Medley ABS 2018: mẫu xe chiến lược, đậm chất nam tính

So với phiên bản Medley tiền nhiệm, Medley ABS 2018 được xem là mẫu xe chiến lược của Piaggio trong năm nay và phù hợp với hạ tầng giao thông của Việt Nam. Đó là sự kết hợp hoàn hảo giữa vận hành, tính năng sử dụng và độ an toàn cao, trang bị động cơ iGet mới, phun xăng điện tử, làm mát bằng dung dịch, hệ thống phối khí 4 van đưa đến sức mạnh động cơ cùng vận hành êm ái. Đặc biệt, Medley ABS 2018 trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS cho cả hai bánh trước và sau cho an toàn cao, hệ thống dừng tạm thời Start & Stop và cụm đèn LED cùng dung tích cốp xe hơn 36 lít, một kỷ lục đối với các mẫu xe Piaggio hay Vespa.



Michele Livi – Giám đốc phát triển sản phẩm khu vực Châu Á – Thái Bình Dương đang giới thiệu mẫu xe Medley ABS 2018



Tại lễ ra mắt Piaggio Medley, ông Gianluca Fiume - Chủ tịch và Tổng giám đốc Piaggio Việt Nam kiêm Phó chủ tịch tập đoàn phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương mảng xe hai bánh, khẳng định: Medley ABS là dòng xe tích hợp công nghệ tiên tiến và cạnh tranh nhất trong danh mục sản phẩm của tập đoàn Piaggio ra mắt tại khu vực và Việt Nam.



Ông chia sẻ thêm: "Medley ABS 2018 đưa ra chuẩn mực mới về chất lượng và đổi mới nhằm khẳng định vị trí tiên phong của Piaggio trong phân khúc xe hai bánh cao cấp tại Châu Á - Thái Bình Dương, thị trường được coi là vương quốc của xe tay ga". Medley ABS 2018 được sản xuất tại nhà máy của Piaggio đặt ở Vĩnh Phúc, phân phối cho thị trường nội địa và đồng thời xuất khẩu sang các thị trường nước ngoài.

Orain Mickael – Giám đốc phụ trách thị trường miền Nam của Piaggio cùng chiếc Medley ABS 2018



Medley ABS 2018 có vành bánh xe lớn (16 inch vành trước và 14 inch vành sau) được làm bằng hợp kim nhôm và lốp không săm, đảm bảo sự thoải mái cho người lái, độ bám đường, độ đầm của xe và và khả năng cơ động cho người lái. Ngoài hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh tiêu chuẩn, Medley ABS 2018 đồng thời được trang bị "cảm biến độ nghiêng", một thiết bị an toàn làm ngừng hoạt động của hệ thống dừng tạm thời Start & Stop và động cơ sẽ tắt trong trường hợp ngã xe.



Trái tim của Piaggio Medley mới là động cơ iGet phun nhiên liệu điện tử, phối khí bốn van và làm mát bằng dung dịch. Đây là thế hệ động cơ tiên tiến nhất của Piaggio đạt chất lượng vượt trội, độ tin cậy và thân thiện môi trường.

Medley ABS 2018 với phiên bản màu đen Matte đầy nam tính



Medley ABS 2018 còn trang bị nhiều tiện ích như: móc treo đồ có thể thu vào, ngăn chứa đồ có cổng USB giúp sạc smartphone, yên xe lớn với dung tích hơn 36 lít, mở tự động. Bảng đồng hồ gồm một màn hình LCD, cho phép người lái tìm hiểu mọi thông tin cần thiết về trạng thái xe một cách nhanh chóng và rõ ràng; đèn báo hệ thống phun xăng điện tử, đèn báo áp suất dầu, đèn báo ABS, đèn báo hệ thống khóa từ immobilizer. Bình xăng được chuyển xuống khu vực để chân để giúp cho việc đổ xăng thuận tiện và an toàn hơn.

Đèn LED định vị phía trước màu trắng thiết kế hài hòa với cụm đèn LED đỏ thanh lịch phía sau, giúp Medley nổi bật giữa đám đông. Hệ thống khóa từ chống trộm tiên tiến bổ sung thêm cho tính năng an toàn di động cho xe

Medley ABS 2018 có nhiều màu sắc cá tính và kiểu dáng độc đáo, kỳ vọng đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng, nhất là người bạn yêu thích thời trang và nam tính. Tem phía trước và hông xe được cách điệu lá cờ nước Ý khá sang trọng và cá tính.



Các phụ kiện bổ sung khác như thảm chống trượt, nắp che, vỏ xe chống nước, khung chắn gió, top box và TomTom Vio Piaggio Group Edition sẽ đáp ứng nhu cầu trang bị cho Medley từ những khách hàng kỹ tính nhất.



Hiểu rõ nhu cầu thay đổi liên tục của người Việt khi tìm kiếm các giải pháp di chuyển mới vượt ra khỏi công thức chiếc xe tay ga thông thường, Medley ABS 2018 là sự kết hợp khéo léo giữa các giá trị hiện đại của tính tiện dụng, đổi mới kỹ thuật và vẻ đẹp phong cách Ý. Đặc biệt là yếu tố tiết kiệm nhiên liệu, một vấn đề luôn cân nhắc đối với người tiêu dùng khi muốn lựa chọn các dòng xe Piaggio hay Vespa

(Phóng viên Xe & Luật sẽ có bài đánh giá về khả năng tiết kiệm nhiên liệu của Medley ABS 2018 trên cung đường ven biển và đầy nắng gió Mũi Né – Cà Ná – Mũi Dinh – Ninh Chữ vào kỳ tới).