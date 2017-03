Các hãng ô tô đua nhau cho ra đời công nghệ hiện đại

1. Hệ thống SYNC 3 của hãng Ford

Mới được trình diễn tại CES Asia. SYNC 3 là công nghệ hoàn toàn mới, đầy tính sáng tạo sẽ được tích hợp vào các dòng xe mới của Ford. SYNC được trang bị một màn hình rộng, giao diện thân thiện, dễ sử dụng, có thể kết nối với các smartphone (hệ điều hành android và iOs) bằng wifi. Sau khi được kết nối, nó có thể thay thế chiếc smartphone gọi điện, nhắn tin, check mail, nghe nhạc… Hệ thống này được điểu khiển bằng cách chạm tay trên màn hình hoặc bằng giọng nói, giúp người lái xe an toàn hơn khi sử dụng điện thoại thông thường. Đây quả là một sáng kiến vô cùng hữu ích. Ví dụ chúng ta muốn nghe nhạc chỉ cần nói “play <bài hát, nghệ sĩ, album, thể loại>”, hệ thống sẽ tự động kết nối và phát đúng bài yêu cầu.



Hệ thống SYNC 3 của hãng Ford.

2. Công nghệ xe chạy pin nhiên liệu của Toyota

Từ năm 2013 ở triển lãm Tokyo Motor Show, Toyota đã giới thiệu dòng xe chạy nhiên liệu không khí thải – hydro. Đó là một công nghệ mới được Toyota nghiên cứu trong nhiều năm liền. Mới đây, trong Triển lãm ô tô Việt Nam 2015 (Vietnam Motorshow 2015 - VMS) Toyota đã giới thiệu xe Toyota FCV sử dụng hệ thống pin nhiên liệu hydro, tự sản xuất điện để vận hành xe, không thải khí ô nhiễm, hoàn toàn thân thiện với môi trường. Công nghệ này đã dùng hai thùng khí hydro được nén dưới áp suất cao cho phản ứng với khí oxy tạo ra năng lượng, hơi nước. Mỗi lít khí hydro sản sinh ra 3 kW năng lượng. Công nghệ mới hãng muốn hướng đến là hành động vì môi trường xanh, sạch, tiết kiệm nhiên liệu.



Công nghệ xe chạy pin nhiên liệu của Toyota.

3. Tesla nâng cấp phần mềm giúp những chiếc xe có khả năng tự lái

Các hãng sản xuất ô tô bắt đầu chú ý đến công nghệ xe tự lái bên trong những chiếc xe thương mại. Nếu Google đang tiêu tốn nhiều công sức để nghiên cứu, chế tạo một chiếc xe tự lái thì Tesla đã nhanh chóng cập nhật phần mềm cho những chiếc xe cũ của mình để tạo ra những chiếc xe tự lái. Có thể nói các tính năng của phần mềm mới chưa thật sự thay thế hoàn toàn người lái, nhưng chế độ Autopilot đã cho phép người lái có thể rảnh tay trong một khoảng thời gian dài khi đi trên đường cao tốc, tự động đỗ xe cũng như cảnh báo các nguy hiểm có thể sắp xảy đến. Đây có thể được coi là một bước tiến lớn trong công nghệ sản xuất xe hơi. Nó đã đánh dấu cột mốc quan trọng trong ngành công nghiệp xe hơi.



Tesla nâng cấp phần mềm giúp những chiếc xe có khả năng tự lái.

4. Công nghệ "mắt thần" của Ford Mondeo 2015

Ngoài những công nghệ đảm bảo an toàn xe như ABS, cân bằng điện tử ESC, kiểm soát hành trình Active Cruise Control…, chiếc Ford Mondeo 2015 còn được bổ sung “mắt thần” nhằm giúp phát hiện người đi bộ hay các chướng ngại vật từ đằng xa. Công nghệ này được cài đặt làm việc ở tốc độ 80 km/h. Hoạt động bằng cách: Khi phát hiện ra người đi trên đường, xe sẽ gửi cảnh báo bằng âm thanh và hình ảnh cho tài xế, sau đó kích hoạt phanh sẵn sàng, trong trường hợp không có phản ứng gì từ tài xế thì xe sẽ tự động phanh lại để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên công nghệ này được đánh giá là khá khó khăn để áp dụng tại Việt Nam do tính đặc thù riêng trong lưu thông của người Việt Nam. (Theo Carmudi)