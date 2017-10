Mercedes-Benz bàn giao bộ đôi E 200 cho Hotel Caravelle

Tọa lạc tại khu vực được mệnh danh là “trái tim của Sài Gòn”, Caravelle trải qua gần 60 năm thăng trầm và gắn liền với lịch sử phát triển của thành phố. Sau giai đoạn đầu của cuộc đại trùng tu, lối kiến trúc Pháp cổ kính nguy nga của Caravelle giờ đây được bổ sung thêm những nét hiện đại hơn, thanh thoát hơn. Caravelle mang đến cho du khách một không gian tĩnh lặng, thư giãn đặc trưng của riêng mình. Caravelle có 335 căn phòng sang trọng, được trang trí trang nhã theo tông màu trung tính nhẹ nhàng, có cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn có thể nhìn ra quang cảnh thành phố hoặc sông Sài Gòn thơ mộng.





Lễ bàn giao xe cho Caravelle Hotel

Gần đây, Caravelle là một trong những khách sạn được lựa chọn làm nơi lưu trú của các đại biểu quốc tế tham dự Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC 2017) và cũng là nơi tổ chức một số hoạt động trong khuôn khổ sự kiện quan trọng này.



Và để đáp ứng nhu cầu đi lại cao cấp của khách lưu trú, Caravelle vừa quyết định nâng cấp đội xe chuyên chở bằng bộ đôi E 200 thế hệ mới, mẫu sedan hạng sang cỡ trung của Mercedes-Benz.



Đại diễn lãnh đạo Mercedes-Benz Việt Nam và khách sạn Caravelle Sài Gòn chúc mừng tại lễ giao nhận xe

Mẫu E 200 thế hệ mới vừa được Caravelle chọn lựa mang tính đột phá về công nghệ, thiết kế, tính năng. Thân xe E-Class thế hệ mới sở hữu khung xe trọng lượng nhẹ, nhưng được thiết kế cực kỳ vững chắc giúp giảm độ ồn và rung động, gia tăng độ an toàn cho hành khách. Hộp số 9G-TRONIC được trang bị trên E-Class không chỉ giúp xe vận hành êm ái hơn, mà còn tăng tốc nhanh hơn và kinh tế hơn với mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ hơn 6 lít/100 km.





Bộ đôi E 200 phiên bản mới 2017

Dựa trên ngôn ngữ thiết kế “Sensual Purity” trứ danh, khoang nội thất của E-Class hướng đến không gian mở nhờ việc bố trí thông minh các cụm điều khiển và sử dụng các vật liệu cao cấp như da, gỗ, hợp kim nhôm. Ghế ngồi trên E-Class được thiết kế hoàn toàn mới với cảm hứng từ những chiếc du thuyền, cho phép điều chỉnh phần tựa bên hông để ôm sát cơ thể của hành khách.





E 200 - lịch lãm & sang trọng

Hành khách cũng có thể trải nghiệm chất lượng âm thanh trung thực từ hệ thống loa Burmester 13 loa công suất 590 watt. E-Class mới là mẫu xe duy nhất trong phân khúc được trang bị thêm hệ thống dẫn đường và GPS tích hợp bản đồ 3D sống động và trực quan độc quyền cho Việt Nam, cũng như khả năng truy cập internet ngay trên xe.





E 200 phục vụ khách hàng cao cấp của khách sạn Caravelle Sài Gòn

Ông Choi Duk Jun, Giám đốc Điều hành khối Xe du lịch Mercedes-Benz Việt Nam cho biết: “E-Class thế hệ mới còn cho hành khách hành trình an tâm, là bạn đồng hành tối ưu của các khu nghỉ dưỡng và khách sạn”.



E-Class thế hệ mới không chỉ là chiếc xe an toàn, mà còn là chiếc xe an toàn vượt bậc. Chiếc sedan hạng sang này đã vượt xa tiêu chuẩn đáp ứng an toàn 5 sao của Ủy ban An toàn Giao thông châu Âu (EURO NCAP) ở tất cả các hạng mục đánh giá.