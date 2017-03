Giải Golf Lexus châu Á-Thái Bình Dương tại Việt Nam

Giải toàn đoàn : Malaysia (39 điểm) Giải Best Net : Vô địch: Giải nhì: Giải ba: Philippines – ông Philip Santos (70 điểm) Thái Lan – ông Pattrarawat Apinyapanich (71 điểm) Đài Loan – ông Wen Yu Liao (71 điểm) Giải Best Gross: Vô địch: Giải nhì: Giải ba: Philippines – ông Don Juan Miguel Oben (73 điểm) Thái Lan – ông Ko Ching Chen (76 điểm) Đài Loan – ông Kun Tsung Chen (77 điểm) Giải cú đánh xa nhất (Longest drive): Đài Loan – bà Mei-Chu Liu Giải cú đánh gần cờ (Nearest to the pin): Lỗ số 2: Lỗ số 5: Lỗ số 11: Lỗ số 14: Việt Nam – ông Nguyễn Hải Nguyên

Philippines- Bà Gail Laude Hàn Quốc – Ông Sang Won Choi Đài Loan – Bà Mei-Chu Liu Giải tốc độ - lỗ số 18 Đài Loan (1 phút 43 giây)