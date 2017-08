Khai màn triển lãm với 80 mẫu xe đẹp, thông minh

Với chủ đề “Kết nối công nghệ, chuyển động thông minh”, diễn ra từ ngày 1-8 đến ngày 5-8, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, SECC, quận 7, TP.HCM.





Ông Toru Kinoshita – Chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam phát biểu khai mạc

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Toru Kinoshita – Chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam cho biết: “Sự thay đổi mạnh mẽ trong phong cách sống sẽ góp phần vào sự gia tăng về nhu cầu sử dụng ô tô trong năm tới. Khi nền kinh tế và thị trường tăng trưởng ổn định, chúng tôi trông chờ “thời kỳ ô tô hóa” sẽ sớm diễn ra trong tương lai gần. Để đón nhận cơ hội trong tương lai, chúng tôi cần có những bước chuẩn bị kỹ càng để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng, từ các phương tiện chất lượng cao, tinh tế và tiên tiến đến những phương tiện tin cậy với giá cả phù hợp…”.



Triển lãm năm nay tập trung giới thiệu những công nghệ kết nối quan trọng cho xe ô tô giúp cho việc chuyển động thông minh, hiệu quả với hơn 80 mẫu xe tham dự từ 12 thương hiệu hàng đầu Chevrolet, Ford, Đô Thành, FUSO, Honda, Isuzu, Lexus, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Suzuki và Toyota.

Dưới đây là những mẫu xe nổi bật của các hãng xe mang đến với triển lãm:

Chevrolet Corvette Grand Sport quyến rũ với tốc độ mạnh mẽ



Chevrolet Corvette - huyền thoại của đường đua Corvette đã trở lại

Phía sau vô lăng của Corvette Grand Sport là công nghệ tiên tiến kế thừa từ những chiếc xe đua vô địch của Chevrolet trên đường đua F1 mang đến cảm giác lái phấn khích đáng kinh ngạc. Sở hữu động cơ huyền thoại LT1 6.2L V8 với sức mạnh 460 mã lực kết hợp hoàn hảo cùng thiết kế khí động học, Corvette Grand Sport cho khả năng tăng tốc ấn tượng từ 0-96 km/h chỉ trong vòng 3,6 giây.



Ford Explorer lý tưởng cho mọi hành trình



Chiếc Ford Explorer 2017 hoàn toàn mới nổi bật tại gan hàng của Ford

Khả năng vận hành mạnh mẽ. Công nghệ vượt trội. Thiết kế tinh tế. Đó chính là những nổi bật của chiếc Ford Explorer 2017 hoàn toàn mới được ra mắt để nâng tầm trải nghiệm cho những hành trình của bạn. Năng động hơn, sang trọng hơn và thậm chí đỗ xe dễ dàng hơn.



Honda Jazz nhỏ gọn, linh hoạt và độc đáo



Honda Jazz hoàn toàn mới - thế hệ thứ ba của chiếc hatchback 5 cửa đã đến Việt Nam

Đã có nhiều ý kiến cho rằng: Tại sao cho đến bây giờ Honda mới mang chiếc Jazz đến với Việt Nam. Và tại triển lãm, Honda đã trình làng chiếc Jazz hoàn toàn mới - thế hệ thứ ba của chiếc hatchback 5 cửa đa năng. Honda Jazz chứa đựng những giá trị độc đáo, từ chiếc ghế Magic vô cùng linh hoạt với bốn kiểu gấp khác nhau cùng khả năng vận hành vượt trội...



Isuzu Motorhome – Đâu cũng là nhà

Có khung xe từ bán tải D-MAX, ngoài khả năng vận hành mạnh mẽ trên nhiều điều kiện địa hình khắc nghiệt, chiếc Isuzu Motorhome còn sở hữu thiết kế “độc nhất vô nhị” với thùng xe sau rộng thoáng được trang bị đầy đủ các tiện nghi như một “ngôi nhà di động”.



Isuzu Motorhome gây ấn tượng, trẻ trung và thú vị

Đặc biệt, không gian sống bên trong có thể được bố trí một cách linh hoạt nhằm phục vụ nhu cầu giải trí, tiệc tùng, họp mặt gia đình, và làm phòng ngủ cho đến cả 5 người. Isuzu Motorhome chỉ được Isuzu trưng bày lần đầu và duy nhất tại VMS 2017.



Lexus Hybrid: công nghệ hybrid tiên phong trên những mẫu xe sang

Là hãng xe sang tiên phong trong công nghệ Hybrid với việc giới thiệu mẫu xe SUV hybrid hạng sang đầu tiên RX 400h vào năm 2004, đến nay Lexus đã truyền cảm hứng cho hơn 1,1 triệu khách hàng trên thế giới về một chiếc xe sang trọng có thể cùng lúc đảm bảo khả năng vận hành mạnh mẽ, sự êm ái yên tĩnh, hiệu suất tiêu thụ nhiên liệu tối ưu và khí thải sạch.

Mercedes – Benz E-Class sang trọng, thông minh

C-Class hiện đang là mẫu sedan hạng sang được ưa chuộng và bán chạy nhất tại Việt Nam. Đến với VMS 2017, Mercedes-Benz tăng sức hấp dẫn cho C-Class với những trang bị đáng giá.



C-Class là lựa chọn sedan đáng cân nhắc trong tầm giá 1,5 – 2 tỷ đồng

Tất cả phiên bản C-Class bao gồm C 200, C 250 Exclusive và C 300 AMG sẽ sử dụng hộp số tự động 9 cấp 9G-TRONIC, giúp xe vận hành êm ái và hiệu quả hơn. Phiên bản C 250 Exclusive và C 300 AMG sẽ sở hữu thiết kế mâm xe hiện đại và thể thao hơn (18 inch 5 chấu kép và 19 inch đa chấu AMG). Ngoài ra, 2 màu sắc cực kỳ thời thượng là Xanh Brilliant và Nâu Citrine lần đầu xuất hiện trên C-Class.



Mitsubishi Pajero - vượt mọi địa hình



Pajero Sport hoàn toàn mới màu đỏ thu hút nhiều khách tham quan

Pajero Sport hoàn toàn mới kế thừa trọn vẹn “chất Mitsubishi” và mang những đột phá đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ từ Mitsubishi Motors: mẫu xe SUV không chỉ có khả năng vận hành mạnh mẽ - bền bỉ - an toàn vốn mệnh danh là “Vua đường đua Dakar Rally” mà còn có thiết kế tinh tế, công nghệ hiện đại và trang bị đẳng cấp trong phân khúc.



Nissan X-Trail cuốn hút và phong độ



X-Trail phiên bản cao cấp màu trắng ngọc trai sang trọng

Tại triển lãm, Nissan trưng bày chiếc X-Trail phiên bản cao cấp được trang bị thêm bộ phụ kiện cao cấp với những tinh chỉnh trong ngoại thất, mang đến một diện mạo cuốn hút, mạnh mẽ và sang trọng hơn.



Suzuki Ciaz thanh lịch, tinh tế



Ciaz, chiếc sedan phân khúc hạng B thể thao và lịch lãm của Suzuki

Ciaz – thuần chất Sedan mang phong cách thể thao, lịch lãm thuộc phân khúc B sedan, vận hành êm ái nhờ sự pha trộn lý tưởng giữa hiệu suất và động lực; khoang hành lý với dung tích mở rộng lên đến 495L, đủ chỗ để chứa hành lý cho cả nhà trong những chuyến đi xa.



Toyota Fortuner 2017 - Mãnh lực hào hoa

Fortuner 2017 với diện mạo trẻ trung, đường nét góc cạnh, khỏe khoắn mang lại vẻ đẹp đầy cá tính mà vẫn lịch lãm, thu hút mọi ánh nhìn. Chất liệu cao cấp cùng việc bổ sung thêm các tính năng hiện đại, an toàn tạo nên không gian nội thất sang trọng, tiện nghi, sự thoái mái cho người sử dụng. Động cơ vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu, chế độ lái đa dạng. Fortuner 2017 xứng đáng là chiếc xe dẫn đầu phân khúc SUV.