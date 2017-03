Hàng loạt xế sang hội tụ tại triển lãm BMW World Vietnam 2016

Siêu phẩm BMW i8 tại triển lãm BMW World Vietnam 2016. (Ảnh: Doãn Đức/Vietnam+)

BMW World Vietnam 2016 với chủ đề “Future of the automobile” (Định hướng tương lai) là một triển lãm quy mô lớn nhất dành riêng cho thương hiệu đứng đầu thế giới trong phân khúc hạng sang từ Tập đoàn BMW với hơn 100 siêu phẩm được trưng bày bao gồm BMW, BMW M, BMW Motorrad, MINI, Rolls-Royce, BMW 7 Series, BMW S1000 RR và MINI Convertible.



Ông Nguyễn Đăng Thảo, Tổng Giám đốc của Euro Auto - Nhà nhập khẩu ủy quyền chính thức của BMW, MINI and BMW Motorrad tại Việt Nam cho biết: "Tiếp nối hành trình 100 năm thương hiệu BMW trên toàn thế giới, triển lãm BMW World Vietnam 2016 chắc chắn sẽ mang đến cho khách hàng Việt Nam, đặc biệt là người dân Thủ đô Hà Nội có cơ hội chiêm ngưỡng tất cả các mẫu xe đến từ thương hiệu hàng đầu thế giới trong sự kiện lớn nhất của tập đoàn BMW từ trước cho tới nay."





Các mẫu xe MINI Cooper tham gia trưng bày tại triển lãm. (Ảnh: Doãn Đức/Vietnam+)



Đặc biệt, tại lễ khai mạc, BMW đã vinh dự đón nhận Kỷ lục Guinness “Tạo hình lớn nhất từ thương hiệu BMW” do Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao tặng. Để hoàn thiện ý tưởng này, ngày 22/3, 100 thành viên câu lạc bộ BMW, MINI, Motorrad đã cùng chung tay tạo nên con số 100 trên diện tích rộng 4.000m2 tại quảng trường sân vận động Mỹ Đình bao gồm đo đạc, đánh dấu vị trí và điều khiển phương tiện làm việc trong suốt thời gian là 24 giờ.



Trong khuôn khổ triển lãm, ngoài không gian trưng bày các xe, còn có các gian hàng đến từ các thương hiệu là các đối tác của Euro Auto tại Hà Nội và toàn quốc, bao gồm đối tác chính Ngân hàng Quốc tế VIB, Quỹ từ thiện Heartbeat Vietnam và các đối tác khác như Bridgestone, Caoza, Ceramic Pro, Okia, The Ocean Estates.../.





Bên cạnh hoạt động trưng bày và giới thiệu xe, triển lãm còn diễn ra một loạt các chương trình giải trí, tương tác hấp dẫn, hứa hẹn những trải nghiệm khó quên dành cho khách thăm quan. Khách thăm quan sẽ được chứng kiến:



- Màn trình diễn xe đạp stunt độc đáo do vận động viên chuyên nghiệp Igor Tjumensev từ Tập đoàn BMW. Các đợt diễn trong ngày: 11 giờ 30-12 giờ; 15 giờ 30-16 giờ; 17 giờ 30-18 giờ.



- Trải nghiệm các dòng xe BMW/ MINI với huấn luyện viên chuyên nghiệp Wong Kah Keen đến từ Tập đoàn BMW. Các đợt thử trong ngày: 10 giờ-11 giờ 30; 14 giờ-15 giờ 30 (BMW); 16 giờ-17 giờ 30 (MINI). (Lưu ý chỉ dành cho khách hàng đăng ký trước với Ban tổ chức).



- Quay số may mắn hằng ngày dành cho các khách hàng tham dự triển lãm với nhiều phần quà hấp dẫn từ các đối tác của BMW World Vietnam.

Theo Vietnam+