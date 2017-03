11 mẫu xe hơi hấp dẫn nhất năm 2015

Tuỳ theo nhu cầu và túi tiền của khách hàng thì người mua cũng phân chia ra nhiều phân khúc khác nhau, có người thích sedan, người thích SUV, người thích hatchback, cũng có người thích pickup hoặc các dòng xe cơ bắp, tóm lại là không ai có sở thích giống ai. Bài viết này sẽ liệt kê 10 mẫu xe được bán ra trong năm nay, có thể được xem là đang được nhiều người mong muốn sở hữu nhất năm 2015.

Chevrolet Colorado

Mẫu xe pickup của hãng xe Mỹ được làm mới với thế hệ thứ 2, phiên bản 2015, xe có 2 tuỳ chọn động cơ 2.5L I4, công suất 200 mã lực: khả năng tiêu thụ nhiêu liệu trung bình ở mức 8,7 lít xăng/100km và bản 3.6L V6 công suất lên tới 205 mã lực, đạt mức tiêu thụ 9 lít/100km, tốt nhất trong phân khúc này.



Colorado 2015 được trang bị hộp số tự động 6 cấp, khả năng kết nối không dây với 7 thiết bị cùng lúc, tăng trải nghiệm người dùng khi ngồi trên xe. Tuy nhiên đây là mẫu Chevrolet Colorado 2015 dành riêng cho thị trường Mỹ, khác với mẫu đang bán ở các nước châu Á, giá bán lẻ khởi điểm là 20.120$ cho phiên bản 2.5L I4, phiên bản Z71 2 cầu cao cấp nhất có giá 34.990$, được trang bị thêm tuỳ chọn bộ phát WiFi trên xe thông qua router 4G LTE.





Audi A4

Nếu như Mercedes có C-class 2015 hoàn toàn mới thì Audi cũng có đối trọng xứng tầm là chiếc sedan hạng sang A4 2015. Hãng xe Đức quảng cáo chiếc xe sẽ có thiết kế ngoại thất tuyệt vời và nội thất "đẹp không tì vết". Chiếc xe có giá bán khởi điểm 35.500$ ở thị trường Mỹ sẽ cho chúng ta phiên bản động cơ 2.0 TFSI công suất 220 mã lực, dẫn động 4 bán toàn thời gian, hộp số tự động 8 cấp. Xe được trang bị dàn âm thanh 14 loa công suất 505W của B&O cho chất lượng nghe nhạc ấn tượng hơn. Audi cũng sử dụng cho A4 mới hệ thống đèn pha xenon plus, cho ra ánh sáng trắng xanh, sáng gấp 2 lần bóng halogen kiểu cũ.



Hè năm nay 2015, Audi sẽ ra mắt A4 2016 với thiết kế lớn hơn bản hiện tại, hãng xe Đức cho biết nhờ ứng dụng nền tảng MLB Evo, A4 mới sẽ nhẹ hơn thế hệ cũ tới 100kg.





Hyundai Genesis 2015

Genesis là dòng xe đần tiên của Hyundai được ứng dụng ngôn ngữ thiết kế Fluidic Sculpture mới, phiên bản động cơ V6 3.8L dẫn động cầu sau có giá bán 38.000$, công suất lên tới 333 mã lực. Trong khi đó bản cao cấp V8 5.0L giá 51.500$ cho công suất cực đại 420 mã lực, tăng tốc từ 0 lên 100km/h chỉ mất 5,4 giây. Cả 2 đều được trang bị hộp số 8 cấp tự động SHIFTTRONIC.



Bên cạnh động cơ và thiết kế hoàn toàn mới,Genesis 2015 còn là chiếc xe đầu tiên của Hyundai được trang bị các công nghệ tiên tiến như hệ thống cảm biến CO2 trong cabin, kết nối với Google Glass, công nghệ BlueLink hay các hệ thống an toàn như tính năng phanh khẩn cấp tự động, hệ thống nhận diện điểm mù, hiển thị HUD, 9 túi khí v.v... US News and World Report xếp hạng Genesis 2015 đứng thứ 2 trong top các xe hạng sang cỡ trung, chỉ sau Cadillac CTS.









Mercedes-Benz C class 2015

Chiếc C-Class 2015 được mệnh danh là mini S-Class bởi những nâng cấp đáng giá mà nó mang lại. Kích thước tổng thể của Mercedes-Benz C-Class 2015 được tăng lên đáng kể với 4.686 x 1.810 x 1.442 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.840mm. So với phiên bản trước đó, C-Class 2015 dài hơn 95mm, rộng hơn 40mm và chiều dài cơ sở của tăng thêm 80mm.



MB bán ra 3 phiên bản C-Class 2015 ở Việt Nam, đều được trang bị động cơ M274 I4 2.0L hoàn toàn mới với hai mức công suất/mô-men xoắn khác nhau. Trên phiên bản C 200, mô-men xoắn cực đại tăng từ 270 Nm lên 300 Nm. Hơn nữa, mô-men xoắn cực đại đạt được ngay từ vòng tua 1.200 vòng/phút, giúp xe bứt tốc dễ dàng ngay khi vừa mớm ga. C 200 tăng tốc 0-100 km/h trong vòng 7,3 giây, nhanh nhất so với các đối thủ đồng hạng. Phiên bản C 250 Exclusive & C 250 AMG sẽ làm thỏa mãn những tín đồ tốc độ với công suất cực đại 211 mã lực tại 5.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 350 Nm tải dải vòng tua 1.200 – 4.000 vòng/phút và khả năng tăng tốc từ 0 đến100 km/h chỉ trong 6,6 giây.



Mức giá cho 3 phiên bản C 200, C 250 Exclusive và C 250 AMG lần lượt là 1,389 tỷ, 1,559 tỷ và 1,669 tỷ (đã bao gồm VAT). Ở thị trường Mỹ có tới 5 bản C-Class 2015, 2-4 cửa, bản rẻ nhất C250 có giá 39.400$ và cao nhất là C63 AMG Coupe giá 63.000$.





Chrysler 200

Chrysler 200 2015 chuẩn bị được bán ra ở Mỹ vào đầu năm 2015. Sau khi được giới thiệu, xe đã thắng hàng tá giải thưởng lớn nhỏ trên toàn thế giới, có thể kể đến như điểm tuyệt đối về an toàn của NHTSA và IIHS, trang Ward thì xếp xe trong top 10 mẫu sedan có nội thất đẹp nhất trong phân khúc.



Chiếc Chrysler 200 được trang bị động cơ Tigershark II 2.4L công suất 184 mã lực, giá bán khởi điểm 22.695$ của nó hứa hẹn sẽ soán ngôi của Toyota Camry ở thị trường Bắc Mỹ. Khi bỏ thêm 4200$, khách hàng sẽ có phiên bản động cơ V6 công suất tới 295 mã lực, dẫn động 4 bánh, đạt mức tiêu thụ nhiên liệu 7,4 lít/100km.









Lexus RC F

Theo miêu tả của Toyota, Lexus RC F-Sport sẽ là "một chiếc RC Coupe thể thao, mạnh mẽ hơn với thiết kế đặc biệt hơn ở cả ngoại thất và nội thất...". Lexus chỉ thay đổi một số chi tiết bên ngoài ngoại thất và tập trung vào việc cải thiện cảm giác vận hành của chiếc xe, ghế lái được mô tả là đem lại cho người ngồi cảm giác như đang lái một chiếc máy bay chiếc đấu F của không lực Mỹ.



Về mặt động cơ, phiên bản RC 350 F Sport sẽ được trang bị động cơ xăng V6 3.5L cho công suất tối đa 314 mã lực. Những tín đồ tốc độ sẽ được thỏa mãn với phiên bản cao cấp nhất RC F với động cơ V8 5.0L cho công suất tối đa 450 mã lực và mô-men xoắn cực đại 520Nm. Giá bán khởi điểm của chiếc RC F này là 80.800$.





Subaru WRX STi

Về mặt ngoại hình, thế hệ thứ 4 được tạo hình góc cạnh hơn chứ không nhiều đường cong như các thế hệ trước. Theo Subaru, những cải tiến về mặt vận hành đáng chú ý là khung xe được gia cố để cải thiện độ cứng thêm 41% và hệ thống giảm xóc cũng được điều chỉnh lại giúp giảm độ nghiêng thân xe 16%. Hệ thống kiểm soát thân xe VDC có thêm chức năng phân bổ lực mômen xoắn theo biểu đồ vectơ Active Torque Vectoring giảm hiện tượng thiếu lái và tăng độ chính xác khi vào cua.



Mẫu xe STi đã được bán ra ở Việt Nam từ cuối năm 2014 với giá 1 tỉ 785 triệu đồng, đây là mẫu xe thế hệ thứ 4, phiên bản cao cấp nhất trong dòng WRX của Subaru.









BMW X5M và X6 M

Hai mẫu X5 M và X6 M mới sẽ được trang bị động cơ V8 4.4L tăng áp kép tương tự như một số dòng M khác của BMW. Công suất từ động cơ này là khoảng 567 mã lực và mô-men xoắn là 750 Nm, tăng thêm 12 mã lực và 72 Nm so với phiên bản đời trước. Mô-men xoắn cực đại có thể được tạo ra ở dải vòng tua rất thấp, khoảng 2.200 vòng/phút, cho phép xe tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong vòng 4 giây và giống hầu hết các mẫu xe BMW khác, X5 M và X6 M 2015 cũng sẽ được giới hạn tốc độ ở 250 km/h. Hệ thống dẫn động 4 bánh BMW xDrive là trang bị tiêu chuẩn, tuy nhiên trên các dòng M thì hệ thống điều khiển điện tử trên xe sẽ chủ động phân phối lực kéo đến từng bánh tuỳ theo điều kiện đường xá. 100% lực kéo hoàn toàn có thể phân phối đến trục sau và tương tự như vậy đối với trục trước.



BMW X5 M và X6 M thế hệ mới sẽ được bán ra tại thị trường Mỹ vào đầu năm sau với mức giá khởi điểm cho X5 M là 99.650 USD và cho X6 M là 103.050 USD.





Lamborghini Huracan

Đây là mẫu xe thay thế cho Gallardo trứ danh của hãng xe Ý. Huracan LP610-4 được trang bị hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp LDF (Lamborghini Doppia Frizione) hoàn toàn mới và hệ thống phun nhiên liệu mới IDS (Iniezione Diretta Stratificata) với khả năng kết hợp một cách thông minh qúa trình phun xăng trực tiếp và gián tiếp. Công nghệ tiên tiến này đem lại công suất và mô-men xoắn cao hơn cho siêu xe Huracan nhưng mức tiêu thụ nhiên liệu và lượng khí thải thấp hơn so với động cơ V10 của Gallardo trước đây.



Mẫu siêu xe mới nhất Lamborghini sở hữu hệ dẫn động bốn bánh điều khiển hoàn toàn bằng điện tử, chiếc xe có khả năng tăng tốc từ 0-100km/h trong 3,2 giây, 0-200km/h trong 9,9 giây và đạt tốc độ tối đa hơn 325km/h. Nhờ công nghệ Stop & Start, hiệu quả tiêu thụ nhiên liệu của Huracan đã được giảm xuống đến mức 12.5L/100 km, lượng khí thải CO2 là 290g/km, đủ đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 6.



Ở Mỹ, người mua phải bỏ ra 200.000$ để sở hữu chiếc bò tót 4 bánh này.





Cadillac ATS Coupe 2015

Tại triển lãm xe hơi quốc tế Bắc Mỹ (NAIAS 2014), hãng xe hơi Mỹ - Cadillac đã chính thức giới thiệu ATS Coupe - mẫu coupe 2 cửa nhỏ nhất và là mẫu xe thương mại đầu tiên mang thiết kế logo mới của hãng. Mặc dù dùng chung nền tảng và khung gầm với phiên bản ATS Sedan hiện tại nhưng ATS Coupe lại có thiết kế thân đặc trưng hơn và bánh lớn hơn so với những đường nét góc cạnh có phần hơi bảo thủ có trên phiên bản CTS Coupe. Bên cạnh thiết kế, Cadillac đã đầu tư kỹ thuật không nhỏ để giảm trọng lượng tổng thể, giúp tăng hiệu năng vận hành và tiết kiệm nhiên liệu, đạt tỉ lệ cân bằng trọng lượng 50/50 trước/sau với các yếu tố khí động học dưới gầm xe để tối ưu hóa dòng khí.



Tuỳ chọn hệ thống dẫn động của ATS Coupe bao gồm động cơ siêu nạp 4 xy-lanh 2.0L cho công suất 272 mã lực và mô-men xoắn 400 Nm và động cơ V6 3.6L công suất 321 mã lực và mô-men xoắn 373 Nm. Ở công suất 136 hp/L, động cơ 2.0L Turbo trên ATS Coupe là một trong những động cơ có mật độ công suất cao nhất trong phân khúc. Động cơ cung cấp 90% mô-men xoắn cực đại từ vòng tua 2100 rpm đến 5400 rom và 100% mô-men xoắn cực đại (400 Nm) ở vòng tua 3000 đến 4600 rpm.



Cả 2 động cơ đều sử dụng công nghệ phun nhiên liệu trực tiếp và trục cam đôi với các van tuỳ biến liên tục theo thời gian giúp tối ưu công suất và hiệu năng cũng như giảm mức khí thải. Đi kèm với động cơ là hộp số tự động 6 cấp Hydro-Matci 6L45 với tính năng nhấn để chuyển số nhanh (tap-shift). Ngoài ra, Cadillac cũng cung cấp tuỳ chọn hộp số sàn 6 cấ Tremec TR3160 cho phiên bản động cơ 2.0L Turbo.



Giá khởi điểm của Cadillac ATS Coupe 2015là 39.995$.





Ford F-150 2015

Ford F150 All-new sẽ được bán ra với 4 phiên bản động cơ, gồm 2.7L EcoBoost, 3.5L V6 EcoBoost, 3.5L V6 thường và 5L V8. Hãng chưa công bố cụ thể thông số của động cơ, nhưng họ cho biết bản 2.7L EcoBoost sẽ có sức mạnh ngang tầm với những dòng xe V8 khác ở cùng phân khúc. Theo Ford, ngoại trừ dàn khung vẫn được làm bằng thép siêu bền, thì còn lại có tới 97% phần thân của F150 dc làm bằng nhôm, nhờ đó họ đã giảm được hơn 300kg, trọng lượng khô của xe khoảng 2200kg, và Ford tự tin quảng cáo rằng đây là chiếc xe "có nhiều nhôm" nhất trên thế giới.





