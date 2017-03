Lỗi phanh, Hyundai triệu hồi hơn 5.000 chiếc Sonata

Sonata 2015 mới xuất hiện nhưng đã mắc lỗi

Nguyên nhân được xác định do bộ kẹp phanh yếu, dẫn đến nguy cơ bàn đạp phanh bị lỏng, gây giảm độ nhạy của phanh.

Kết quả điều tra sau khi nhận được một số khiếu nại từ người tiêu dùng đã phát hiện 2.256 bộ phanh sản xuất trong cùng một ngày bị lỗi do sơ suất trong quá trình đúc khuôn.

Ngay lập tức, Hyundai phát đi thông báo triệu hồi tới và tiến hành kiểm tra lại toàn bộ xe Sonata thế hệ mới sản xuất từ tháng 4 đến 6/2014. Nếu phát hiện ra xe mắc lỗi, hãng sẽ tiến hành thay bộ phanh mới hoàn toàn miễn phí.

Liên quan đến Sonata 2015, chiếc sedan cỡ trung này vừa được vinh danh trong hạng mục Xe an toàn của năm tại Mỹ, sau khi hoàn thành xuất sắc các vòng kiểm tra an toàn do Viện Bảo hiểm an toàn đường bộ Mỹ (IIHS) thực hiện.

Minh Quan/giaothongvantai