Người Việt chi mạnh mua sắm ô tô

Ngày 7-11, Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho biết trong tháng 10-2015, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 22.368 xe, tăng 5% so với tháng 9-2015 và tăng 50% so với cùng kỳ năm 2014.





Trong đó, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 22.368 xe, bao gồm 13.109 xe du lịch; 8.213 xe thương mại và 1.046 xe chuyên dụng. Doanh số xe du lịch tăng 2,5%; xe thương mại tăng 8,2% và xe chuyên dụng tăng 6,4% so với tháng trước. Sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 15.925 xe, giảm 0,1% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 6.443 xe, tăng 19% so với tháng trước.





Tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tính 10 tháng đầu năm 2015 đạt 185.811 xe, tăng 53% so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu tính 10 tháng qua, doanh số bán các loại xe tăng mạnh, xe ô tô du lịch tăng 40%; xe thương mại tăng 71% và xe chuyên dụng tăng 109% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính đến hết tháng 9-2015, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước tăng 50% trong khi xe nhập khẩu tăng 62% so với cùng kỳ năm ngoái.





Theo đánh giá của các hãng xe, dịp cuối năm này hứa hẹn doanh số bán hàng sẽ tăng kỷ lục có thể vượt qua con số 200.000 xe theo dự báo đầu năm 2015 vì nhu cầu khách hàng cuối năm sẽ tăng mạnh so với các tháng trong năm.