5 mẫu xe ôtô bán chạy nhất tháng Chín tại thị trường Việt Nam

Toyota Fortuner dẫn đầu về lượng xe bán ra của ngành ôtô tại Việt Nam.

Chỉ tính trong tháng Chín, thị trường Việt Nam đã tiêu thụ gần 16.149 xe, tăng 29% so với tháng Tám và tăng 65% so với cùng kỳ tháng trước.Trên phương diện những mẫu xe bán chạy nhất trong tháng Chín, Công ty ôtô Toyota Việt Nam (TMV) chiếm tới 4 dòng xe vẫn luôn khẳng định thương hiệu của hãng là Vios, Fortuner, Innova, Camry.

Đáng chú ý, mẫu xe Fortuner đã vượt qua người anh em Vios để chiếm giữ vị trí dẫn đầu trong bảng xếp hạng dòng xe hơi tiêu thụ nhiều nhất ở thị trường Việt Nam.

Riêng vị trí xếp hạng cuối cùng lọt vào top 5 mẫu xe bán chạy nhất lại thuộc về dòng xe Honda City (Honda) dù mới ra mắt trong tháng Chín nhưng đã nhận được nhiều sự quan tâm của khách hàng.

Dưới đây là những mẫu xe ôtô bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam trong tháng 9/2014:

Toyota Fortuner xứng đáng là mẫu xe đứng đầu trong phân khúc xe 7 chỗ.

Toyota Vios vẫn luôn nằm trong top các mẫu xe bán chạy nhất.

Toyota Innova vẫn duy trì sự tăng trưởng đều đặn qua từng tháng.

Phiên bản Honda City duy nhất có thể chen chân vào trong top 5 nhờ tạo ấn tượng tốt với khách hàng.

Với con số bán ra tăng 139 xe so với tháng Tám, Toyota Fortuner đã dẫn đầu xe bán chạy nhất của Toyota Việt Nam.Toyota Fortuner xứng đáng là mẫu xe đứng đầu trong phân khúc xe thể thao đa dụng (SUV) hạng trung, đúng như khẩu hiệu dành cho nó là “Riêng một vị thế” xứng đáng với danh hiệu là chiếc xe SUV tốt nhất và luôn giữ được một khoảng cách rất xa so với các đối thủ trong phân khúc dòng xe 7 chỗ.Phiên bản Innova J số sàn có giá thấp nhất với 638 triệu đồng. Fotuner TRD Sportivo có giá bán hơn 1,1 tỷ đồng.Đánh rơi vị trí dẫn đầu vào người anh em Toyota Fotuner sau khi sụt giảm số lượng bán ra tới 268 xe, trong tháng Chín này, Toyota Vios chỉ bán được 731 xe.Tuy nhiên, sau 6 tháng ra mắt tại thị trường, Toyota Vios vẫn luôn nằm trong top các mẫu xe bán chạy nhất. Những đột phá về thiết kế của Vios thế hệ mới là nhân tố chính tạo ra thành công ban đầu của mẫu xe này.Vios thuộc phân khúc sedan cỡ nhỏ của Toyota. Đặc điểm của Vios là thiết kế xe nhỏ gọn, linh hoạt trong di chuyển với điều kiện đường xá tại Việt Nam. Hơn nữa, chi phí bảo dưỡng và duy trì xe hàng tháng không quá cao, phụ kiện dễ tìm, giá rẻ và quan trọng hơn cả là Vios ít hao xăng, tiết kiệm một phần thu nhập đáng kể cho chủ sở hữu.Toyota Vios J hiện được bán với giá 538 triệu, Vios E giá 561 triệu và Vios G giá 612 triệu đồng.So với tháng Tám, doanh số bán hàng trong tháng 8 của mẫu xe thể thao đa dụng tăng nhẹ khi đạt 702 xe. Riêng mẫu Innova dẫn đầu lượng xe bán ra của dòng xe này với 538. Tiếp đến là Inova J, G,V.Giá bán khởi điểm thấp nhất là dòng Innova E với 710 triệu đồng.Sau hơn một năm có mặt tại thị trường Việt Nam, chiếc sedan cỡ nhỏ mang tên City của Honda đã để lại ấn tượng khá tốt với người tiêu dùng khi chiếc xe này liên tục nằm trong danh sách những mẫu xe bán chạy nhất và luôn ở trong tình trạng "cháy hàng" trong những tháng sau đó.Phiên bản 2014 đã tạo được cảm giác cứng cáp và mạnh mẽ hơn nhờ những thay đổi về ngoại thất. Honda City 2014 phiên bản số tự động vô cấp CVT với hỗ trợ từ công nghệ Earth Dreams nên mức tiêu hao nhiên liệu của nó chỉ vào khoảng 5.7L/100km so với 5.8L/100km của phiên bản số sàn 5 cấp.Giá bán của Honda City 2014 bản 1.5 số sàn 5 cấp là 552 triệu đồng, phiên bản 1.5 hộp số vô cấp CVT có giá 599 triệu đồng.Toyota Camry là dòng xe được ưa chuộng hàng đầu ở Việt Nam bởi tính năng an toàn, bền đẹp và phong cách ấn tượng. Với thiết kế mới, Toyota Camry mang đến sự thoải mái và hài lòng đến từng chi tiết, hệ thống lực phanh điện tử, trang bị túi khí cho người lái và các ghế khác trong xe.

Một điểm mới của Toyota Camry là khả năng tăng tốc nhanh, từ 0 đến 100km/h chỉ trong 9,3 giây nhờ hộp số tự động 6 cấp. Ngược lại hoàn toàn với những ưu điểm đó, mức tiêu thụ xăng của Toyota Camry chỉ 7,8 lít/100km. Đây là điểm nổi trội của dòng xe Toyota Camry.

Tính năng an toàn, bền đẹp và phong cách ấn tượng giúp Toyota Camry vẫn là mẫu xe ưa thích của khách hàng.

Theo Vietnam+



Toyota Camry gồm 3 phiên bản gồm Camry 2.5Q giá 1,2 tỷ đồng; bản 2.5 G giá 1,16 tỷ đồng và 2.0 E có giá 999 triệu đồng.