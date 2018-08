Mitsubishi XPANDER, chiếc Crossover lai MPV độc đáo, giá mềm

Mẫu xe XPANDER này cũng mở ra một ý tưởng hoàn toàn mới về dòng xe tiên tiến cho gia đình, bao gồm: thiết kế “Dynamic-shield” mạnh mẽ và phong cách gắn kết với tính năng và tiện tích hoàn hảo cùng triết lý “Omotenashi” – tinh thần và niềm tự hào Nhật Bản… Mẫu xe này đáp ứng trọn vẹn nhu cầu thiết thực của một mẫu xe 7 chỗ lý tưởng dành cho gia đình và kinh doanh đồng thời tiết kiệm khi sử dụng động cơ 1.5L.



Ban lãnh đạo Mitsubishi toàn cầu và Mitsubishi Việt Nam tại lễ ra mắt XPANDER



Trước khi ra mắt tại Việt Nam, XPANDER đã thành công vang dội trên Indonesia. Danh hiệu “Xe của năm” năm 2018 do tờ Tabloid Otomotif hàng đầu Indonesia tổ chức là minh chứng rõ ràng nhất ghi nhận chất lượng và thành công của mẫu xe cuốn hút này.



Gia đình nghệ sĩ Quốc Nghiệp tham gia lễ ra mắt xe



Tại Việt Nam, XPANDER hứa hẹn mang những trải nghiệm hoàn toàn mới dành cho các gia đình, thông qua sự giao hòa giữa phong cách Crossover sang trọng kết hợp cùng các tiện ích thiết thực, tinh tế của MPV.

Với XPANDER – xe đủ rộng rãi và tiện lợi cho một gia đình; khá đầy đủ tính hiện đại, mạnh mẽ và vượt trội… cho mọi hành trình. Và bởi vì, XPANDER mở ra một khái niệm cho dòng xe mới - Crossover lai MPV.



Đầu tiên, XPANDER chinh phục người dùng nhờ khoang nội thất rộng rãi hàng đầu phân khúc Crossover MPV với vô số tiện ích bên trong mà ít có mẫu xe khác có được. Tiếp đó, XPANDER có ngôn ngữ thiết kế “Dynamic Shield” thế hệ tiếp theo với triết lý “Vẻ đẹp gắn liền với công năng” nhưng lại mạnh mẽ, hiện đại và tiện ích hơn. Không chỉ ấn tượng nhờ diện mạo bên ngoài đặc trưng, riêng biệt, thiết kế Dynamic Shield còn mang đến những lợi ích thiết thực cho người dùng.

Thiết kế Dynamic Shield mới với sự mạnh mẽ, hiện đại

Kế thừa những ưu điểm từ thế hệ Dynamic Shield đầu tiên, XPANDER tiếp tục phát huy và cải tiến với diện mạo mới; mang đến vẻ đẹp khỏe khoắn, mạnh mẽ và năng động. Lưới tản nhiệt phía trước có các đường nằm ngang và kết hợp với đèn pha LED để tạo ra thiết kế độc đáo.

XPANDER chinh phục người dùng ngay cái nhìn đầu tiên



XPANDER mở ra xu hướng mới trong thiết kế: đèn định vị được đưa lên trên cao và đèn pha được đưa xuống thấp. Không chỉ mang lại sự mới mẻ, ấn tượng cho đầu xe mà còn giúp tăng khả năng nhận diện và giảm lóa cho xe ngược chiều đồng thời tăng khả năng chiếu sáng cho XPANDER.



Đèn đuôi và đèn phanh chữ L tách rời, cụm đèn hậu đẹp mắt tích hợp cùng công nghệ đèn LED giúp tăng thêm vẻ sang trọng, cuốn hút



XPANDER có kích thước tổng thể 4.475 x 1.750 x 1.700 mm, gầm xe cao 205 mm và bán kính quay vòng nhỏ 5.2m. Về cơ bản, xe vẫn giữ những ưu điểm vượt trội về khả năng vận hành và cách âm của những mẫu xe mang ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield nhưng cách sắp xếp các chi tiết của XPANDER tạo nên sự phá cách thú vị.



Nội thất tiện nghi, tinh tế theo triết lý Omotenashi

XPANDER xứng đáng là chiếc xe toàn diện cho gia đình với không gian 7 chỗ ngồi thoải mái ngay cả ở hàng ghế thứ 3. Để sắp xếp chỗ ngồi cho các hành khách cùng đồ đạc hành lý hợp lý nhất, hàng ghế thứ hai (60:40) và thứ ba (50:50) có thể gập lại dễ dàng. Ngoài ra, tựa lưng trung tâm của hàng ghế hai có thể gập xuống để tạo ra không gian rộng lớn chứa các vật như túi golf, thảm sàn, lều trại…

Khoang lái rộng rãi cùng với triết lý “Omotenashi”



Đúng với triết lý “Omotenashi”, XPANDER có rất nhiều ngăn để đồ lớn - nhỏ bên trong xe để có thể sắp xếp gọn gàng cho mọi thứ từ hành lý đến điện thoại, tiền xu, hay một hộp đựng vật dụng nhỏ được bố trí tinh tế trên bảng điều khiển khung tâm.



Hàng ghế thứ 3 cực kỳ rộng rãi và có nhiều vị trí để chia nước, sạc pin



Đặc biệt, XPANDER có tới 16 vị trí để chai nước trong các khung cửa, tay vịn, hộp đựng ở giữa và trước; không gian lưu trữ được mở rộng tối đa với các khay chứa đa năng: Hộp đựng găng tay, ngăn bí mật có nắp đậy, ngăn đựng đồ đặt dưới sàn, khay chứa để dưới ghế, túi sau ghế nhiều ngăn, khe chứa phụ, ngăn chứa để trên cửa, khe chứa đồ trên tay vịn, hộp đựng vật dụng trung tâm…



Cụm đồng hồ và vô lăng 3 chấu linh chấu



Nhằm mang đến sự tiện nghi và thoải mái cho tất cả các hành khách trên xe, XPANDER được trang bị hàng loạt các tiện ích hiện đại như hệ thống thông tin giải trí màn hình cảm ứng 2-DIN 6.2 inch, hệ thống kiểm soát hành trình, ổ cắm điện 12 volt cho cả 3 hàng ghế…



Mẫu xe Crossover có cách âm và an toàn vượt trội

Không gian bên trong XPANDER yên tĩnh đến ngạc nhiên. Các vật liệu cách âm và hấp thu tiếng ồn được tăng cường bố trí quanh xe. Hành khách sẽ vô cùng thoải mái khi được đắm chìm trong không gian yên tĩnh êm ái của XPANDER. Đặc biệt, mẫu xe chiến lược của Mitsubishi Motors trong phân khúc xe gia đình được trang bị kính chắn gió phía trước dày hơn, kết hợp với nhiều lớp hấp thụ âm thanh, ngăn chặn tiếng ồn bên ngoài và giúp cho cabin yên tĩnh.

Cửa sổ điều hòa cho hàng ghế sau



Khung xe RISE là “chìa khóa” giúp XPANDER luôn duy trì tính an toàn ở mức tối đa. Cấu tạo bởi vật liệu thép siêu cường có độ cứng cao, khung xe RISE vừa hạn chế tác động lên người bên trong xe khi có va chạm, vừa đem đến sự vững chắc khi vào cua hoặc di chuyển ở tốc độ cao.



XPANDER được trang bị các thiết bị an toàn cao cấp: ABS-EBD, ASC, HAS, ESS và ASEAN-CAP



Ngoài ra, XPANDER còn được trang bị các thiết bị an toàn cao cấp như: hệ thống phanh an toàn ABS-EBD; hệ thống cân bằng điện tử ASC; hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA cho cả phiên bản hộp số sàn; cảnh báo phanh khẩn cấp ESS; cơ cấu căng đai tự động,… Đặc biệt, XPANDER được xếp hạng an toàn 4 sao theo tiêu chuẩn ASEAN-CAP.



Cốp sau có thiết kế 3 ngăn bí mật để chứa một số vật dụng và giày dép



Và sau, cùng, đó là mức giá của một mẫu xe nhập khẩu. XPANDER có giá bán hấp dẫn chỉ 550 (xe số sàn) và 650 triệu đồng (phiên bản số tự động). Đặc biệt, khách hàng đặt xe trong giai đoạn pre-booking sẽ nhận được bộ phụ kiện chính hiệu trị giá 20 triệu đồng. Xe dự kiến giao đến tay người tiêu dùng vào tháng 10-2018.