Honda Việt Nam chính thức giới thiệu City 2016 - Giá từ 552 triệu đồng

Giá bán công bố Honda City 2016 Honda City 1.5MT: 552 triệu đồng

Honda City 1.5CVT: 604 triệu đồng Sau hơn nửa tháng hé lộ những thông tin về Honda City phiên bản mới, Honda Việt Nam đã nhận được tới gần 600 đơn đặt hàng của City phiên bản 2016, nghĩa là gần gấp ba so với sản lượng bán hàng trung bình hàng tháng của City. Tính tổng 8 tháng đầu năm 2015, Honda City đã đạt gần 3.000 xe bán ra và luôn là một trong những xe sedan cỡ nhỏ bán chạy nhất trong phân khúc B. Có được điều này là nhờ những ưu điểm nổi trội trong thiết kế, vận hành và tính tiết kiệm nhiên liệu... Những giải thưởng mà Honda City đạt được giúp khẳng định hơn chất lượng của mình

Với mục tiêu tối ưu hóa “niềm vui cầm lái” cho khách hàng, City 2016 được Honda Việt Nam tiếp tục nâng cấp với những tiện ích thông minh, tiên tiến và hữu dụng cũng như những trang bị an toàn tiên tiến và vượt trội giúp tăng thêm tính cạnh tranh trong phân khúc xe sedan hạng B.

Các tiện ích mới trên Honda City 2016

Chế độ khởi động bằng nút bấm: giúp người lái dễ dàng khởi động hoặc ngừng động cơ mà không cần tra chìa khóa vào ổ

Chìa khóa thông minh hiện đại: không còn thao tác nhấn nút mở cửa trên chìa khóa khi bạn muốn lên xe

Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện và tích hợp đèn xinhan

Vô lăng tích hợp nút điều chỉnh âm thanh, chế độ thoại rảnh tay và lẫy chuyển số thể thao

Nút mở cốp tích hợp trên nắp khoang hành lý mang lại sự tiện lợi tối đa cho khách hàng

Những nâng cấp an toàn trên Honda City 2016

Chế độ hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA: giúp xe không bị trôi lùi khi người lái chuyển từ chân phanh sang chân ga khi xe đang dừng ở lưng dốc, giúp người lái an tâm và tự tin hơn ở những cung đường dốc hoặc nhấp nhô, gia tăng tính an toàn. Đây là tính năng thường chỉ được trang bị cho các mẫu xe phân khúc C trở lên.

Hệ thống cân bằng điện tử VSA ưu việt giúp ổn định xe khi xe vào cua, giúp xe không bị văng (cua rộng) hoặc bị bó (cua hẹp) ngoài mong muốn của người lái. VSA cũng hỗ trợ xe duy trì lực kéo khi tăng tốc trong điều kiện mặt đường trơn trượt. VSA thường chỉ được trang bị cho các mẫu xe phân khúc C trở lên.

Cảnh báo cài dây an toàn cho ghế lái và phụ lái, đảm bảo an toàn tối ưu trên mỗi hành trình.

Xếp hạng 5 sao cao nhất về mức độ an toàn của tổ chức đánh giá xe mới của Đông Nam Á - ASEAN- NCAP vào tháng 7/2014. Với các bài kiểm tra đạt tiêu chuẩn chung của tổ chức NCAP trên toàn thế giới, bao gồm Kiểm tra va chạm phía trước (2 hạng mục Hạng mục bảo vệ người lớn – Người lái và hành khách phía trước và Hạng mục bảo vệ trẻ em - 3 tuổi và 18 tháng tuổi); Kiểm tra những ảnh hưởng tác động bên hông xe, mức an toàn ASEN-NCAP 5 sao mà City đạt được đã minh chứng thuyết phục cho mục tiêu an toàn tối đa cho hành khách mà Honda luôn đặt lên hàng đầu.

Ngoài những tiện ích mới, City 2016 vẫn thừa hưởng những giá trị cốt lõi của City thế hệ 4:

- Thiết kế khí động học và phong cách mạnh mẽ, kiểu dáng trẻ trung năng động toát lên phong thái dẫn đầu. City 2016 trải lối thành công và đồng hành cùng chủ sở hữu tự tin chinh phục các thử thách.

- Khả năng vận hành vượt trội:

Công suất cực đại lớn nhất phân khúc 118Hp/6600rpm.

Hộp số vô cấp CVT – một trong những nhân tố thuộc công nghệ truyền động đột phá Earth Dreams thế hệ mới của Honda trên toàn cầu – lần đầu tiên được trang bị cho phân khúc B, giúp chuyển số mượt mà êm ái, tối ưu hóa khả năng tăng tốc mà vẫn tiết kiệm nhiên liệu

Lẫy chuyển số tay: truyền tải niềm vui cầm lái và cảm giác lái thể thao hứng khởi thực sự khác biệt, độc nhất trong phân khúc B.

Tiết kiệm nhiên liệu vượt trội: Hệ thống hỗ trợ lái xe tiết kiệm nhiên liệu ECO Assist - bao gồm chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu Econ Mode và chức năng hướng dẫn lái tiết kiệm bằng hiển thị màu sắc Eco coaching.

Tháng 6 vừa qua, trong cuộc thi “Thử thách cùng Honda 2015”, với sự hỗ trợ đắc lực của hệ thống ECO Assist cùng kỹ năng của người tham dự, City đã đạt được mức tiêu hao nhiên liệu trung bình thuyết phục 4,73L/100Km (bản CVT) và 4,53L/100Km (bản MT), so với mức tiêu hao nhiên liệu trong điều kiện tiêu chuẩn được công bố bởi Honda Motor và kiểm tra phê duyệt bởi Cục Đăng Kiểm Việt Nam (5,8L/100Km với cả 2 dòng xe CVT và MT), City đã chứng minh khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội.

- Gói tiện ích thông minh bao gồm: Cảm biến lùi; chế độ thoại rảnh tay; cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau; thể tích khoang chứa hành lý lớn nhất phân khúc, lên tới 536L...

- Gói trang bị an toàn tiên tiến: Hệ thống 2 túi khí phía trước; khung xe hấp thụ lực an toàn G-CON sử dụng thép có độ cứng cao và tích hợp cấu trúc ACE; hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), phân bổ lực phanh điện tử (EBD) và hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA); Móc ghế an toàn cho trẻ em IsoFix hàng ghế sau...

Honda City 2016 được phân phối với sáu màu sống động, bao gồm 5 màu hiện tại là Trắng ngà, Titan, Đen ánh, Ghi bạc, Xanh dương và đặc biệt thêm một màu mới – màu Đỏ cho bản CVT giúp tăng thêm sự lựa chọn cho khách hàng. City 2016 sở hữu mức giá bán lẻ đề xuất là 552 triệu đồng cho bản số sàn và 604 triệu đồng cho bản số vô cấp (đã bao gồm VAT). Chế độ bảo hành 3 năm hoặc 100.000 km tùy theo điều kiện nào đến trước. Bên cạnh đó, HVN cũng cung cấp gói gia hạn bảo hành tùy chọn.

Theo Danhgiaxe.com