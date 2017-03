Ford Việt Nam công bố giá xe mới

Mẫu xe Giá cũ (VNĐ)

(Đã bao gồm VAT) Giá mới (VNĐ)

(Đã bao gồm VAT) Thay đổi Fiesta 1.5L AT 4dr Titanium 599,000,000 579,000,000 -20,000,000 Fiesta 1.5L AT 5dr Sport 604,000,000 584,000,000 -20,000,000 Fiesta 1.0L AT 5dr Sport 659,000,000 637,000,000 -22,000,000 EcoSport 1.5L MT Trend 606,000,000 585,000,000 -21,000,000 EcoSport 1.5L AT Trend 652,000,000 630,000,000 -22,000,000 EcoSport 1.5L AT Titanium 681,000,000 658,000,000 -23,000,000 Focus 1.5L AT 5dr Sport 899,000,000 899,000,000 0 Focus 1.5L AT 4dr Titanium 899,000,000 899,000,000 0 Transit 2.4L Diesel Standard 891,000,000 872,000,000 -19,000,000 Transit 2.4L Diesel Premium 939,000,000 919,000,000 -20,000,000 Ranger 2.2L XL MT 4x4 619,000,000 619,000,000 0 Ranger 2.2L XLS MT 4x2 649,000,000 659,000,000 +10,000,000 Ranger 2.2L XLS AT 4x2 675,000,000 685,000,000 +10,000,000 Ranger 2.2L XLT MT 4x4 780,000,000 790,000,000 +10,000,000 Ranger 2.2L AT 4x2 Wildtrak 820,000,000 830,000,000 +10,000,000 Ranger 3.2L AT 4x4 Wildtrak 879,000,000 918,000,000 +39,000,000 Everest 2.2L AT 4x2 Trend 1,249,000,000 1,249,000,000 0 Everest 2.2L AT 4x2 Titanium 1,329,000,000 1,329,000,000 0 Everest 3.2L AT 4x4 Titanium Plus 1,629,000,000 1,936,000,000 +307,000,000