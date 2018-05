Chevrolet Trailblazer 2018: mẫu xe thể thao đa dụng, lịch lãm

Chevrolet Trailblazer 2018 là mẫu xe thể thao đa dụng (SUV) sang trọng, lịch lãm của Mỹ chính thức được bán ra tại Việt Nam vào tuần đầu tiên tháng 5 với 2 phiên bản: 2.8 LTZ AT 4x4 và 2.5 LT MT 4x2. Và dự kiến trong tháng 6, hai phiên bản: 2.5 VGT LT AT 4x2 và 2.5 VGT LTZ AT 4x4 sẽ tiếp tục được bổ sung vào danh mục mẫu xe này tại Việt Nam.



Chevrolet Trailblazer 2018 là mẫu xe SUV thể thao đa dụng



Nhằm mang đến cho khách hàng những lựa chọn hơn, mẫu xe Trailblazer hoàn toàn mới có 8 màu ngoại thất, gồm: đen, trắng, đỏ, bạc, xám, xanh, xám đen và trắng ngọc trai.



Thiết kế oai phong, lịch lãm

Với kích thước tổng thể: dài 4,887 x rộng 1,902 x cao 1,85 (mét), đặc biệt khoảng sáng gầm xe lên tới 221 mm, Trailblazer hoàn toàn mới giúp khách hàng dễ dàng chinh phục mọi địa hình, dù là các cung đường đất đá, lầy lội.

Trailblazer hoàn toàn mới có nhiều màu sắc để lựa chọn: đen, trắng, đỏ, bạc, xám, xanh, xám đen và trắng ngọc trai



Phát triển trên hệ khung gầm cứng cáp và vững chãi, Trailblazer sở hữu đầy đủ cá tính của những thiết kế Mỹ ở vẻ ngoài nam tính với những đường nét góc cạnh nhưng vẫn thể hiện được đẳng cấp và sự tinh tế. Chất riêng biệt, độc đáo này được thể hiện rõ nét nhất ở phần đầu xe được thiết kế mới từ lưới tản nhiệt kép đặc trưng đến diện mạo mới mẻ của cụm đèn xe tích hợp đèn LED chiếu sáng ban ngày hiện đại (trên các phiên bản LTZ).



Đặc biệt trên các phiên bản LTZ, mâm xe 18 inch được mạ 2 tông màu cá tính giúp thêm phần phong cách cho mẫu xe. Đuôi xe Trailblazer thực sự nổi bật với thiết kế rắn rỏi và hiện đại điểm nhấn là dải đèn hậu LED thể thao. Phiên bản LTZ cũng được trang bị thêm thanh trang trí nóc xe mang lại dáng vẻ hiện đại, sang trọng hơn.

Bảng đồng hồ và bảng điều khiển trung tâm được thiết kế mới toàn diện mang phong cách hiện đại



Nội thất được thiết kế sang trọng, tiện nghi, rộng rãi, sự tinh tế và công nghệ. Bảng đồng hồ và bảng điều khiển trung tâm được thiết kế mới toàn diện mang phong cách hiện đại. Chất liệu nội thất mềm mại tạo nên một không gian nội thất cao cấp.



Phong cách ghế ngồi trong nhà hát, mang đến cho hành khách ở hàng thứ 2 và 3 tầm nhìn bao quát hơn



Toàn bộ 7 chỗ ngồi trên xe được bố trí theo phong cách ghế ngồi trong nhà hát, mang đến cho hành khách ở hàng thứ 2 và 3 tầm nhìn bao quát hơn. Hai hàng ghế sau cũng có thể gập gọn phẳng sàn giúp mở rộng tối đa diện tích khoang xe để vận chuyển hành lý. Hệ thống điều hòa điều chỉnh cửa gió riêng cho từng vị trí ngồi giúp hành khách tận hưởng cảm giác thư giãn, mát mẻ tối đa trong mùa hè nóng bức.



Hai hàng ghế sau cũng có thể gập gọn phẳng sàn giúp mở rộng tối đa diện tích khoang xe để vận chuyển hành lý



Với thiết kế cải tiến cửa xe, cửa sổ và gioăng kính chắn gió, độ dày kính cửa xe tăng thêm 10% cùng thiết kế khí động học mới cho đèn pha, Trailblazer mới có thể loại bỏ thêm 8% tiếng ồn so với phiên bản tiền nhiệm.



Mạnh mẽ tiến xa mọi cung đường

Trailblazer cung cấp 3 lựa chọn động cơ khác nhau: động cơ 2.8L, động cơ 2.5L FGT và 2.5L VGT (điều khiển cánh biến thiên). Phiên bản 2.8 LTZ AT 4x4 sử dụng động cơ Turbo diesel Duramax 2.8L 4 xy lanh thẳng hàng mang lại công suất cực đại đạt 197 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 500 Nm. Trong khi đó, phiên bản 2.5 LT MT 4x2 (2.5 FGT) là động cơ Turbo diesel Duramax 2.5L sản sinh công suất cực đại đạt 161 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 380 Nm.

Phiên bản 2.5 LT MT 4x2 (2.5 FGT) là động cơ Turbo diesel Duramax 2.5L sản sinh công suất cực đại đạt 161 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 380Nm



Trailblazer được trang bị hệ thống lái trợ lực điện (EPS) giúp việc đánh lái nhẹ nhàng hơn. Bên cạnh đó, tuỳ chỉnh dẫn động 4 bánh cho phép người dùng chuyển đổi giữa chế độ 1 cầu và 2 cầu chỉ trong tích tắc. Nếu như chế độ 2 cầu giúp tăng độ bám để chinh phục đường dốc, lầy lội và dằn xóc thì chế độ 1 cầu sẽ giúp tiết kiệm nhiên liệu và nâng cao hiệu năng sử dụng xe cho nhu cầu đi lại hàng ngày.



An toàn thông minh

Mẫu Trailblazer mới sở hữu những trang bị an toàn chủ động thông minh toàn diện nhất trong phân khúc, giúp cảnh báo và bảo vệ hành khách trước khi có sự cố xảy ra, tránh được những rủi ro tiềm tàng. Những tính năng an toàn cao cấp có mặt trên phiên bản LTZ như cảnh báo điểm mù (Side Blind Zone Alert) với các cảm biến radar lắp đặt bên hông xe sẽ phát hiện những phương tiện đang di chuyển mà lái xe không thể quan sát thấy thông qua gương chiếu hậu ngoài xe, từ đó khởi động tín hiệu đèn LED trên gương chiếu hậu để cảnh báo cho người lái. Một tính năng an toàn thông minh nữa, cảnh báo phương tiện di chuyển ngang khi lùi xe (Cross Traffic Alert) cũng sử dụng cảm biến radar để cảnh báo người lái về phương tiện cắt ngang sau xe khi đang lùi xe. Cảnh báo âm thanh và hình ảnh sẽ được kích hoạt trong trường hợp phát hiện thấy có phương tiện đang di chuyển phía sau.

Hệ thống cảm biến radar trang bị trên Trailblazer



Các phiên bản LTZ còn được trang bị cảnh báo va chạm trước (Front Collision Alert) sử dụng camera tích hợp trên gương chiếu hậu và cảm biến trước để tính toán khoảng cách giữa Trailblazer và phương tiện đang di chuyển trước mặt. Tính năng này cảnh báo người lái những nguy cơ va chạm bằng cả âm thanh và hình ảnh. Từ tốc độ 60 km/h trở lên, hệ thống cảnh báo xe lệch làn đường (Lane Departure Warning) sẽ hoạt động và thông báo cho người lái khi xe di chuyển lệch làn đường đang đi mà không bật tín hiệu sang đường. Lái xe cũng không còn phải lo lắng tầm nhìn bị che khuất khi lùi nhờ có camera lùi trang bị tiêu chuẩn trên Trailblazer LTZ.



Những tính năng an toàn tiêu chuẩn khác trên mẫu Trailblazer (LTZ) mới bao gồm hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS), hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), hệ thống phân bố lực phanh điện tử (EBD), hệ thống cân bằng điện tử (ESC), hệ thống hỗ trợ xuống dốc (HDC), hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA), hệ thống kiểm soát áp suất lốp (TPMS), hỗ trợ đỗ xe trước và sau với tổng cộng 8 cảm biến. Bên cạnh đó xe còn có túi khí phía trước dành cho người lái và hành khách ngồi trên xe.

Trailblazer là chiếc xe duy nhất trong phân khúc sở hữu tính năng khởi động từ xa. Không chỉ xe được khởi động mà hệ thống điều hòa cũng được kích hoạt để làm mát nội thất trước khi chủ xe bước lên xe.

Tầm nhìn của người lái cũng được cải thiện đáng kể trên mẫu Trailblazer mới nhờ có cần gạt mưa tự động. Hệ thống điều khiển hành trình (Cruise control) trên các phiên bản LTZ giúp người lái cài đặt tốc độ mong muốn chỉ bằng một nút bấm tích hợp trên vô lăng.