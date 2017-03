Honda Việt Nam trao giải thưởng Honda Y-E-S 2016

Đây là giải thưởng thường niên dành cho những sinh viên có thành tích học tập xuất sắc và hoạt động xã hội tích cực của các trường ĐH kỹ thuật và công nghệ trên toàn quốc, nhằm tìm kiếm và tạo điều kiện thuận lợi cho việc bồi dưỡng những tài năng trẻ trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và kỹ thuật tại Việt Nam.





Honda Việt Nam tặng hoa cho các trường ĐH liên kết, là đối tác của giải thưởng.

Giải thưởng Honda Y-E-S năm 2016 đã nhận được 102 hồ sơ của các sinh viên có thành tích cao trong học tập, nghiên cứu khoa học kỹ thuật thuộc 10 trường ĐH gồm: ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Công nghệ - ĐHQG Hà Nội, ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội, ĐH GTVT Hà Nội, ĐH Bách khoa Đà Nẵng, ĐH Bách khoa TP.HCM, ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM, ĐH GTVT TP.HCM, Trường Quốc tế - ĐH Quốc gia TP.HCM, ĐH Khoa học Huế.



Sau khi vượt qua vòng sơ tuyển, 30 thí sinh xuất sắc tiếp tục bước vào vòng 2 (viết luận và phỏng vấn). Với mục tiêu cốt lõi và lâu dài của giải thưởng là công nghệ sinh thái - Ecotechnology nhằm hướng đến một “Nền văn minh nhân loại thực sự” (Truly Human Civilization), nội dung đề tài viết luận năm nay tập trung vào vấn đề “Thúc đẩy đổi mới công nghệ hướng tới phát triển kinh tế xanh ở các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay”.

Sau cùng, ban tổ chức đã chọn và trao giải thưởng cho 10 sinh viên xuất sắc nhất gồm: Hai sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội, hai sinh viên ĐH Công nghệ - ĐHQG Hà Nội, hai sinh viên ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội, hai sinh viên ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP.HCM và hai sinh viên ĐH Bách khoa - ĐHQG TP.HCM.



10 thí sinh đoạt giải Honda Y-E-S 2016 đến từ các trường ĐH.

Giải thưởng Honda Y-E-S được triển khai với sự hợp tác của Quỹ Honda Foundation (Nhật Bản), Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ (NISTPASS) - Bộ KH&CN, Công ty Honda Việt Nam và 10 trường ĐH liên kết.



Hằng năm, giải thưởng tìm kiếm và trao tặng 10 suất học bổng với tổng trị giá 30.000 USD từ Quỹ Honda và 10 xe máy Honda cho 10 sinh viên xuất sắc nhất. Sau đó, những sinh viên này sẽ có cơ hội nhận tiếp phần thưởng Honda Y-E-S Plus trị giá 10.000 USD nếu du học sau ĐH tại Nhật Bản hoặc 7.000 USD nếu được chấp nhận và tham gia thực tập tại các trường ĐH, các viện hoặc phòng thí nghiệm tại Nhật Bản với thời gian từ 2,5 tháng tới một năm trong vòng ba năm kể từ khi được nhận giải thưởng.

Giải thưởng Honda Y-E-S được tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam vào tháng 3-2006. Sau 11 năm, giải thưởng đã nhận 925 hồ sơ ứng tuyển cùng 110 gương mặt xuất sắc được vinh danh và 22 bạn sinh viên nhận được phần thưởng Y-E-S Plus (riêng trong năm 2016 đã có tám ứng viên tiếp tục nhận phần thưởng này) để theo học thạc sĩ hoặc thực tập tại Nhật Bản.



Ông Minoru Kato, Tổng Giám đốc Honda Việt Nam, đại diện ban tổ chức tặng hoa đại diện NISTPASS - Bộ KH&CN cùng Vụ KHCN&MT - Bộ GD&ĐT.

Những kết quả này một lần nữa thể hiện giá trị mà Honda Y-E-S và Y-E-S Plus mang lại cho đội ngũ kỹ sư và nhà khoa học trẻ Việt Nam. Ông Minoru Kato, Tổng Giám đốc Công ty Honda Việt Nam, chia sẻ: “Chúng tôi rất tự hào khi là cầu nối đưa giải thưởng Honda Y-E-S đến với sinh viên khoa học công nghệ Việt Nam. Chúng tôi hy vọng thế hệ kỹ sư và nhà khoa học tương lai của Việt Nam sẽ được tiếp thêm động lực để theo đuổi đam mê nghiên cứu khoa học của mình, xây dựng nền khoa học công nghệ nói chung và công nghệ sinh thái nói riêng, đóng góp cho sự phát triển bền vững nước nhà”.