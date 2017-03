Sáu mẫu xe dễ 'lùi chuồng' nhất

6 mẫu xe được tổng hợp dưới đây mang đúng những đặc điểm như trên giúp công việc lùi xe vào "chuồng" hàng ngày của bạn dễ thở hơn. 1. Kia Rio: Với cái tên ngộ nghĩnh gợi liên tưởng nhân vật hoạt hình quen thuộc là chú vẹt Rio, đây là mẫu xe hội tụ đầy đủ các phẩm chất đáng giá của Kia như giá cả, các tính năng, công suất, khả năng tiết kiệm nhiên liệu và đặc biệt vóc dáng nhỏ nhắn phù hợp với không gian chật hẹp. Kể từ lần xuất hiện đầu tiên năm 2000, Rio và Rio5 (tên gọi cũ là Rio Cinco) đã trở thành các dòng subcompact quen thuộc với người tiêu dùng. Với chiều dài cơ sở khoảng 4,1 m, chiếc xe đủ nhanh và nhỏ gọn để bạn luồn lách trên mọi con phố cũng như dễ xoay sở khi tắc đường. Phiên bản Kia Rio 5 hatchback cũng có thêm tùy chọn về cốp để đồ. Hãy sẵn sàng tạm biệt các mối lo “lùi chuồng” khi sở hữu dòng xe siêu gọn này của Kia. 2. MINI Cooper:

MINI là thương hiệu ôtô cỡ nhỏ, được sản xuất bởi Tập đoàn ôtô Anh Quốc. Với kiểu dáng thời thượng, ngộ nghĩnh, kết hợp giữa vẻ đẹp cổ điển và thể thao, khung xe nhỏ nhắn, lái “mượt” và dễ điều khiển, đây là mẫu xe hoàn toàn phù hợp để bạn vi vu trên phố, đặc biệt “lùi chuồng” ở các gara có diện tích eo hẹp. Với các khách hàng chịu chi thêm một khoản phí chênh lệch, những phiên bản như MINI Cooper S và John Cooper Works hứa hẹn đem lại trải nghiệm sảng khoái hơn với động cơ công suất lớn hơn.

3. Honda Fit:

Honda luôn là cái tên quen thuộc với số đông người tiêu dùng, đặc biệt mẫu Honda Fit nhỏ nhắn cho những ai phải đỗ xe ở nơi chật hẹp. Khung xe nhỏ gọn, xử lý chặt chẽ, tiết kiệm nhiên liệu và đặc biệt được đánh giá cao về an toàn (mẫu xe này từng giành giải thưởng thường niên “Lựa chọn an toàn nhất” của Viện bảo hiểm an toàn đường bộ Mỹ IIHS năm 2012). Đây là mẫu xe lý tưởng trong phân khúc xe cỡ nhỏ, gợi ý phù hợp cho những ai yêu thích sự giản đơn, nhẹ nhàng.

4. Audi A3:

Thương hiệu xe sang Audi A3 đến từ Đức mang tới người hâm mộ mẫu xe đẳng cấp và phong cách với thiết kế nhỏ nhắn, kiểu dáng trẻ trung. Viện bảo hiểm an toàn đường bộ Mỹ IIHS đánh giá cao mẫu xe ở tính năng an toàn. Với mức giá khởi điểm 29.900 USD, ghế ngồi bọc da và thiết kế cửa trời (sunroof) tiêu chuẩn, đây là sự lựa chọn không tồi đối với các khách hàng có gara chật hẹp. Thêm vào đó, camera lùi và cảm biến lùi-đỗ xe trang bị trên Audi A3 cũng được xem như các yếu tố hỗ trợ tốt cho người lái trong quá trình “lùi chuồng”.

5. Fiat 500:

Các tín đồ xe Ý hẳn nhiên không thể nào bỏ qua mẫu xe nhỏ nhắn dễ thương Fiat 500. Phong cách thanh lịch, trẻ trung đậm chất Châu Âu với khung xe nhỏ, thật khó tin mẫu xe này mới chỉ tấn công thị trường Mỹ vài năm trở lại đây. Trên thực tế, mẫu xe này là bạn đồng hành đáng tin cậy nếu bạn “chẳng may” sở hữu một gara có không gian khiêm tốn. Với chiều dài cơ sở 3,6 m, thiết kế 4 ghế ngồi và khả năng tăng tốc lên 96,6 km/h trong vòng 7 giây, mẫu Fiat 500 phiên bản Abarth thực sự thuyết phục người tiêu dùng đang tìm kiếm một mẫu xe tiện lợi cỡ nhỏ.

6. Chevrolet Spark:



Chevrolet Spark có thể không phải mẫu xe hào nhoáng nhất nhưng là giải pháp phù hợp cho các lái xe ở đô thị chật hẹp. Xe có chiều dài cơ sở 3,6 m với giá khởi điểm chỉ 12.170 USD và là mẫu subcompact được Viện bảo hiểm an toàn đường bộ Mỹ IIHS đánh giá cao về độ an toàn. Bên cạnh đó, mẫu xe này còn được trang bị thêm nhiều tùy chọn về công nghệ ít gặp ở các xe cỡ nhỏ như màn hình cảm ứng 7 inch và khả năng tương thích Pandora, xứng đáng là mẫu xe lý tưởng của hãng xe danh tiếng đến từ Mỹ Chevrolet.

Theo: Autovina.vn