Mẫu xe Jazz làm “nóng” gian hàng Honda tại VMS 2017

Triển lãm Ô tô Việt Nam 2017 (VMS 2017), diễn ra từ ngày 1-8 đến hết ngày 5-8, tại Trung tâm Triển lãm và Hội chợ Sài Gòn (SECC), quận 7, TP.HCM.





Ban giám đốc HVN bên chiếc Honda Jazz hoàn toàn mới

Tại triển lãm lần này, HVN hy vọng sẽ giúp khách hàng tiếp cận với các chuẩn mực và giá trị mới, tận hưởng niềm vui cầm lái và cuộc sống một cách thực sự và tràn đầy hứng khởi.



Những chuẩn mực mới hiện đại, bền bỉ và an toàn

Tại triển lãm, HVN đã trưng bày 6 mẫu xe chủ lực, gồm: Honda Jazz hoàn toàn mới với thông điệp “Jazz vị cuộc sống”; Honda City mới 2017; Honda CR-V; Honda Civic; Honda Accord nhập khẩu sang trọng và chiếc Honda Odyssey rộng rãi, tiện nghi và an toàn cao cấp.



Chiếc Accord sang trọng của Honda

Theo ghi nhận, các mẫu xe trưng bày tại triển lãm đều được Honda trang bị các công nghệ tiên tiến và an toàn vượt trội, gồm: công nghệ truyền động đột phá EARTH DREAMS TECHNOLOGY (Jazz, City, Civic, Accord, Odyssey); động cơ tăng áp VTEC TURBO mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu (Civic); hệ thống hỗ trợ lái xe tiết kiệm nhiên liệu ECO Assist gồm ECON mode và ECO Coaching (tất cả các mẫu xe); an toàn vượt trội theo đánh giá của tổ chức đánh giá xe mới Đông Nam Á ASEAN-NCAP (Jazz, City, Civic, CR-V).





Chiếc Honda CR-V mạnh mẽ, bền bỉ và tiết kiệm

Honda Jazz đã chịu xuất hiện...



Điểm nhấn tại gian triển lãm chính là chiếc Honda Jazz – chiếc xe chứa đựng sự linh hoạt và những giá trị độc đáo, thỏa mãn những cá tính trẻ trung và ưa thích tận hưởng cuộc sống theo cách thú vị nhất. Honda Jazz (xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan) mang thông điệp “Jazz vị cuộc sống”. Một chiếc xe hatchback 5 cửa đa năng, đại diện cho kỷ nguyên mới của Honda với thiết kế thể thao và thời trang cùng công nghệ truyền động tiên tiến “Earth Dreams Technology”. Mẫu xe này sẽ bán chính thức vào đầu năm 2018.



Sự xuất hiện của chiếc Jazz đã thu hút nhiều khách tham quan

Honda Jazz được xây dựng với ba nền tảng chính để trở thành mẫu xe hạng nhỏ với tính năng linh hoạt tốt nhất thế giới: (1) Không gian vượt trội biến Jazz trở thành một chiếc hatchback với nhiều tính năng cao cấp; (2) Khả năng tiết kiệm nhiên liệu và vận hành thú vị hàng đầu; (3) Thiết kế thể thao và hiện đại giúp cho Jazz trở nên độc đáo hơn, phù hợp với nhiều phong cách đa dạng.





Phần đầu của chiếc hatchback 5 cửa – Honda Jazz



Phần đuôi của chiếc hatchback 5 cửa – Honda Jazz

Về ngoại thất, Honda Jazz được thiết kế dựa trên ý tưởng “trọng lực thấp”, tạo nên phong cách khỏe khoắn trong khi vẫn kế thừa những giá trị độc đáo của Jazz. Đó là sự kết hợp giữa khoang cabin thể thao năng động với trọng tâm thấp, tư thế rộng, giúp xe vững chãi và đầm chắc. Cụm đèn trước bao gồm đèn pha, đèn chạy ban ngày, đèn phanh treo cao và đèn xi-nhan đều được trang bị công nghệ LED hiện đại. Cụm đèn sau bao gồm đèn hậu, đèn phanh dạng LED và đèn báo lùi. Honda Jazz có kích thước tổng thể dài x rộng x cao tương ứng là 4.034 x 1.694 x 1.524 (mm) giúp dễ dàng di chuyển mà vẫn thoải mái.





Jazz - chiếc xe linh hoạt cho bạn bè



Jazz - chiếc xe rất linh hoạt cho công việc



Jazz - chiếc xe phù hợp cho gia đình nhờ thiết kế thông minh và khoa học

Về nội thất, được thiết kế dựa trên ý tưởng “Khoang lái của tương lai”, Honda đã nỗ lực tìm kiếm để cho ra đời một mẫu xe chất lượng cao, một buồng lái đủ rộng và vượt qua sự giới hạn về không gian. Nội thất rộng rãi tuyệt vời của Jazz có được nhờ sự sắp xếp khoa học, đặc biệt là ghế “Magic Seat” với bốn kiểu gấp thông minh, cho phép không gian bên trong biến hóa linh hoạt, phù hợp với các mục đích khác nhau.





Ấn tượng với khoang lái và màn hình chạm thông minh trên chiếc Jazz

Honda Jazz có rất nhiều không gian chứa đồ, bao gồm khoang chứa đồ ở trung tâm với tựa tay có thể chứa vừa cả máy tính bảng loại lớn. Xe cũng có ổ cắm tròn 12V, song song với cổng USB dành cho người dùng có nhu cầu kết nối các loại điện thoại thông minh và máy tính bảng. Hơn thế nữa, Honda Jazz còn được trang bị nhiều hộc đựng cốc và đồ đạc cũng như gương trang điểm nhằm tối đa hóa sự tiện dụng cho khách hàng.





Honda Jazz trang bị 6 túi khí cho hàng ghế trước, bên hông và túi khí rèm bên

Màn hình hiển thị đa thông tin 7 inch với bảng điều khiển cảm ứng, kết nối với nhiều loại smartphone khác nhau bằng bluetooth, kết nối HDMI hay USB. Trang bị này cũng tích hợp chức năng thoại rảnh tay cho người điều khiển xe. Ngoài ra, camera lùi hiển thị trên màn hình cảm ứng cùng hệ thống điều hòa không khí tự động với bảng điều khiển cảm ứng sẽ phát sáng ngay khi được chạm nhẹ.





Ghế “Magic Seat” với bốn kiểu gấp thông minh, cho phép không gian bên trong biến hóa linh hoạt, phù hợp với các mục đích khác nhau

Honda Jazz mới mang đến cảm giác lái mạnh mẽ, năng động và truyền tải “niềm vui cầm lái” thú vị cho bất kỳ ai ưa thích tận hưởng cảm giác lái hứng khởi trên mọi hành trình.



Honda Jazz sở hữu động cơ i-VTEC 4 xy-lanh dung tích 1.5L cho công suất tối đa 88 kW (tương đương 118 mã lực) tại 6.600 vòng/phút, mômen xoắn cực đại 145 Nm (14.8kgfm) tại 4.600 vòng/phút. Mức tiêu thụ nhiên liệu cho hành trình hỗn hợp của xe là 5,6 lít/100 km.

Honda Jazz được trang bị hộp số vô cấp CVT ứng dụng công nghệ truyền động đột phá Earth Dreams Technology giúp nâng cao khả năng vận hành, tiết kiệm nhiên liệu tối ưu. Jazz cũng trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe tiết kiệm nhiên liệu ECO Assist cùng Smart Entry (tính năng mở cửa thông minh), dễ dàng mở cửa xe mà không cần bấm chìa khóa cùng với chế độ khởi động bằng nút bấm và chế độ kiểm soát hành trình.

Về an toàn, Honda Jazz được trang bị sáu túi khí cho hàng ghế trước, bên hông và túi khí rèm bên cũng như camera ba góc quay, giúp người lái quan sát tốt nhất khi quay đầu/lùi xe. Là mẫu xe nhỏ nhưng Jazz được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), phân bố lực phanh điện tử (EBD) và trợ lực phanh (BA) để phòng tránh nguy cơ tai nạn; hệ thống cân bằng điện tử (VSA) giúp ổn định khi xe vào cua; chế độ hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAS), đây là tính năng thường chỉ được trang bị cho các mẫu xe phân khúc C trở lên…

Dự kiến mẫu xe sản xuất tại Thái Lan này sẽ được Honda đưa về Việt Nam vào đầu năm 2018 và chiếc Jazz sẽ trở thành mẫu xe đối trọng với chiếc Yaris của Toyota và Fiesta của Ford... với mức giá khá cạnh tranh.