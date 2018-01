Mercedes-Benz bàn giao 16 xe cho Duyên Hà Resort

Trong đó, toàn bộ quá trình phân phối và dịch vụ hậu mãi cho đội xe được thực hiện bởi đại lý ủy quyền chính hãng Vietnam Star.



Duyên Hà Resort Cam Ranh rộng 17,5 ha mang lại không gian nghỉ dưỡng nhiệt đới của vịnh Cam Ranh trứ danh. Đặc biệt, resort trên vịnh biển này gây ấn tượng độc đáo cho du khách với khung cảnh xanh mát, trong lành và cảm giác tươi mới với hơn 2.000 cây xanh. Chỉ cách sân bay quốc tế Cam Ranh 10 phút đi xe, Duyên Hà Resort Cam Ranh sở hữu vị trí thuận lợi cho việc di chuyển.

Đại diện Mercedes-Benz Việt Nam và Duyên Hà Resort Cam Ranh thực hiện nghi thức giao, nhận xe



Duyên Hà Resort Cam Ranh có 87 biệt thự đơn lập và 577 phòng hiện đại sang trọng sở hữu những trang bị cao cấp giúp du khách thư giãn nhất và hồi phục sức khỏe hiệu quả. Mỗi tiện ích tại đây đều hướng đến trải nghiệm thoải mái nhất, như khu vực lounge bên bể bơi mang âm hưởng đương đại, khung cảnh lộng lẫy nhìn từ nhà hàng Nhật Bản và quầy bar tầng thượng ở tầng 21, trung tâm spa sinh thái…



Duyên Hà Resort Cam Ranh đã vinh dự khi nhận được giải thưởng cao quý “Resort có biệt thự đẳng cấp tại Việt Nam” tại lễ trao giải thưởng World Luxury Awards 2017 được tổ chức tại thanh phố St. Moritz, Thụy Sỹ vào tháng 12-2017.

Mẫu xe S Class 500 bàn giao cho Duyên Hà Resort Cam Ranh



Không dừng lại đó, khu nghỉ dưỡng ven biển đẳng cấp 5 sao đã mạnh dạn đầu tư đội xe chuyên chở cao cấp gồm 16 xe Mercedes-Benz với 8 xe Vito Tourer, 6 sedan cỡ trung E 200 và 2 sedan “anh cả” S 500, nhằm đáp ứng nhu cầu trải nghiệm đa dạng của du khách. Ba mẫu xe Duyên Hà lựa chọn không chỉ nổi bật về tính năng mà còn đảm bảo an toàn, là lựa chọn phù hợp cho nhu cầu chuyên chở.



Vito Tourer 121 sở hữu không gian rộng rãi, thiết kế 8 chỗ ngồi



Vito Tourer là sự lựa chọn không thể bỏ qua cho nhóm du khách. Bên cạnh sức mạnh động cơ 211 mã lực và hộp số 7G-TRONIC PLUS, Vito Tourer 121 cũng sở hữu không gian rộng rãi, thiết kế 8 chỗ ngồi và điều hòa khí hậu tự động đa vùng, tạo không gian giao lưu và trải nghiệm thoải mái cho gia đình hoặc bạn bè. Vito Tourer 121 được trang bị hệ thống treo “Comfort” nhằm mang lại sự êm ái cao nhất. Xe vẫn sở hữu các tính năng an toàn vốn làm nên thương hiệu Mercedes-Benz như ESP, ABS/BAS, ATTENTION ASSIST, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, túi khí,…



Mẫu xe E-Class và S-Class bàn giao cho Duyên Hà Resort Cam Ranh



E-Class và S-Class là 2 trong 3 dòng sedan chủ lực của thương hiệu “Ngôi sao 3 cánh”. Đây là các dòng xe lý tưởng để phục vụ chuyên chở cao cấp khi mức độ an toàn được đánh giá cao. Cả 2 mẫu xe đều đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao của Ủy ban An toàn Giao thông châu Âu (EURO NCAP). “Tuyệt tác trí tuệ” E 200 thế hệ mới vừa được Duyên Hà Resort Cam Ranh chọn lựa mang tính đột phá về cả công nghệ, thiết kế lẫn tính năng. Thân xe E-Class thế hệ mới sở hữu khung xe trọng lượng nhẹ, nhưng được thiết kế cực kỳ vững chắc giúp giảm độ ồn và rung động, cũng như gia tăng độ an toàn cho hành khách. Hộp số 9G-TRONIC được trang bị trên E-Class không chỉ giúp xe vận hành êm ái. Đáng chú ý, hệ thống treo AIRMATIC trên S-Class giúp du khách đến với resort cao cấp tại Cam Ranh có những hành trình êm ái, dễ chịu. Hệ thống sưởi và thông gió, cùng tính năng massage 6 chế độ giúp hành khách luôn thoải mái và phục hồi thể lực. Hệ thống AIR-BALANCE với bộ lọc không khí cao cấp cùng chức năng ion hóa oxy và tạo hương thơm thông minh sẽ giúp các thượng khách xoa dịu mọi căng thẳng và phục hồi trí lực.