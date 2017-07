Phi thuyền SKYJET vào phim Valerian & TP ngàn hành tinh

Về bộ phim “Valerian và thành phố ngàn hành tinh” Lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Pháp “Valérian và Laureline” của tác giả Christin và Jean-Claude Mézières do Dargaud xuất bản, đạo diễn kiêm nhà biên kịch tài năng Luc Besson đã nhào nặn những ý tưởng tiểu thuyết thành một bộ phim viễn tưởng đương đại, độc đáo và đậm chất sử thi, được sản xuất bởi Virginie Besson – Silla. Valerian (do Dane DeHaan đảm nhận) và Laureline (do Cara Delevingne đảm nhận) là những mật vụ của chính phủ loài người, được giao nhiệm vụ gìn giữ trật tự toàn vũ trụ. Dưới sự chỉ đạo của Commander (do Clive Owen đảm nhận), Valerian và Laureline dấn thân vào một nhiệm vụ kịch tính tại thành phố liên ngân hà Alpha, một đô thị ngoài không gian và không ngừng được mở rộng với đủ chủng loại sinh vật đến từ khắp nơi trong dải ngân hà. Mười bảy triệu cư dân của Alpha vốn cùng chung sống đoàn kết, tập hợp mọi tài năng, công nghệ và nguồn lực để phát triển. Không may rằng, không phải tất cả mọi sinh vật tại Alpha đều chia sẻ chung một mục tiêu. Thực tế, những thế lực tà ác đã xuất hiện, đẩy các giống loài vào những nguy hiểm khôn lường…