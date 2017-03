Hứng khởi với học viện lái xe an toàn Mercedes-Benz 2016

Trong một buổi chiều được vần vô lăng đến mỏi tay, với gần 30 mẫu xe lái thử và các bài tập on-road lẫn off-road, MBDA 2016 sẽ mang đến cho các học viên những trải nghiệm đầy phấn khích. Điểm đặc biệt của chương trình năm 2016 chính là số lượng xe đông đảo và trên hết là những ứng dụng công nghệ an toàn được Mercedes-Benz đưa vào trên đường đua...



Năm nay, Mercedes-Benz thiết kế đường chạy cho cả địa hình on-road lẫn off-road, cùng dàn xe lái thử lên đến 30 chiếc. Bên cạnh các sản phẩm sedan từ A-Class đến S-Class, MBDA 2016 còn mang đến những mẫu SUV đang được khách hàng quan tâm như Mercedes-AMG GLA 45 AMG, GLC 250 4MATIC, GLC 300 4MATIC, GLE 400 4MATIC. Sự đa dạng về sản phẩm và địa hình cũng giúp khách hàng dễ dàng cảm nhận sự hiệu quả của những công nghệ như DYNAMIC SELECT, 4MATIC hay 9G-TRONIC.

Đường đua là nơi khả năng vận hành của chiếc xe được đẩy lên giới hạn cao nhất. Người lái sẽ thấy rõ giá trị của các tính năng an toàn trên xe Mercedes-Benz khi sự can thiệp kịp thời trong tích tắc sẽ giảm thiểu và hạn chế các tình huống nguy hiểm. Với các bài tập giả lập được thiết kế bởi các HLV có nhiều kinh nghiệm về đua xe chuyên nghiệp, các tay lái sẽ trải nghiệm các công nghệ an toàn của Mercedes-Benz trên đường đua, từ đó áp dụng vào các tình huống giao thông thực tế.

Ông Choi Duk Jun, Giám đốc Điều hành Xe du lịch Mercedes-Benz Việt Nam, chia sẻ: “Học viện lái xe an toàn Mercedes-Benz sẽ rèn luyện cho các tay lái những kỹ năng và phản xạ cần thiết trong các tình huống nguy hiểm mà ít khi họ được trải nghiệm trên thực tế”. Đặc biệt, 10 tay lái xuất sắc nhất của MBDA 2016 sẽ được Mercedes-Benz Việt Nam tài trợ tham gia khóa huấn luyện Mercedes-AMG Driving Performance toàn cầu diễn ra vào năm 2017.

Dưới đây là một số hình ảnh ấn tượng trong ngày đầu tiên của chương trình MBDA 2016:



Đội hình xe khủng của MBDA 2016



Bài tập phanh và chuyển hướng đột ngột ở tốc độ cao (cảm nhận hệ thống ABS/BAS)



Kỹ năng đổi làn đường trên bề mặt trơn trượt (cảm nhận hệ thống ESP & Pre-Safe)



Giới thiệu hệ thống hỗ trợ phòng ngừa va chạm Collision Prevention Assist Plus (CPA Plus) với chức năng hỗ trợ tự động giảm tốc



Sức mạnh của những chiếc SUV với địa hình off-road giả lập



Hai mẫu xe Mercedes-AMG A 45 4MATIC và Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC được các chuyên gia trình diễn ở tốc độ cao, mang lại những cảm giác cực đỉnh cho mọi người trên xe



Gần 50 học viên trong ngày tham dự MBDA 2016 đầu tiên