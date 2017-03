Audi ra mắt sản phẩm “hot” trước thềm triển lãm VIMS 2015

All-new Q7 e-tron. (Nguồn: Audi.co.uk)

Ông Laurent Genet, Tổng Giám đốc nhà nhập khẩu Audi tại Việt Nam cho biết, cùng với các mẫu xe TT, A3, A4, A6 và danh mục sản phẩm A5 Sportback, A7 Sportback, A8L, tại triển lãm VIMS 2015 Audi còn giới thiệu đứa con cưng Q3 và Q7 “Huyền thoại quattro.”So với thế hệ trước, dáng vẻ của Audi Q7 mới gọn gàng hơn nhưng vẫn giữ chiều cao cũ. Trong khi đó, lưới tản nhiệt khung đơn nổi bật với các thanh ngang bằng hợp kim nhôm sáng bóng được thiết kế rộng hơn và nằm thấp hơn so với phiên bản trước với phần thân nổi 3D nổi bật phần mũi xe.Ông Laurent Genet khẳng định, Q7 mới là chiếc xe nhẹ nhất trong phân khúc. Phiên bản động cơ 3.0 TFSI của Audi Q7 với 7 chỗ ngồi có trọng lượng không người lái chỉ 2.045kg, giảm 240kg so với phiên bản trước.Đây cũng là chiếc xe quattro đầu tiên đánh lái trên cả bốn bánh giúp cho bán kính vòng quay nhỏ hơn khi ở tốc độ thấp từ 8 tới 10 km/h và dễ dàng vào cua hơn ở tốc độ cao.Mẫu xe Q7 mới cho thị trường Việt Nam trang bị động cơ V6 với nhiều cải tiến lớn. Động cơ 3.0 TFSI công suất 245 kW (333 mã lực) kết hợp hộp số 8 cấp tiptronic mới chỉ mất 6,3 giây để tăng tốc từ 0 tới 100km/h, nhanh hơn 0,6 giây so với phiên bản trước, nhưng mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 7,9 lít/100km, giảm 28% so với phiên bản Q7 cũ.Đặc biệt, Q7 cũng là mẫu xe SUV có không gian rộng rãi nhất trong số các mẫu xe cao cấp cùng phân khúc, được Hội đồng Thiết kế Đức tại Triển lãm IAA 2015 (Frankfurt Motor Show 2015) trao giải thưởng “Best of the Best” trong hạng mục “Interior Premium Brand” cho thiết kế khoang lái trực quan Audi virtual cockpit của Audi Q7.Q7 mới trang bị nhiều tùy chọn cho các ghế ngồi thậm chí cả chức năng điều hòa và massage. Sự linh hoạt của Audi Q7 còn thể hiện ở hàng ghế thứ 2 với trang bị tiêu chuẩn tựa lưng ba phần có thể gập từng phần.Một tùy chọn khác là khoang lái trực quan Audi virtual cockpit với màn hình Audi MMI 12,3 inch và điều khiển được tích hợp trên vô lăng đa chức năng.Liên quan đến giá bán của Q7, ông Laurent Genet cho biết, ra mắt tại VIMS 2015, nhưng xe sẽ về Việt Nam dịp cuối năm bởi hiện nay chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các dòng xe chưa rõ ràng nên tạm thời chưa công bố giá. Tuy nhiên, với chính sách thuế hiện tại, giá Q7 rơi vào khoảng 3 tỷ đồng.Cùng với Q7, Audi còn giới thiệu mẫu Q3 có 5 chỗ ngồi khá rộng rãi, động cơ 2.0 sản sinh công suất 162 kW (tương đương 220 mã lực) kết hợp với hộp số tự động 7 cấp S tronic vừa ra mắt thị trường thế giới.

Đây là mẫu xe nâng cấp mới nhất của Audi tại Việt Nam có nhiều thay đổi về nội ngoại thất để đồng bộ về mặt thiết kế với các mẫu xe khác của Audi hiện nay./.

Theo Vietnam+