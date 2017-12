Honda Cộng Hòa tổ chức thành công chương trình LXAT

Hãy cùng chúng tôi nhìn lại kết quả của chương trình hướng dẫn lái xe an toàn thông qua những hình ảnh sinh động do các chuyên gia Honda Ô tô Cộng Hòa thực hiện dưới đây:

Bằng sự nhiệt tình, ân cần của các hướng dẫn viên và chuyên gia, cùng với sự tham gia sôi nổi của gần 50 chiến sĩ cảnh sát nhân dân, chương trình Hướng dẫn lái xe an toàn lần thứ sáu được tổ chức bởi Honda Ô tô Cộng Hòa đã kết thúc thành công tốt đẹp vào ngày 20-12-2017



Sự kiện diễn ra tại Trường ĐH Cảnh sát Nhân dân với sự tham gia của gần 50 chiến sĩ



Chương trình Hướng dẫn lái xe an toàn được đào tạo gần gũi với thực tế và phương pháp huấn luyện sinh động nhằm giúp các học viên củng cố kiến thức về an toàn giao thông cũng như nâng cao kỹ năng lái xe an toàn. Các chiến sĩ được hướng dẫn trước phần lý thuyết



Kiến thức và kỹ năng lái xe an toàn luôn cần thiết cho tất cả đối tượng ở mọi lứa tuổi khi tham gia giao thông. Việc nắm vững lý thuyết cũng như thuần thục phần thực hành là điều rất quan trọng để xử lý các tình huống khi lưu thông trên đường



Các chiến sĩ được hướng dẫn chi tiết từng bài tập thực hành trên những chiếc xe Honda mới nhất thông qua các chỉ dẫn về cách quan sát và tư thế lái xe



Các bài huấn luyện được mô phỏng theo tình huống thực tế



Từ ghép xe song song, kỹ thuật cua vòng đến kỹ năng phản xạ đều được hướng dẫn một cách tỉ mỉ



Người tham gia được trải nghiệm thực tế để nắm bắt tình huống tốt hơn





Kết thúc khóa huấn luyện, đại diện BTC đã cảm ơn, trao giấy chứng nhận và tặng quà lưu niệm cho các chiến sĩ Trường ĐH Cảnh sát Nhân dân. Đại diện nhà trường mong muốn ban tổ chức sẽ tiếp tục thực hiện khóa huấn luyện ý nghĩa và bổ ích này trong thời gian tới

Đại diện Honda Ô tô Cộng Hòa cho biết sẽ nâng cao và hoàn thiện nội dung đào tạo, tiếp tục thực hiện chương trình ý nghĩa này vào cuối năm nay nhằm góp phần xây dựng một xã hội giao thông văn minh và an toàn hơn tại VN