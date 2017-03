5 mẫu xe ôtô bán chạy nhất tháng Năm tại thị trường Việt Nam

Ranger tiếp tục thống lĩnh phân khúc xe bán tải Việt Nam. (Ảnh: Ford Việt Nam cung cấp)

Toyota Vios

Ford Ranger

Toyota Fortuner

Toyota Innova

Toyota Corolla Altis

Theo Vietnam+



Trên phương diện những mẫu xe bán chạy nhất trong tháng Năm, bảng xếp hạng vẫn không có sự thay đổi nhiều về các mẫu xe góp mặt.Toyota vẫn độc chiếm trong bảng xếp hạng 5 mẫu xe bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam khi các dòng xe chủ lực như Vios, Fortuner, Innova, Corolla Altis có thương hiệu vẫn được khách hàng đánh giá cao và thu hút sức tiêu thụ.Điểm sáng duy nhất trong tháng này chính là sự vươn lên mạnh mẽ của phân khúc xe bán tải Ranger của Ford Việt Nam với 818 xe bán ra. Ranger tiếp tục thống lĩnh phân khúc xe bán tải Việt Nam, chiếm hơn một nửa lượng bán ra trong phân khúc này, và là mẫu xe bán chạy thứ hai trên toàn bộ thị trường cả nước trong tháng Năm.Dưới đây là những mẫu xe ôtô bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam trong tháng Tư vừa qua:Luôn góp mặt trong top những xe được khách hàng ưa chuộng kể từ khi ra mắt được gần 2 năm qua, Vios vẫn chứng tỏ sức bền bì về doanh số và cũng là dòng xe chủ lực chính của Toyota Việt Nam.Tại Việt Nam, Toyota Vios có các phiên bản 1.3J, 1.5 E và 1.5G và được bán với giá lần lượt là 538 triệu, 561 triệu và giá 612 triệu đồng.Dòng xe định hình phân khúc bán tải Ford Ranger đã dẫn dắt doanh số tháng Năm của hãng, mang lại kết quả bán hàng tháng kỷ lục với doanh thu bán lẻ tăng 166% so với cùng kỳ năm trước, đạt 818 chiếc.Nhu cầu tăng mạnh đối với tất cả các phiên bản xe Ranger tại Việt Nam đã giúp thúc đẩy doanh số của mẫu bán tải hàng đầu này tăng tăng 105% so với cùng kỳ năm trước, đạt 2.764 chiếc.Ford Ranger cũng là mẫu xe duy nhất lọt được vào top 5 và chen ngang trong chuỗi gần như độc quyền về các thương hiệu xe bán ra chạy nhất ở Việt Nam của Toyota.Sụt giảm 88 chiếc và đánh rơi vị trứ thứ 2 vào mẫu Ford Ranger, Toyota Fortuner vẫn duy trì được đà tăng trưởng tương đối ổn định và khẳng định vị thế của mình trong các phân khúc xe du lịch.Fortuner 2.5G có giá bán 910 triệu đồng và phiên bản cao nhất là Fortuner TRD 2.7V có giá 1,13 tỷ đồng.Thị trường ôtô tháng Năm có sự sụt giảm, tuy chỉ 1% nhưng cũng tác động khá nhiều đến vị trí bảng xếp hạng của top các xe bán chạy do các dòng xe này luôn dẫn dắt thị trường người tiêu dùng.Với 753 xe bán ra, Toyota Innova lại phải chấp chen ngang vào giữa vị trí của Toyota Fortuner và Toyota Corolla Altis trong bảng xếp hạng.Giá bán khởi điểm thấp nhất là dòng Innova E với 728 triệu đồng.Vẫn duy trì được vị trí cuối cùng trong bảng các dòng xe bán chạy, sau hơn nửa năm chính thức ra mắt phiên bản mới tại thị trường nước ta, Toyota Corolla Altis vẫn là mẫu xe chủ lực của Toyota. Tháng Năm vừa qua, mẫu xe này đạt doanh số bán ra với 532 chiếc.Toyota Altis 1.8MT, 1.8AT và 2.0V có giá lần lượt là 746 triệu đồng, 799 triệu đồng và 869 triệu đồng.