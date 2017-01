Mua City trúng ngay SH 125cc

Sáng 4-1, Honda Cộng Hòa (TP.HCM) đã tiến hành tổ chức lễ rút thăm may mắn của chương trình “Lái thử, đặt xe trúng City” nhằm tìm ra khách hàng may mắn nhất trong tổng số gần 200 khách hàng đã đến Honda Cộng Hòa lái thử xe hoặc ký hợp đồng mua ô tô trong khoảng thời gian tháng 11 và 12-2016.





Ông Nguyễn Công, Tổng Giám đốc Honda Cộng Hòa, phát biểu tri ân khách hàng.

Tham gia chứng kiến lễ rút thăm có đại diện của Honda Việt Nam, một số khách hàng, cơ quan báo chí… với tinh thần công khai, minh bạch. Ông Đỗ Đức Hiếu, đại diện khách hàng, đã kiểm tra niêm phong và trực tiếp rút lá thăm may mắn và kết quả may mắn đó thuộc về khách hàng Nguyễn Thái Dương (Chủ nhiệm HTX Vận tải - Thương mại - Dịch vụ - Du lịch - Giao thông 7, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM).





Khách hàng Đỗ Đức Hiếu, đại diện khách hàng, bốc lá thăm may mắn.

Ngay sau đó ban tổ chức và hội đồng giám sát đã tiến hành quay số điện thoại và kết nối trực tiếp với khách hàng may mắn. Nhận được thông báo trúng thưởng chiếc Honda SH 125cc từ đại diện Honda Cộng Hòa, ông Nguyễn Thái Dương đã rất vui mừng và nói: “Chắc tui sẽ quay trở lại mua thêm chiếc ô tô nữa vì tôi quá may mắn…”. Được biết khách hàng Nguyễn Thái Dương đã ký hợp đồng mua xe Honda City tại đại lý Honda Cộng Hòa vào ngày 16-11-2016.





Hội đồng giám sát kiểm tra thông tin và tính phiếu hợp lệ của lá thăm may mắn.

Ông Nguyễn Công, Tổng Giám đốc Honda Cộng Hòa, đã gửi lời chúc mừng đến khách hàng Nguyễn Thái Dương và nhân dịp năm mới, ông gửi lời chúc mừng năm mới và tri ân hàng ngàn khách hàng đã luôn tin tưởng và lựa chọn Honda Cộng Hòa làm đối tác đường xa. Ông còn khẳng định Honda Cộng Hòa sẽ luôn nỗ lực để đáp ứng các nhu cầu dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, luôn xứng đáng là một trong những đại lý dẫn đầu của Honda Việt Nam.





Và đây, lá thăm may mắn đã thuộc về khách hàng Nguyễn Thái Dương.

Được biết sẽ có tổng cộng 17 chiếc xe SH 125cc dành cho 17 đại lý của Honda Việt Nam trên toàn quốc lần lượt bốc thăm may mắn cho khách hàng của mình… Đặc biệt tất cả lá thăm của khách hàng chưa may mắn trúng xe SH vẫn còn có cơ hội trúng giải đặc biệt là chiếc ô tô Honda City do Công ty Honda Việt Nam tiến hành bốc thăm, dự kiến diễn ra vào ngày 11-1 tại Hà Nội.