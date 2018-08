Honda Cộng Hòa giới thiệu mẫu xe HR-V và nhận cọc

Sáng ngày 28-8, Honda Cộng Hòa đã tổ chương trình giới thiệu mẫu xe mới: Honda HR-V với sự tham gia của gần 50 khách hàng thân thiết. Trong đó, ấn tượng đầu tiên mà Honda Cộng Hòa dành cho những khách hàng thân thiết chính là những món quà có giá trị và hữu ích.



Ông Nguyễn Công, TGĐ Honda Cộng Hòa gửi lời tri ân đến những khách hàng thân thiết



Mẫu xe Honda HR-V hoàn toàn mới sẽ chính thức được phân phối tại Honda Cộng Hòa (dự kiến vào tháng 10 tới và xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan). Đây là mẫu xe tiên phong trong phân khúc B-SUV hoàn toàn mới tại thị trường Việt Nam, hứa hẹn mang đến cho khách hàng nhiều trải nghiệm lái thú vị. Chính vì vậy, ngay trong ngày 28-8, đã có gần 10 khách hàng thân thiết quyết định đặt cọc mua Honda HR-V. Những khách hàng đặt cọc đã được Honda Cộng Hòa tặng ngay một sợi dây chuyền bạch kim có mặt dây là logo của Honda.



Lễ ra mắt và giới thiệu mẫu xe HR-V tại Honda Cộng Hòa



Anh Phan Văn Dũng (1977), khách hàng đầu tiên đặt cọc mua chiếc HR-V cho biết: “Tôi quá ấn tượng về chiếc HR-V. Nó đủ rộng cho một gia đình nhỏ. Nó đủ gọn gàng và linh hoạt khi đi trong thành phố và gầm đủ cao khi trời mưa. Và, tôi rất tin tưởng chất lượng chiếc xe vì mang thương hiệu Nhật Bản. Gia đình tôi sẽ chuẩn bị cho những chuyến đi chơi xa rồi…”. Về mức giá, anh Dũng cho biết thêm: “Nếu chiếc xe này nhập về đến Việt Nam và ở mức giá 850-860 triệu đồng là đẹp”.



Ông Lâm Văn Nga, Phó TGĐ Honda Cộng Hòa tặng dây chuyền bạch kim cho khách hàng Phan Văn Dũng



Từ khi được giới thiệu lần đầu tiên tại Nhật Bản vào năm 2013, Honda HR-V đã tạo ra bước đột phá trong phân khúc B-SUV, trở thành mẫu xe được ưa chuộng và bán chạy tại nhiều quốc gia trên thế giới. Tính từ tháng 12-2013 đến tháng 1-2018, HR-V đã ghi nhận mức doanh số ấn tượng với hơn 1,5 triệu chiếc được bán ra trên toàn cầu.



Khách hàng khám phá, trải nghiệm nội ngoại thất của chiếc HR-V



Đặc biệt, HR-V cũng gặt hái được nhiều giải thưởng uy tín tại các thị trường lớn như: Chiếc xe Subcompact SUV đáng tiền nhất năm 2018 tại Mỹ (theo U.S.News & World Report); mẫu crossover của năm 2017 tại Malaysia và Thái Lan (theo iCar Asia People's Choice Awards); mẫu xe SUV cỡ nhỏ tốt nhất năm 2017 tại Indonesia (theo OTOMOTIF Award). Sự yêu thích và tin tưởng của khách hàng là minh chứng cho sức hấp dẫn đến từ những giá trị cốt lõi của Honda HR-V: Phong cách thiết kế thời thượng, không gian tiện nghi, tính kinh tế khi sử dụng.



HR-V, phong cách thời thượng

Honda HR-V là sự kết hợp giữa phong cách trẻ trung, thời thượng và sự linh hoạt, tiện dụng của một chiếc xe đô thị. Hướng đến những khách hàng thành đạt, HR-V sở hữu thiết kế năng động, trẻ trung, với những đường nét góc cạnh đầy tinh tế. Một trong những điểm nhấn trong phong cách thời thượng của HR-V là cụm đèn full LED phía trước và sau thời trang, cuốn hút mọi ánh nhìn.

HR-V, không gian tiện nghi

Không gian nội thất của HR-V cũng được thiết kế vô cùng tiện nghi, với hệ thống điều hòa điều chỉnh bằng cảm ứng hiện đại cùng tính năng Magic seat độc đáo với 3 chế độ tùy chỉnh linh hoạt: chế độ tiện dụng, chế độ vật dài và chế độ vật cao. Điểm đặc biệt bên trong nội thất của HR-V là cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, giúp trần xe rộng rãi và thoáng đãng, mang đến trải nghiệm thư thái trong suốt hành trình.

Honda HR-V hội tụ đầy đủ các yếu tố thời trang, kinh tế, tiện nghi, rộng rãi… cho nhu cầu của người Việt



Bên cạnh đó, Honda HR-V còn tích hợp nhiều trang bị hiện đại khi vận hành và an toàn như: phanh tay điện tử, hệ thống giữ phanh tự động Brake hold, hệ thống cân bằng điện tử VSA, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAS… Đặc biệt, Honda HR-V đã nhận được kết quả thẩm định an toàn 5 sao cao nhất của ASEAN NCAP năm 2015, hạng mục bảo vệ an toàn cho người lớn trong xe.



HR-V, tính kinh tế

Ngoài phong cách thời thượng và tiện nghi, HR-V còn là mẫu xe SUV đô thị mang tính kinh tế cao cho người dùng với không gian rộng rãi, thoải mái cho 5 chỗ ngồi cùng hành lý. Hai phiên bản HR-V sẽ được HVN phân phối tại Việt Nam đều sử dụng động cơ 1.8L, cùng các tính năng hỗ trợ lái xe tiết kiệm nhiên liệu như ECO Assist, kiểm soát hành trình… đáp ứng khả năng vận hành tối ưu trong mọi điều kiện di chuyển.

Theo Honda Việt Nam, dự kiến mẫu xe Honda HR-V có giá bán lẻ đề xuất dưới 900 triệu đồng với 5 màu sắc (tùy phiên bản) cho khách hàng lựa chọn, gồm: trắng, đỏ, đen, bạc, xanh. Khách hàng có thể đến với Honda Cộng Hòa (quận Tân Bình, TP.HCM) để trải nghiệm nội, ngoại thất đầy quyến rũ của chiếc HR-V này.