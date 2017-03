Renault Talisman - cái tên mới có gì mới?

Renault Talisman có các trang thiết bị an toàn tối ưu, đạt chứng nhận an toàn năm sao từ EURONCAP với những tính năng hỗ trợ lái và bảo vệ an toàn cho cả người lớn và trẻ em. - Chức năng nhận diện biển báo giao thông - Cảnh báo sai làn đường (LDW) - Cảnh báo khoảng cách an toàn (DW) - Cảnh báo vượt quá tốc độ (OSP) - Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) - Hệ thống cân bằng điện tử (ESP) - Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) - Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) - Hệ thống đỗ xe tự động (EPA) - Cảm biến đỗ xe phía trước /phía sau