện chở người. Nếu một chiếc SUV cỡ lớn va chạm với một xe con, chiếc SUV có thể chịu ít hư hại hơn bởi vì nó có khối lượng nặng hơn nhiều và do đó truyền đi năng lượng lớn hơn khi va chạm. Hơn nữa, hệ thống cân bằng điện tử (ESC) giúp giảm thiểu tai nạn lật xe. Các chuyên gia cũng nhận định rằng, SUV bảo vệ người ngồi trên xe hiệu quả hơn bằng dây an toàn cho từng vị trí ngồi, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ được cố định đúng cách ở ghế an toàn phía sau. Hơn nữa, những mẫu SUV cao cấp hiện nay được trang bị hàng loạt công nghệ an toàn chủ động thông minh, như: cảnh báo va chạm sớm, cảnh báo điểm mù, cảnh báo xe lệch làn đường, cảnh báo phương tiện di chuyển ngang, túi khí cho người lái và hành khách ngồi ghế trước cũng như sử dụng các vật liệu có độ chịu lực cao ở phần khung xe có chức năng bảo hộ.



SUV an toàn hơn, thông minh hơn



5. SUV đi đường địa hình tốt hơn. SUV cho phép người lái đi đến gần như là bất cứ đâu để tận hưởng những chuyến phiêu lưu ngoài trời như cắm trại, câu cá hay leo núi. Thêm nữa, những mẫu SUV có sẵn hệ thống treo off-road, khả năng lái xe ở dải tốc độ thấp, khả năng lội nước sâu, gầm cao và 2 cầu giúp phân bổ lực đến cả 4 bánh, cho lực kéo tối đa và khả năng vận hành trên các cung đường địa hình hoặc đường trơn trượt. Một chiếc SUV có thể đưa bạn đến những nơi bạn chưa từng tới bao giờ, từ bãi biển đầy cát đến cung đường rừng lầy lội hay những đỉnh núi cao.



Chinh phục và thách thức mọi cung đường



6. SUV là phương tiện thân thiện với trẻ nhỏ và vật nuôi. SUV được thiết kế với không gian rộng rãi ở ghế sau để lắp ghế an toàn cho trẻ nhỏ và chỗ để chân rộng rãi cho trẻ lớn. Hàng ghế thứ ba hoặc khoang hành lý cũng cung cấp đủ không gian cho thú cưng của gia đình hay lồng để vật nuôi. Để vật nuôi bên cạnh hoặc ở hàng ghế sau khi lái một chiếc sedan thông thường có thể gây phiền toái và xao lãng cho người lái.



7. SUV vượt trội hơn trong điều kiện ngập lụt. Những phương tiện gầm cao có thể vận hành tốt ở vùng nước ngập sâu hơn xe sedan. Tuy nhiên, trước khi quyết định lái xe xuống nước, bạn nhớ tìm hiểu giới hạn độ sâu của vùng nước để xe của bạn có thể đi vào.

8. SUV có tầm nhìn bao quát và dễ lên hơn. Vị trí ghế lái SUV cho tầm quan sát xung quanh thoáng hơn trên một chiếc xe con thông thường. Điều này góp phần tăng tính an toàn và an ninh bởi nó cho phép người lái nhìn thấy vị trí còn trống trong bãi đỗ xe, mảnh vỡ trải trên đường hoặc những chướng ngại vật khác như ổ gà. Hơn nữa, lên xuống một chiếc xe gầm thấp có thể khó khăn với rất nhiều người đặc biệt là người già hoặc người khuyết tật. Nhưng với gầm và cửa cao hơn, ngưỡng cửa ngắn hơn, người lái và hành khách không cần phải cúi hoặc khom như ở sedan hay hatchback.

9. SUV có thể vận chuyển những đồ chơi cỡ lớn. Nếu bạn có niềm đam mê với một hoạt động ngoài trời đòi hỏi nhiều dụng cụ hoặc những đồ dùng cồng kềnh mà bạn khó có thể mang đi được bằng xe con phổ thông như xe đạp leo núi, mô tô đua, xe đạp lớn các loại phương tiện đi địa hình, thuyền kayak, ca nô, bạn sẽ cần đến một chiếc SUV hoặc xe bán tải. Một mẫu SUV cung cấp sức mạnh và khả năng tải cần thiết để vận chuyển những món đồ giải trí có kích thước lớn một cách tự tin.

10. SUV có phong cách và hợp thời. Mặc dù một số người mua SUV bởi vì họ cần một chiếc xe lớn hơn hoặc muốn đi được đường địa hình nhưng phần đông lại sở hữu SUV bởi vì nó hiện đang là kiểu xe phổ biến nhất thế giới. Theo số liệu mới nhất từ công ty nghiên cứu thị trường ô tô Jato Dynamics, nhu cầu mua xe SUV đạt mốc kỷ lục vào năm 2017, chiếm 34% trong tổng doanh số bán xe của năm trên toàn thế giới và phân khúc này được dự đoán sẽ tiếp tục tăng trưởng.