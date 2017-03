Bộ ảnh độc của cuộc thi Vespa Top Stylist 2016

Cuộc thi Vespa Top Stylist contest: Piaggio Việt Nam khởi xướng cuộc thi VESPA TOP STYLIST CONTEST lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Cuộc thi được tổ chức nhân dịp ra mắt định vị thương hiệu Vespa mới với thông điệp “Vespa – Ngẫu hứng lên ngôi” nhằm tôn vinh thế hệ người Việt hiện đại muốn tìm kiếm những điều mới lạ, cá tính, những cá nhân dám từ bỏ những khuôn phép tẻ nhạt trong cuộc sống thường nhật để sống một cuộc đời trọn vẹn đầy ngẫu hứng theo cách họ muốn. Cuộc thi với chủ đề “Ngẫu hứng lên ngôi” sẽ là cơ hội để ba stylist tên tuổi cùng ekip cho thấy cách nhìn của họ về cái đẹp trong việc lựa chọn phong cách thời trang cho một cuộc sống năng động khi mà thời trang tự do và phóng khoáng đang trở thành xu hướng của năm 2016. Chiếc Vespa với vẻ đẹp đậm chất Ý và bảng màu phong phú sẽ là phụ kiện thời trang đầy cảm hứng để ba đội tự do sáng tạo thể hiện quan điểm thời trang, xu hướng mới, đáp ứng đúng tiêu chí “tinh thần tự do, phóng khoáng và đầy ngẫu hứng của Vespa và thời trang”. Song hành cùng cuộc thi Vespa Top Stylist Contest dành cho các Stylist chuyên nghiệp, Piaggio Việt Nam hợp tác cùng kenh14.vn đồng thời tổ chức cuộc thi Amateur Stylist Contest “Vespa – Ngẫu hứng lên ngôi” dành cho cộng đồng yêu thời trang tại http://amateurstylistcontest.vespa.com.vn/