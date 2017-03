Hilux 2016, chiếc bán tải cá tính và mạnh mẽ

Công ty Ô tô Toyota Việt Nam (TMV) vừa ra mắt chiếc bán tải Hilux mới 2016 được trang bị động cơ mới và hộp số mới cùng những công nghệ tối tân, mang đến khả năng vận hành mạnh mẽ hơn. Đặc biệt, Hilux mới 2016 có mức giá cạnh tranh và hợp lý hơn, phân phối dưới dạng xe nhập khẩu nguyên chiếc.



Động cơ mới vận hành mạnh mẽ hơn

Hilux mới 2016 được trang bị động cơ hoàn toàn mới 1KD-FTV của phiên bản 3.0L trước đây được thay thế bằng động cơ 1GD-FTV 2.8L, I4, DOHC; động cơ 2KD-FTV của phiên bản 2.5L trước được thay thế bằng động cơ 2GD-FTV 2.4L, I4, DOHC.



Hilux mới với màu đỏ thẫm quyến rủ

Thế hệ động cơ hoàn toàn mới được trang bị hệ thống phun nhiên liệu trực tiếp, turbo tăng áp kết hợp Intercooler. Công suất cực đại sản sinh ra từ động cơ mới của Hilux E 2.4L là 147 hp/3400 rpm (tăng 5 hp so với động cơ 2.5L của phiên bản trước), trong khi đó Hilux G 2.8L sản sinh ra 174hp/3400 rpm (tăng 13hp so với động cơ 3.0L của phiên bản trước). Mô-men xoắn của Hilux mới cũng được gia tăng đáng kể: đối với Hilux E 2.4L tăng từ 343/ 1600~2800 Nm/rpm lên 400/ 1600~2000 Nm/rpm và Hilux G 2.8L (số tự động) tăng từ 360/ 1600~3000 Nm/rpm lên 450/ 1600~2400 Nm/rpm.



Phiên bản 2.4E và 2.8G (số sàn) được trang bị hộp số sàn 6 cấp cho cảm giác sang số nhẹ nhàng và êm ái. Trong khi đó, phiên bản 2.8G (số tự động) được trang bị hộp số tự động 6 cấp mới với chế độ sang số thể thao cho người cầm lái cảm giác phấn khích. Cả ba phiên bản của Hilux mới đều được trang bị chế độ lái ECO và chế độ POWER, nhờ đó người lái có thể lựa chọn chế độ lái xe phù hợp nhu cầu trên mỗi hành trình, giúp nâng cao năng suất của động cơ và giảm mức tiêu hao nhiên liệu.



Hilux mới với màu cam cá tính

Bên cạnh đó, hệ thống gài cầu điện tử kết hợp với khóa vi sai cầu sau giúp Hilux mới sẵn sàng chinh phục mọi địa hình (2.8G AT & MT). Chức năng khóa vi sai cầu sau giúp tăng khả năng truyền lực, hỗ trợ xe vượt qua những địa hình lầy lội.



Gia tăng tính năng an toàn

Hilux mới 2016 được trang bị thêm camera lùi hiển thị trên màn hình DVD trang bị trên Hilux 2.8G AT tăng tính tiện dụng và an toàn hơn cho khách hàng.

Cả ba phiên bản Hilux đều được trang bị đầy đủ công nghệ an toàn tiên tiến như ABS, EBD, BA. Hệ thống cân bằng điện tử tích hợp khả năng điều khiển ổn định khi kéo moóc (VSC & TSC) được trang bị cho xe 2.8 G AT giúp xe vận hành ổn định hơn trên các cung đường trơn trượt hay khi vào cua gấp. Phiên bản 2.8 G AT còn được trang bị hệ thống kiểm soát lực kéo chủ động A - TRC kiểm soát lực kéo ở tất cả các bánh xe trong mọi tình huống, hệ thống khởi hành ngang dốc (HAC) và hệ thống cảnh báo phanh gấp (EBS).





Hilux màu trắng sang trọng

Trên các phiên bản, Hilux mới được trang bị nhiều túi khí giúp giảm thiểu tối đa chấn thương cho người lái và hành khách trong trường hợp không may xảy ra va chạm.



Chiếc bán tải sang trọng

Nhằm giúp tăng hiệu quả làm mát khí nạp và tăng cường công suất động cơ, két làm mát khí nạp của Hilux 2016 được chuyển lên đầu xe. Gương chiếu hậu kiểu dáng khí động học được mạ crôm, tích hợp đèn báo rẽ dạng LED, có khả năng chỉnh điện và gập điện.

Thiết kế cụm đèn trước liền mạnh với lưới tản nhiệt và trải rộng sang hai bên, kết hợp với cản trước lớn và dày tạo nên diện mạo mạnh mẽ và gợi cảm, đồng thời được tích hợp rất nhiều các công nghệ hiện đại như: Đèn ban ngày và đèn chiếu gần dạng LED (2.8G AT); đèn chiếu gần dạng bóng chiếu (2.8 G AT); hệ thống điều chỉnh góc chiếu tự động (2.8 G AT); chế độ đèn pha tự động bật/tắt và chế độ đèn chờ dẫn đường (Follow me home system)



Hilux với nội thất sang trọng, giải trí cao

Màu sắc, các chi tiết và đường nét trang trí trên xe Hilux mới phối hợp hài hòa với nhau tạo nên một không gian nội thất cao cấp và tinh tế như một chiếc xe du lịch. Tính năng giải trí của Hilux mới 2016 được gia tăng hơn với DVD, 6 loa, màn hình cảm ứng 7 inch, AM/FM, MP3/WMA, kết nối USB/AUX/Bluetooth.



Vô lăng kiểu dáng 3 chấu mạnh mẽ, tích hợp các nút điều chỉnh hệ thống âm thanh, điện thoại rảnh tay, màn hình hiển thị đa thông tin, có khả năng điều chỉnh 4 hướng giúp người lái dễ dàng tìm được vị trí lái ưng ý. Hilux mới (phiên bản 2.8) được trang bị 2 đồng hồ lớn 2 bên và màn hình hiển thị đa thông tin TFT 4.2 inch ở trung tâm giúp người lái dễ dàng quan sát các thông tin cần thiết trong suốt chuyến đi.

Không gian để đồ được bố trí thông minh và linh hoạt, có thể chứa đựng rất nhiều những vật dụng cần thiết trong suốt hành trình như hộc đựng găng tay, móc treo đa năng, ngăn để đồ có chức năng làm mát, khay để cốc được làm mát, ngăn để đồ dưới ghế sau.

Hilux mới 2016 mang phong cách trẻ trung hơn khi có thêm 2 màu mới là trắng ngọc trai (070) và đỏ thẫm (3T6) bên cạnh các màu hiện tại gồm: cam (4R8), đen (218), xám (1G3), bạc (1D6).