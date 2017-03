Nhiều đột phá trên Hyundai Elantra 2016

Xe được phân phối với sáu màu sắc: đen, trắng, bạc, vàng cát, xanh, đỏ với giá bán lẻ khuyến nghị từ 615 triệu đồng cùng chế độ bảo hành ba năm hoặc 100.000 km tùy điều kiện nào đến trước. Giá bán lẻ cho Elantra 2016 (đã bao gồm VAT): Elantra 2016 1.6 MT: 615 triệu đồng

Elantra 2016 1.6 AT: 689 triệu đồng

Elantra 2016 2.0 AT: 739 triệu đồng Từ nay đến ngày 31-8, khách hàng mua xe Hyundai Elantra 2016 tại các đại lý ủy quyền Hyundai Thành Công trên cả nước sẽ được nhận ngay một chiếc điện thoại iPhone 6S Plus trị giá 20 triệu đồng.