Lộ diện Subaru Levorg sắp bán tại Việt Nam

Theo chia sẻ từ Subaru, họ đã bán được 30.000 chiếc Levorg chỉ sau 7 tháng ra mắt tại thị trường Nhật Bản. Mẫu xe này được người tiêu dùng đánh giá cao ở khả năng an toàn và trải nghiệm lái tốt. Đây cũng là lý do Subaru mang Levorg tới thử sức tại thị trường châu Âu hòng nâng cao vị thế của thương hiệu đến từ Nhật Bản so với các đối thủ cùng phân khúc.

Subaru sẽ bán ra Levorg phiên bản 1.6 lít tại thị trường châu Âu.

Dự kiến, Levorg sẽ được bán ra tại thị trường châu Âu trong mùa thu năm nay với phiên bản động cơ tăng áp Boxer dung tích 1.6 lít phun nhiên liệu trực tiếp công suất 170 mã lực, mô men xoắn 250 Nm. Động cơ sẽ kết hợp với hộp số vô cấp Lineartronic cải tiến truyền sức mạnh tới cả 4 bánh xe.

Phiên bản này có mức tiêu hao nhiên liệu 5,7 lít/100 km, theo thông tin nhà sản xuất. Hiện chưa rõ phiên bản dung tích 2.0 lít công suất 300 mã lực, mô men xoắn 400 Nm có được Subaru bán ra tại châu Âu hay không?

Tin tức cho thấy Levorg sẽ cập bến thị trường Việt vào cuối năm nay.

Ngoài động cơ mạnh mẽ, Levrog còn được trang bị hệ thống Start/Stop, đèn pha LED, phanh điện tử. Bên trong có đầy đủ các kết nối đặc biệt là 4 cổng USB cho hai hàng ghế, khá tiện lợi cho nhu cầu sạc pin kết nối các thiết bị di động hiện nay.

Xe có chiều dài cơ sở 1.650 mm với kích thước dài x rộng x cao là (4.690 x 1.780 x 1.485)mm. Đây là sản phẩm nằm giữa phân khúc của Impreza và Legacy.

Theo một số nguồn tin, sau thị trường châu Âu, Việt Nam cũng là mảnh đất Subaru “chọn mặt gửi vàng”. Nhiều khả năng phiên bản Levorg động cơ 1.6 lít sẽ tấn công thị trường xe Việt trong năm nay.