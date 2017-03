Mua ôtô cũ chạy “ngon” với giá 50 triệu đồng ở đâu?

Với 50 triệu đồng, người tiêu dùng có “hầu bao” không mấy rủng rỉnh vẫn có thể mua được một chiếc xe hơi đời cũ khoảng từ năm 2000 – 2001. Tại đây, theo câu chuyện chia sẻ của những sinh viên Việt Nam đang du học Úc, với chỉ khoảng 3.000 đô Úc (tương đương gần 50 triệu đồng) bạn đã có thể mua được một chiếc ôtô cũ hiệu Honda hay Toyota đời 2000 – 2001, đi khoảng 150.000 đến 170.000 km. Còn với xe Hàn Quốc như Kia hay Hyundai, cũng với số tiền này, bạn được sở hữu những chiếc xe đời 2003 – 2005, đi khoảng 13 vạn đến 15 vạn km. Nếu bỏ ra 5.000 đô Úc, những sinh viên Việt đang sinh sống ở “xứ chuột túi” có thể tìm mua những chiếc ôtô Nhật đời 2003 – 2004. 7.000 AUD dành cho những “con xế” đời cao hơn (2007 – 2009, đi khoảng 10 vạn km).

Chiếc Nissan Tiida đời 2009 tại Úc có giá 6.500 AUD (khoảng 100 triệu đồng)

Chị Đặng Thu Hà (người đang sống cùng chồng tại thành phố Melbourne) chia sẻ: “Lúc đầu sang không để ý. Sau này có nhu cầu mua xe, tìm xe ôtô mới thấy, xe ôtô cũ ở Úc rẻ thật. Rẻ so với thu nhập của người dân. Rẻ hơn nhiều so với giá xe mới và cực rẻ nếu so với giá xe cũ ở Việt Nam”.

Để mua được ôtô cũ với giá siêu rẻ tại Úc có 2 cách. Một là mua trên mạng như cái cách mà vợ chồng chị Hà mua xe. “Sau nhiều ngày “săn lùng” trên mạng, đi xem hàng chục chiếc xe, cuối cùng vợ chồng mình mua được chiếc xe Nissan Tiida ưng ý đời 2009, đi 96.000km với giá 6.500 AUD (khoảng 100 triệu đồng) khi chủ xe giữ gìn và bảo dưỡng cực kỳ cẩn thận. Họ phải bán gấp vì phải chuyển nhà đến Newzealand” – chị Hà kể.

Cách khác là tìm đến các phiên đấu giá xe cũ. Ở Úc, tiểu bang nào cũng có một vài chợ bán đấu giá ôtô cũ. Đây là nơi cung cấp cho khách hàng đầy đủ các loại ôtô cũ với giá rẻ bất ngờ, do tư nhân đứng ra điều hành.

Chẳng hạn như ở thành phố Melbourne có 3 chợ bán đấu giá ôtô cũ, họp vào tối thứ 2, thứ 5 và cả ngày thứ 4. Phiên chợ tối thứ 2 và thứ 5 chỉ bán xe tư nhân còn phiên ngày thứ 4 lớn hơn - chuyên bán đấu giá xe công.

Chất lượng xe ở những phiên chợ xe công thì khỏi phải nói, vì theo quy định, sau thời gian hoạt động từ 2-3 năm, tất cả các loại sẽ công đều phải thay. Khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, xe mua mới và đường đẹp như ở Australia thì ít hao mòn, trong khi giá giảm tới 40-50% so với xe mới.

Tại đây, người dùng có thể mua được 1 chiếc Ford Mondeo 2.0L, đời 2011 chạy được khoảng 8 vạn km với giá 15.000 AUD (khoảng 230 triệu đồng), trong khi đó xe mới giá gần 40.000 AUD.

Toyota Camry đời 2011, 2.4L được rao bán với giá 14.800 đô Úc

Giá xe secondhand ở Australia khá mềm so với mức thu nhập bình quân đầu người và giá xe mới, nên khách hàng thường chọn mua loại xe trên 10.000 AUD. Các loại xe như Toyota, Madza, Ford 2.0 trở lên sau hai năm sử dụng giá chỉ còn từ 15.000 AUD trở xuống, tức là giảm ít nhất 40% so với mua mới.

Không chỉ người bản địa, thậm chí nhiều sinh viên Việt Nam du học tại đất nước này, vừa học, vừa làm chỉ cần tiết kiệm khoảng 1 năm là mua được ôtô.

Theo Autodaily.vn