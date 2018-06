Đại lý ôtô Honda: lớn mạnh về số lượng và chất lượng

Năm tài chính 2018 của HVN được tính từ tháng 4-2017 đến tháng 3-2018 và năm tài chính 2019 tính từ tháng 4-2018 đến tháng 3-2019.



Ban lãnh đạo HVN họp báo trả lời các câu hỏi của truyền thông tại lễ tổng kết



Năm tài chính 2018 có thể xem là năm thành công với HVN ở mảng kinh doanh ôtô với doanh số kỷ lục là 12.867 xe bán ra, cao nhất trong 12 năm qua. Để có được kết quả ấn tượng này, HVN đã không chỉ nỗ lực giới thiệu đến khách hàng Việt Nam những mẫu xe/phiên bản, mà còn phát triển mạnh mẽ hệ thống Đại lý trên cả nước.

26 đại lý trên 21 tỉnh thành

Năm tài chính 2018, HVN đã khai trương thêm 9 Đại lý mới, tương đương với hơn 1 nửa số Đại lý ôtô mà HVN đã mở trước đó. Tiếp tục khai thác tiềm năng thị trường miền Bắc, HVN mở thêm 5 Đại lý mới: Honda Ôtô Bắc Ninh, Honda Ôtô Kường Ngân, Honda Ôtô Lào Cai, Honda Ôtô Thái Nguyên và Honda Ôtô Vĩnh Phúc. Khu vực miền Trung vốn được xem là nơi mà có quá nhiều các ông lớn “ngự trị” cũng được Honda “để mắt” và đầu tư 3 Đại lý mới: Honda Ôtô Bình Định, Honda Ôtô Gia Lai và Honda Ôtô Hà Tĩnh. HVN cũng mở thêm 1 Đại lý mới ở khu vực miền Nam: Honda Ôtô Vũng Tàu.

100% đạt tiêu chuẩn 5S

Toàn bộ hệ thống Đại lý của HVN đều đạt tiêu chuẩn 5S nghiêm ngặt, bao gồm bán hàng (Sales), bảo hành bảo dưỡng (Service), cung cấp phụ tùng Honda chính hiệu (Genuine Spare-parts), hướng dẫn lái xe an toàn (Safety Driving) và hoạt động đóng góp xã hội (Social Contributions).

- Bán hàng theo tiêu chuẩn của HVN: Các Đại lý ôtô Honda cam kết cung cấp những sản phẩm Honda chính hãng với chất lượng cao, tuân thủ đúng quy trình bán hàng theo tiêu chuẩn của HVN, hướng tới thỏa mãn khách hàng ở mức độ cao nhất. Bên cạnh đó, đội ngũ nhân viên bán hàng cũng được đào tạo và đánh giá trực tiếp bởi các chuyên gia của HVN. Bên cạnh đó, các Đại lý còn chú trọng đến trải nghiệm của khách hàng khi vận hành xe bởi hiểu rằng đó chính là yếu tố tiên quyết cho sự lựa chọn của khách hàng. Hàng tháng, tại các Đại lý ôtô Honda trên cả nước, khách hàng đều có cơ hội trực tiếp lái thử các mẫu xe mới của Honda nhằm trải nghiệm những công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường và an toàn vượt trội.

- Dịch vụ chuyên nghiệp: Các Đại lý ôtô Honda đều được trang bị các thiết bị tiên tiến, hiện đại nhất theo tiêu chuẩn của Honda. Các dịch vụ bán hàng và sau bán hàng đều phải tuân thủ những quy chuẩn quốc tế chuyên nghiệp, hướng đến quyền lợi và sự hài lòng cao nhất của khách hàng. Đội ngũ nhân viên tư vấn khách hàng và kỹ thuật viên rất giàu nhiệt huyết, trình độ cao, được đào tạo bài bản bởi các chuyên gia hàng đầu của HVN.

- Cung cấp phụ tùng Honda chính hiệu: Bên cạnh việc cung cấp những sản phẩm chính hãng với chất lượng cao theo tiêu chuẩn của Honda, các Đại lý ôtô Honda còn cung cấp phụ tùng chính hiệu, nhằm nâng cao tối đa hiệu quả sử dụng của xe, cũng như đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách hoàn hảo nhất.

- Hoạt động lái xe an toàn và đóng góp xã hội: Các hoạt động đào tạo lái xe an toàn và đóng góp xã hội cũng được các Đại lý chú trọng triển khai và nhận được sự đánh giá cao của khách hàng và người dân địa phương. Trong năm tài chính vừa qua, các hoạt động đào tạo lái xe an toàn đã liên tục được triển khai và đạt được những thành công nhất định. Bên cạnh đó là các hoạt động ý nghĩa đóng góp cho xã hội như: trao tặng quà, xây nhà tình thương cho người nghèo, thực hiện các chiến dịch vệ sinh môi trường…

Chất lượng đại lý vượt trên sự mong đợi

Thấu hiểu chất lượng phục vụ tại các Đại lý và sự hài lòng của khách hàng là yếu tố tiên quyết đối với sự thành thông của thương hiệu, bên cạnh việc cung cấp những chiếc xe với chất lượng toàn cầu, các Đại lý ôtô Honda còn chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ bán hàng và sau bán hàng nhằm mang lại cho khách hàng sự hài lòng cao nhất.

Ông Toshio Kuwahara, Tồng giám đốc HVN



Đại lý “Xanh”: HVN luôn nỗ lực áp dụng các công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường trên toàn bộ hệ thống Đại lý ôtô Honda, góp phần tích cực vào việc bảo vệ môi trường sống cho mọi người xung quanh.



Tính đến thời điểm hiện tại, toàn bộ hệ thống Đại lý ôtô Honda đều đạt tiêu chuẩn Green Dealer (Đại lý “Xanh”) – được Trung tâm Chứng nhận Phù hợp – Tổng Cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng đánh giá và cấp chứng chỉ ISO 14001:2010 và hoạt động đảm bảo theo tiêu chuẩn ISO 14001:2010 – tiêu chuẩn khắt khe về môi trường.

Trả lời phóng viên về mục tiêu phát triển thêm hệ thống Đại lý ôtô, ông Toshio Kuwahara, TGĐ HVN cho biết: “Trong năm tài chính 2019, HVN sẽ ưu tiên phát triển thêm hệ thống Đại lý ôtô để đạt con số 40 Đại lý. Với việc gia tăng doanh số bán ra các mẫu xe ôtô, chúng tôi cần có thêm các Đại lý để tiếp cận khách hàng mới cũng như tạo điều kiện thuận lợi hơn để chăm sóc và bảo dưỡng các sản phẩm cho khách hàng… HVN cam kết không ngừng nỗ lực cung cấp cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ hậu mãi với chất lượng cao nhất…”.